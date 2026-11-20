شنّت روسيا، الجمعة، هجمات واسعة النطاق على أوكرانيا، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً في منطقتي كييف ولفيف، بحسب السلطات الأوكرانية، فيما أفادت بولندا المجاورة بسقوط صاروخين روسيين على أراضيها.

وقُتل سبعة أشخاص على الأقل وأُصيب 17 في كييف، بينما لقي شخصان آخران حتفهما في لفيف بغرب أوكرانيا، فيما انقطعت الكهرباء عن أجزاء من العاصمة وتضررت جسور حيوية للنقل، بحسب مسؤولين.

وفي وقت لاحق الجمعة، أسفرت ضربتان متتاليتان على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا عن مقتل طفل يبلغ سبع سنوات، وأحد عناصر فرق الإنقاذ يبلغ 20 عاماً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو أطلقت أكثر من 110 صواريخ و400 طائرة مسيرة، واصفاً الضربات بأنها من بين أكبر الهجمات التي شنّتها موسكو منذ بدء الحرب، وندّد بما وصفه بـ«الإرهاب» الروسي.

وجاءت الضربات بعد ساعات من تهديد بوتين برد «أشد إيلاماً» على الضربات الأوكرانية التي استهدفت جسر القرم مؤخراً.

وفي بولندا المجاورة، أعلن وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن صاروخين روسيين وربما طائرة مسيّرة سقطت في جنوب شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا، من دون تسببها بإصابات.

وأكّدت السلطات البولندية سقوط صاروخ من نوع «كيه-101» في قرية نوفي ليبوفيتش الشرقية.

وتشتبه السلطات في أن صاروخاً ثانياً سقط في موقع آخر، فيما سقطت مسيّرة في موقع ثالث.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن دخول هذه الأسلحة المجال الجوي لبلاده كان متعمداً.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي متلفز في وارسو: «ربما كان الاستفزاز مرتبطاً بإجراء مناورات (عسكرية) على الأراضي البولندية».