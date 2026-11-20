يواجه الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو اتهامات جديدة باغتصاب ممثلة خلال تصوير فيلم «تالاسو» في فرنسا عام 2018، مع الاشتباه في تورّط الكاتب ميشال ويلبيك أيضاً في القضية.

وتأتي هذه المعلومات التي أوردتها صحيفة «ميديابار»، وأكدتها، الجمعة، مصادر مطّلعة على القضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أيام قليلة من اعتذار قدّمه دوبارديو لمدّعيات في قضية أخرى تتعلق بتصوير فيلم «لي فولي فير» عام 2021. وكان الممثل الفرنسي قد حوكم واستأنف الحكم الصادر بحقه، قبل أن يتراجع ويؤكد أنه «يتقبّل الحكم ويتحمّل مسؤوليته».

وتأتي القضية الجديدة على خلفية شكوى اقترنت بادعاء مدني، قُدّمت في مايو (أيار) 2025، وتستهدف دوبارديو (77 عاماً) وويلبيك (70 عاماً) والمخرج غيّوم نيكولو (60 عاماً)، وفق أحد المصادر المطلعة على القضية. وأوضح مصدر آخر أن التحقيقات أُسندت إلى الشرطة القضائية في باريس.

وتتهم ممثلة وراقصة من أصول سلافية، في الشكوى، الممثل والكاتب والمخرج باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018، في منتجع «تالازور» في مدينة كابور بمقاطعة النورماندي، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «تالاسو» للمخرج غيّوم نيكولو.