اشتد الجدل بشأن الدعوة الروسية للأوروبيين للتوجه إلى موسكو من أجل محادثات سلام حول أوكرانيا؛ فالرئيس فلاديمير بوتين كشف أن بلاده وجهت دعوة «عبر القنوات الدبلوماسية» لزيارة موسكو، ولإجراء محادثات تتناول «قضايا الأمن الأوروبي». والجمعة، أوضح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، كلام بوتين، بإشارته إلى أن الدعوة وجهت إلى الثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وأن موسكو تنتظر الرد الأوروبي. وبحسب المسؤول الروسي، فإن أمراً كهذا يمكن ترتيبه «بسرعة».
وفي بولندا، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرقي البلاد خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلاً، مشيرة إلى أنها تحقق في 3 مواقع سقطت فيها مقذوفات يُشتبه بأن بينها مسيّرة وصاروخاً ثانياً. وانتقد روته «الانتهاكات الخطيرة» للمجال الجوي البولندي. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد أُرسلت طائرات تابعة لحلف (الناتو) رداً على ذلك».