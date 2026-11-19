أكدت النيابة العامة في باريس، الخميس، أن مقر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف خضع للتفتيش يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إطار تحقيق قضائي بشأن شبهات انتهاك السر المهني وسرية التحقيق، وتلقي معلومات متحصلة من هاتين الجريمتين.

وأكدت النيابة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» و«فرانس تلفزيون»، معلومات نشرتها صحيفة «لوموند»، موضحة أن التحقيق فُتح يوم 27 يوليو (تموز)، ولا يزال مستمراً، وأنه لم تُوجَّه اتهامات رسمية إلى أي شخص حتى الآن.

رئيسة كتلة «التجمع الوطني» مارين لوبان ورئيس الحزب جوردان بارديلا والنائب جان فيليب تانغي عقب مؤتمر صحافي لعرض خططهم لإصلاح نظام التقاعد في باريس يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

وبحسب «لوموند»، فُتح التحقيق إثر الاشتباه في تسريب معلومات مرتبطة بتحقيقات جارية تخص الحزب. وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية خضعت أيضاً للتفتيش أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضحت النيابة العامة أنها أُبلغت يوم 18 يوليو بوقائع كُشفت خلال عملية تفتيش أُجريت في إطار قضية منفصلة تتولاها النيابة العامة الأوروبية.