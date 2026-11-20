أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً دومينيك دو فيلبان، الذي اشتهر بخطاب أمام الأمم المتحدة أعلن فيه رفض فرنسا للحرب الأميركية على العراق عام 2003، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية عام 2027، رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وحذّر دو فيلبان (73 عاماً)، في كلمة مطوّلة، من الأخطار التي تواجه فرنسا، مؤكداً أن ترشحه يهدف إلى خوض «معركة من أجل الجمهورية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحَمّل مسؤولية ما وصفه بـ«تدهور» البلاد إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وأنصار الرئيس إيمانويل ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي.

وتشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تقدّم مرشحة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان في السباق الرئاسي، وإمكان بلوغ زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون الجولة الثانية، فيما لا تتجاوز نسبة تأييد دو فيلبان 1 إلى 3 في المائة.

عاد دو فيلبان إلى الواجهة السياسية قبل عامين بعد إدانته الشديدة للحرب في غزة، وهو موقف أكسبه تقدير فئة من الناخبين الشبان والأكثر ميلاً إلى اليسار.

وبصفته وزيراً أسبق للخارجية (2002-2004)، يدرك دو فيلبان أن لديه مصداقية في القضايا الدولية، وقد سعى خلال الأشهر الماضية إلى تعزيز حضوره على الساحة الوطنية.

لكنّ خصومه يأخذون عليه ممارسته أنشطة مربحة وإلقاءه محاضرات في الخارج على مدى العقدَين الماضيَين، ولا سيما في الصين.