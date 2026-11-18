في الوقت الذي اشتكت فيه باريس الجزائر لدى المفوضية الأوروبية على خلفية وقف تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس عبد المجيد تبون رفض عرضاً لاستئناف الحوار، نقله إليه مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس حجم الانسداد في العلاقات بين البلدين ووصولها إلى حالة من الجمود التام.

وذكر موقع المجلة الشهرية الفرنسية «جون أفريك»، الثلاثاء، أن باريس أوفدت مبعوثاً إلى الجزائر العاصمة، بغرض تحسين العلاقات مع الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مؤكدة أنه «اصطدم برفض عبد المجيد تبون استئناف الحوار».

وأفادت المجلة، التي تحظى بمتابعة دقيقة من طرف مراكز صنع القرار في الجزائر، وهي ممنوعة من التوزيع في البلاد، بأن المهمة التي أوكلها ماكرون إلى موفده ومستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، «كانت تكاد تكون مستحيلة»، في إشارة إلى مدى تعقُّد الأزمة مع الجزائر.

وذكرت «جون أفريك» أن بون زار الجزائر في الثاني من الشهر الحالي، أي في اليوم التالي لإحياء ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، مشيرة إلى أن تبون استقبله «في لقاء رسمي» بقصر الرئاسة، دون أي تفاصيل أخرى عن المهمة.

شروط تُصعِّب التقارب

ووفقاً لما نشرته صحيفة «أفريكا إنتليجنس»، المنصة الإخبارية الفرنسية، في 13 من الشهر الحالي، فقد زار إيمانويل بون، الجزائر، يرافقه بروماريك رونيان، مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، دون أن توضح ما آل إليه هذا اللقاء. كما لم يصدر أي شيء من السلطات الجزائرية بخصوص الزيارة التي جاءت في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بأسوأ مراحلها منذ استقلت الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وتضع الجزائر شروطاً مقابل تطبيع العلاقات، حسب مصادر سياسية جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط» حول مستقبل هذه العلاقات في ضوء انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل.

ويأتي على رأس هذه الشروط، إطلاق سراح موظف قنصلي جزائري يتهمه الادعاء الفرنسي بخطف واحتجاز اليوتيوبر اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص، وهو أمر يسبب إزعاجاً كبيراً للمسؤولين في الجزائر. ووقعت هذه الحادثة عام 2024، بينما تم سجن الدبلوماسي في 2025.

المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تشمل قائمة المطالب معالجة «ملف الذاكرة»، وتطهير المواقع التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية مطلع ستينات القرن الماضي، من مخلّفات الإشعاعات النووية.

ويُضاف إلى هذا الخلاف القائم بشأن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يُعد احتجازه، منذ أكثر من 500 يوم، من أبرز نقاط التوتر بين البلدين. وكان القضاء الجزائري قد أدانه بالسجن لمدة سبع سنوات.

وبعد 11 يوماً من «فشل» مهمة موفد ماكرون إلى تبون، أعلنت باريس عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية للنظر في مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قيود تفرضها الجزائر على الواردات الفرنسية منذ يوليو (تموز) الماضي.

توتر سياسي يفاقم الخلاف التجاري

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»: «نطلب من المفوضية أن تفحص فوراً الشروط المتعلقة بإمكانية تفعيل التدابير المنصوص عليها في حال عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو (الوزارة)

وتدهورت العلاقات بين البلدين، بشكل مفاجئ، عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء في نهاية يوليو 2024. وشهدت على مدى العامين الماضيين موجات تصعيد لامست في كل مرة القطيعة النهائية.

وتكشف أرقام التجارة الخارجية عن حجم التأثير الاقتصادي للقيود على المبادلات التجارية بين البلدين. فحسب بيانات الجمارك التي نشرتها صحيفة «لوموند» في 12 من الشهر الحالي، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2026، بعدما كانت في حدود 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 34 في المائة.

وفي 6 نوفمبر الحالي، احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اجتماعاً ضم نحو 30 مؤسسة اقتصادية ومنظمة مهنية، خُصص لعرض الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في تصدير منتجاتها إلى الجزائر. وشملت تداعيات هذه الصعوبات عدداً من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، وصناعة الحديد والصلب، ومجال التجهيزات والمعدات الصناعية.

استمرار تدفق الغاز

وعلى الرغم من تصاعد الخلافات السياسية والتجارية، لم تتوقف المبادلات في قطاع الطاقة بين البلدين، بل سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السوق الفرنسية ارتفاعاً ملحوظاً.

صورة لميناء الجزائر العاصمة حيث تصل أغلب المنتجات الأوروبية (الميناء)

ففي الشهر الماضي تصدرت فرنسا قائمة زبائن الجزائر في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعد أن استوردت 296 ألف طن، بزيادة بلغت 30 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها موقع «الطاقة» الإعلامي المتخصص يومي 8 و9 نوفمبر.

وبهذه الكميات، تقدمت فرنسا على كل من إسبانيا وتركيا ضمن قائمة أبرز وجهات الغاز الطبيعي المسال الجزائري. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب ما أورده موقع «الطاقة» في 19 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن طلب فرنسي من مجمع «سوناطراك» العمومي الحصول على إمدادات إضافية من النفط والغاز. غير أنه لا تتوفر معطيات تثبت وجود ارتباط مباشر بين هذا الطلب والزيادة المسجلة في شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر.