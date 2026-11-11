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ثقافة وفنون كتب

«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

«جيش الظلال الجديد»... باريس تتأهب لـ«سيناريو الفوضى» و«انتفاضة مسلحة»

الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
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«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)

في الممرات المعتمة المؤدية إلى قبو قصر الإليزيه، حيث لا يصل ضوء النهار وحيث تتلاشى أصوات باريس الصاخبة، يرشح صمت من نوع آخر، صمت الرجال والنساء الذين يقفون في الخطوط الخلفية لحماية الجمهورية الفرنسية.

لم يكن من قبيل الصدفة أن تشتعل الساحة السياسية والأمنية في فرنسا مع صدور كتاب استقصائي يحمل عنوان «جيش الظلال الجديد (La Nouvelle Armée des ombres)»، بتوقيع 3 من أبرز الصحافيِّين الاستقصائيِّين في منصة «إنتليجنس أونلاين» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية: بيير غاستينو، وأنطوان إيزامبار، وفرانك رينو.

هذا العمل الذي خرج إلى الضوء مؤخراً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يكن مجرد رصد صحافي عابر، بل تحوَّل سريعاً إلى وثيقة تشريحية بالغة الحساسية، تعري الهواجس الكبرى التي تقض مضاجع النخبة الحاكمة وقادة الأجهزة السيادية في بلاد تعيش على صفيح ساخن من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.

لقد نجح الثلاثي الصحافي في اختراق الجدران السميكة لـ«الدولة العميقة» في فرنسا، معرياً خططاً استراتيجية بالغة السرية والتعقيد وُضعت خلف الأبواب المغلقة.

غلاف الكتاب الاستقصائي «جيش الظلال الجديد» (ألبين ميشال)

ويكشف التحقيق، بجرأة غير مسبوقة، كيف أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية بمختلف فروعها الأمنية والعسكرية لم تعد تكتفي بمراقبة التهديدات الخارجية الكلاسيكية، أو ملاحقة شبكات الإرهاب العابر للحدود، بل باتت توجه بوصلتها وأجهزتها الحساسة نحو الداخل.

يرسم المؤلفون لوحةً سينمائيةً قاتمةً لسيناريوهات الفوضى الشاملة التي تتدرَّب عليها النُّخب العسكرية بانتظام، بدءاً من شبح الهجمات السيبرانية المشلة للمرافق الحيوية، مروراً بفرضية انقطاع كامل وشامل لشبكات الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى محاكاة اندلاع اضطرابات مسلحة وتمرد مدني يخرج عن السيطرة في شوارع العاصمة المدللة، باريس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

استراتيجية خنق التمرد والعودة لعصر الراديو

تتجاوز تفاصيل التحقيق حدود التَّوقُّعات الأمنية التقليدية، إذ يكشف الكتاب عن خطة طوارئ بالغة السرية والصرامة وضعها قائد شرطة باريس بالتنسيق مع القيادات العسكرية العليا.

تهدف هذه الخطة إلى النشر الفوري والمكثف لتعزيزات أمنية ووحدات نخبوبة مدرعة حول المباني السيادية ومراكز الحكم الحيوية، لمواجهة فرضيات تحاكي انتفاضة مسلحة عارمة أو هجمات داخلية منسقة تسعى لشل مفاصل الدولة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يكشف التحقيق عن تدريبات قاسية تخوضها كوادر حساسة في الدولة والأجهزة الاستخباراتية للتدرب على العمل والاتصال بمعزل عن التكنولوجيا الحديثة.

ويتعلم هؤلاء كيفية إدارة الأزمات دون هواتف ذكية أو شبكات إنترنت، والاعتماد المطلق على وسائل اتصال تقليدية وموجات راديو مشفرة تعود لعقود مضت، تحسباً لضربات سيبرانية شاملة تشل البنية التحتية الرقمية للبلاد بالكامل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مترئساً اجتماعاً في قصر الإليزيه يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)

تحت الأرض... خطة هروب ماكرون ومعركة البقاء

تحت وطأة هذه التهديدات الافتراضية التي باتت تقترب خطوة تلو الأخرى من أرض الواقع، يأخذنا الكتاب في رحلة تفصيلية عبر وثائق وشهادات حية لمسؤولين أمنيِّين سابقين وحاليِّين، ليكشف عن آليات خطط الطوارئ القصوى المُصمَّمة لحماية رمز الدولة وجوهرها، وهو رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ينقلنا التحقيق الصحافي إلى ما وراء الجدران المذهبة لقصر الإليزيه، تحديداً إلى الأعماق المحصنة تحت الأرض، حيث يقبع الملجأ النووي الشهير المعروف باسم «موقع المشتري (Poste Jupiter)»، وهو المركز العصبي الذي تُدار منه شؤون الدفاع والردع في أحلك الظروف.

ولا تتوقف الخطط الأمنية عند حدود الاختباء داخل هذا القبو الخرساني المنيع تحت الإليزيه، بل يفرد الكتاب مساحةً واسعةً لتفاصيل خطة إخلاء رئاسية سرية بالغة التعقيد جرى تحديثها ومحاكاتها عملياً لحماية الرئيس في حال نجاح حشود غاضبة من المحتجين في اقتحام أسوار القصر وتطويق السلطة.

وتتضمَّن الخطة نقله عبر مسارات بديلة ومخفية تماماً خارج العاصمة باريس نحو مخابئ وقواعد عسكرية مجهَّزة بالكامل في الأقاليم الفرنسية لضمان استمرار القيادة.

هذه الخطط، التي كانت تبدو في وقت سابق مجرد افتراضات من مخلفات الحرب الباردة، جرى تفعيلها لمواجهة خطر الانفلات الأمني المحلي والحروب الهجينة التي تجمع بين الهجمات السيبرانية الخارجية والاضطرابات الأمنية والنووية الداخلية المشتركة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي عناصر من الشرطة في مرسيليا يوم 26 أكتوبر 2026 (أ.ب)

صناديق سوداء لإحياء خلايا الحرب الباردة

لعل الأخطر فيما كشفه الثلاثي الاستقصائي هو مساعي الدولة العميقة لإحياء شبكات وخلايا ظل نائمة مستوحاة مباشرة من إرث الحرب الباردة. ويكشف الكتاب عن أن هذه الشبكات السرية يجري تمويلها وتجهيزها بعيداً عن الرقابة البرلمانية عبر صناديق استثمارية سوداء تابعة للدولة، والهدف منها هو ضمان وجود هيكل قيادة بديل وغير مرئي قادر على إدارة البلاد وحفظ استمراريتها في حال انهيار الحكومة المركزية أو تعرُّض العاصمة لشلل تام.

وتكمن الإجابة عن سرِّ هذا الاستنفار وهذا التوقيت الحرج بالذات في الأفق السياسي القريب لفرنسا، تحديداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027.

تعيش الأجهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية حالةً من القلق المتصاعد حيال تداعيات هذا الاستحقاق الديمقراطي، حيث تشير تقارير استخباراتية داخلية إلى مخاوف حقيقية من انقسام مجتمعي حاد قد يُترجَم إلى انتفاضة شعبية عارمة أو صدامات أهلية واسعة في حال وصول قوى سياسية متطرفة، سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، إلى سدة الحكم وتبدُّل العقيدة السياسية للبلاد بشكل مفاجئ.

أقلام الاستقصاء... ومفارقة العنوان الكلاسيكي

لا يمكن فصل هذا العمل الحارق عن الخلفية المهنية لمؤلفيه الثلاثة، فبيير غاستينو وأنطوان إيزامبار وفرانك رينو، يمثلون الحرس القديم للصحافة الاستقصائية الفرنسية التي تمرَّست في نبش أسرار المخابرات وعوالم الظل، ولهم باع طويل في تفكيك شبكات التَّجسُّس والاختراقات السيبرانية عبر تحقيقات سابقة أثارت كثيراً من الحبر مثل كتابهم الشهير «فرنسا المُتجسَّس عليها».

وفي هذه المحطة، اختار المؤلفون بذكاء عنواناً يحمل إرثاً ثقيلاً، مشيرين بطرف خفي إلى الرواية الكلاسيكية الشهيرة «جيش الظلال» التي كتبها جوزيف كيسيل عام 1943 إبان الحرب العالمية الثانية لتوثيق نضال المقاومة الفرنسية ضد النازية. لكن المفارقة تكمن في المفاهيم، فبينما كان «جيش الظلال القديم» يقاتل عدواً أجنبياً غازياً من أجل استعادة الجمهورية، يجد «جيش الظلال الجديد» نفسه اليوم مستنفراً أمام عدو غير مرئي ينبت من أحشاء المجتمع نفسه، حيث باتت المهمة المقدسة الملقاة على عاتق رجال الظل في المخابرات والجيش هي حماية الجمهورية من مخاطر التَّمزُّق الداخلي والانتحار السياسي، وضمان بقاء المؤسسات واقفةً على قدميها مهما كانت هوية الساكن الجديد الذي ستحمله صناديق الاقتراع إلى شرفة الإليزيه.

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«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
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«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)

في الممرات المعتمة المؤدية إلى قبو قصر الإليزيه، حيث لا يصل ضوء النهار وحيث تتلاشى أصوات باريس الصاخبة، يرشح صمت من نوع آخر، صمت الرجال والنساء الذين يقفون في الخطوط الخلفية لحماية الجمهورية الفرنسية.

لم يكن من قبيل الصدفة أن تشتعل الساحة السياسية والأمنية في فرنسا مع صدور كتاب استقصائي يحمل عنوان «جيش الظلال الجديد (La Nouvelle Armée des ombres)»، بتوقيع 3 من أبرز الصحافيِّين الاستقصائيِّين في منصة «إنتليجنس أونلاين» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية: بيير غاستينو، وأنطوان إيزامبار، وفرانك رينو.

هذا العمل الذي خرج إلى الضوء مؤخراً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يكن مجرد رصد صحافي عابر، بل تحوَّل سريعاً إلى وثيقة تشريحية بالغة الحساسية، تعري الهواجس الكبرى التي تقض مضاجع النخبة الحاكمة وقادة الأجهزة السيادية في بلاد تعيش على صفيح ساخن من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.

لقد نجح الثلاثي الصحافي في اختراق الجدران السميكة لـ«الدولة العميقة» في فرنسا، معرياً خططاً استراتيجية بالغة السرية والتعقيد وُضعت خلف الأبواب المغلقة.

غلاف الكتاب الاستقصائي «جيش الظلال الجديد» (ألبين ميشال)

ويكشف التحقيق، بجرأة غير مسبوقة، كيف أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية بمختلف فروعها الأمنية والعسكرية لم تعد تكتفي بمراقبة التهديدات الخارجية الكلاسيكية، أو ملاحقة شبكات الإرهاب العابر للحدود، بل باتت توجه بوصلتها وأجهزتها الحساسة نحو الداخل.

يرسم المؤلفون لوحةً سينمائيةً قاتمةً لسيناريوهات الفوضى الشاملة التي تتدرَّب عليها النُّخب العسكرية بانتظام، بدءاً من شبح الهجمات السيبرانية المشلة للمرافق الحيوية، مروراً بفرضية انقطاع كامل وشامل لشبكات الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى محاكاة اندلاع اضطرابات مسلحة وتمرد مدني يخرج عن السيطرة في شوارع العاصمة المدللة، باريس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

استراتيجية خنق التمرد والعودة لعصر الراديو

تتجاوز تفاصيل التحقيق حدود التَّوقُّعات الأمنية التقليدية، إذ يكشف الكتاب عن خطة طوارئ بالغة السرية والصرامة وضعها قائد شرطة باريس بالتنسيق مع القيادات العسكرية العليا.

تهدف هذه الخطة إلى النشر الفوري والمكثف لتعزيزات أمنية ووحدات نخبوبة مدرعة حول المباني السيادية ومراكز الحكم الحيوية، لمواجهة فرضيات تحاكي انتفاضة مسلحة عارمة أو هجمات داخلية منسقة تسعى لشل مفاصل الدولة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يكشف التحقيق عن تدريبات قاسية تخوضها كوادر حساسة في الدولة والأجهزة الاستخباراتية للتدرب على العمل والاتصال بمعزل عن التكنولوجيا الحديثة.

ويتعلم هؤلاء كيفية إدارة الأزمات دون هواتف ذكية أو شبكات إنترنت، والاعتماد المطلق على وسائل اتصال تقليدية وموجات راديو مشفرة تعود لعقود مضت، تحسباً لضربات سيبرانية شاملة تشل البنية التحتية الرقمية للبلاد بالكامل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مترئساً اجتماعاً في قصر الإليزيه يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)

تحت الأرض... خطة هروب ماكرون ومعركة البقاء

تحت وطأة هذه التهديدات الافتراضية التي باتت تقترب خطوة تلو الأخرى من أرض الواقع، يأخذنا الكتاب في رحلة تفصيلية عبر وثائق وشهادات حية لمسؤولين أمنيِّين سابقين وحاليِّين، ليكشف عن آليات خطط الطوارئ القصوى المُصمَّمة لحماية رمز الدولة وجوهرها، وهو رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ينقلنا التحقيق الصحافي إلى ما وراء الجدران المذهبة لقصر الإليزيه، تحديداً إلى الأعماق المحصنة تحت الأرض، حيث يقبع الملجأ النووي الشهير المعروف باسم «موقع المشتري (Poste Jupiter)»، وهو المركز العصبي الذي تُدار منه شؤون الدفاع والردع في أحلك الظروف.

ولا تتوقف الخطط الأمنية عند حدود الاختباء داخل هذا القبو الخرساني المنيع تحت الإليزيه، بل يفرد الكتاب مساحةً واسعةً لتفاصيل خطة إخلاء رئاسية سرية بالغة التعقيد جرى تحديثها ومحاكاتها عملياً لحماية الرئيس في حال نجاح حشود غاضبة من المحتجين في اقتحام أسوار القصر وتطويق السلطة.

وتتضمَّن الخطة نقله عبر مسارات بديلة ومخفية تماماً خارج العاصمة باريس نحو مخابئ وقواعد عسكرية مجهَّزة بالكامل في الأقاليم الفرنسية لضمان استمرار القيادة.

هذه الخطط، التي كانت تبدو في وقت سابق مجرد افتراضات من مخلفات الحرب الباردة، جرى تفعيلها لمواجهة خطر الانفلات الأمني المحلي والحروب الهجينة التي تجمع بين الهجمات السيبرانية الخارجية والاضطرابات الأمنية والنووية الداخلية المشتركة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي عناصر من الشرطة في مرسيليا يوم 26 أكتوبر 2026 (أ.ب)

صناديق سوداء لإحياء خلايا الحرب الباردة

لعل الأخطر فيما كشفه الثلاثي الاستقصائي هو مساعي الدولة العميقة لإحياء شبكات وخلايا ظل نائمة مستوحاة مباشرة من إرث الحرب الباردة. ويكشف الكتاب عن أن هذه الشبكات السرية يجري تمويلها وتجهيزها بعيداً عن الرقابة البرلمانية عبر صناديق استثمارية سوداء تابعة للدولة، والهدف منها هو ضمان وجود هيكل قيادة بديل وغير مرئي قادر على إدارة البلاد وحفظ استمراريتها في حال انهيار الحكومة المركزية أو تعرُّض العاصمة لشلل تام.

وتكمن الإجابة عن سرِّ هذا الاستنفار وهذا التوقيت الحرج بالذات في الأفق السياسي القريب لفرنسا، تحديداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027.

تعيش الأجهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية حالةً من القلق المتصاعد حيال تداعيات هذا الاستحقاق الديمقراطي، حيث تشير تقارير استخباراتية داخلية إلى مخاوف حقيقية من انقسام مجتمعي حاد قد يُترجَم إلى انتفاضة شعبية عارمة أو صدامات أهلية واسعة في حال وصول قوى سياسية متطرفة، سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، إلى سدة الحكم وتبدُّل العقيدة السياسية للبلاد بشكل مفاجئ.

أقلام الاستقصاء... ومفارقة العنوان الكلاسيكي

لا يمكن فصل هذا العمل الحارق عن الخلفية المهنية لمؤلفيه الثلاثة، فبيير غاستينو وأنطوان إيزامبار وفرانك رينو، يمثلون الحرس القديم للصحافة الاستقصائية الفرنسية التي تمرَّست في نبش أسرار المخابرات وعوالم الظل، ولهم باع طويل في تفكيك شبكات التَّجسُّس والاختراقات السيبرانية عبر تحقيقات سابقة أثارت كثيراً من الحبر مثل كتابهم الشهير «فرنسا المُتجسَّس عليها».

وفي هذه المحطة، اختار المؤلفون بذكاء عنواناً يحمل إرثاً ثقيلاً، مشيرين بطرف خفي إلى الرواية الكلاسيكية الشهيرة «جيش الظلال» التي كتبها جوزيف كيسيل عام 1943 إبان الحرب العالمية الثانية لتوثيق نضال المقاومة الفرنسية ضد النازية. لكن المفارقة تكمن في المفاهيم، فبينما كان «جيش الظلال القديم» يقاتل عدواً أجنبياً غازياً من أجل استعادة الجمهورية، يجد «جيش الظلال الجديد» نفسه اليوم مستنفراً أمام عدو غير مرئي ينبت من أحشاء المجتمع نفسه، حيث باتت المهمة المقدسة الملقاة على عاتق رجال الظل في المخابرات والجيش هي حماية الجمهورية من مخاطر التَّمزُّق الداخلي والانتحار السياسي، وضمان بقاء المؤسسات واقفةً على قدميها مهما كانت هوية الساكن الجديد الذي ستحمله صناديق الاقتراع إلى شرفة الإليزيه.

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ثقافة وفنون كتب

كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية في كتابه الجديد؟

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
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كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية في كتابه الجديد؟

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)

لم يكن أمين معلوف يوماً مجرد مؤرخ يستنطق الماضي أو روائي يغزل من التاريخ حكايات مشوقة، بل هو أقرب إلى راصد يمسك بمنظاره الفكري ليتأمل الضباب الكثيف الذي يلف مستقبل البشرية.

في كتابه الفكري الجديد والصادم «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس، لا يكتفي السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية بقرع أجراس الإنذار، بل يضعنا مباشرة أمام حقيقة مرعبة: نحن لا نعيش مجرد أزمة عابرة أو منعطف تاريخي تقليدي، بل نحن في خضم «مَسْخ» شامل وجذري يعيد فك وتركيب الكينونة البشرية.

يكتب معلوف هذه المادة بروح الصحافي الاستقصائي وعمق الفيلسوف الوجودي، ليقدم كتاباً يمثل ذروة نضوجه الفكري ومحصلة قلقه المزمن على مصير هذا الكوكب.

غلاف كتاب أمين معلوف الجديد «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس

خيط القلق الممتد... من «الهويات القاتلة» إلى التيه الكوني

لقراءة هذا المؤلف الجديد بعمق، لا بد من وضعه في سياق مسيرة فكرية ممتدة بدأت قبل ربع قرن مع كتابه العمدة «الهويات القاتلة» (1998)، حيث حذر حينها من صعود الانتماءات الضيقة والتعصب الأعمى. ثم تلا ذلك بكتابه «اختلال العالم» (2009) ليرصد التصدع الاقتصادي والسياسي، وصولاً إلى مرثيته الشهيرة «غرق الحضارات» (2019) التي عاين فيها نهاية النظام العالمي القديم.

وإذا كان معلوف في تلك الكتب قد ركز على الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية، فإنه في «قرن تحوّلنا» يذهب إلى ما هو أبعد، فالخطر لم يعد يهدد حضارة دون أخرى، بل بات يهدد «النوع البشري» نفسه، مستعرضاً كيف تحولت أزمة الهوية الطائفية والقومية إلى أزمة وجودية كونية تقودها الآلة.

أمين معلوف في 14 يونيو 2012 عندما أصبح عضواً جديداً في الأكاديمية الفرنسية (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية

يتناول معلوف في فصول الكتاب بتفصيل دقيق ومثير المخاطر الأخلاقية المترتبة على الطفرات العلمية الفائقة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الحيوية مثل الهندسة الوراثية وتعديل الجينات. المفارقة الصارخة التي يطرحها الكاتب هي أن البشرية باتت تمتلك أدوات خارقة تشبه قدرات الآلهة في الأساطير القديمة، لكنها تدار بعقول سياسية واجتماعية لا تزال قاطنة في العصر الحجري أو في دهاليز القبلية والعشائرية.

هذا الانفصام بين القفزات العلمية المتسارعة وبطء النضج الأخلاقي البشري هو ما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات مرعبة، حيث تصبح التقنية وسيلة طيعة في أيدي أنظمة شمولية لفرض رقابة مطلقة وتجريد البشر من قيمتهم وحريتهم.

أمين معلوف (74 عاماً) يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابه سكرتيراً دائماً للأكاديمية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

رعب العزلة وفقدان الجدوى الإنسانية

من أكثر الأفكار إثارة للقلق في الكتاب هي تلك التي يفصّل فيها معلوف مفهوم «العقم الاجتماعي» أو فقدان المنفعة البشرية. فالذكاء الاصطناعي لا يهدد فقط بأخذ وظائف البشر، بل يهدد بإلغاء الحاجة الوجودية للإنسان بصفته كائناً مفكراً ومبدعاً ومحللاً.

يتساءل الكاتب بنبرة حزينة: ما الذي سيبقى للبشر عندما تتفوق الآلة عليهم في كل شيء، من تشخيص الأمراض إلى كتابة السيمفونيات؟ ويستشهد بمقولة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ليؤكد أننا نقف على حافة الهاوية، فإما أن نقود هذا التحول بحكمة أو أن نسلم رقابنا لذكاء بديل قد يقرر في لحظة ما أن البشر عبء غير ضروري على الكوكب.

الآداب الإنسانية باعتبارها طوق نجاة

رغم هذه السوداوية التي تصبغ فصول الكتاب، فإن أمين معلوف لا يستسلم لليأس المطلق، فهو يرفض فكرة العداء الأعمى للتقدم العلمي لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء.

وبدلاً من ذلك، يطرح المخرج الوحيد الممكن: صياغة «نزعة إنسانية كونية جديدة». ويرى الكاتب أن الأخلاق والسياسة التقليدية قد عجزتا عن مجاراة هذا القرن؛ ولذا فإن الرهان الأخير المتبقي هو على «الثقافة والأدب الرفيع».

يدعو معلوف إلى إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والآداب لترميم الجسور بين الثقافات، وبناء جدار حماية أخلاقي يحمي كرامة الإنسان قبل حلول منتصف القرن الحالي، مشدداً على أن العقدين المقبلين سيحسمان، وإلى الأبد، مصير الجنس البشري.

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ثقافة وفنون كتب

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
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TT

«فرنسا الأبية» تصنع التاريخ... كيف تحول برنامج سياسي إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)
كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

​يمثّل كتاب «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»، «مانيفستو» سياسياً استثنائياً وظاهرة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي والأدبي الفرنسي.

لم يعد هذا العمل مجرد كراس حزبي أو بيان انتخابي عابر؛ بل تحول إلى حدث جماهيري كسر الأرقام القياسية ليتصدر قوائم المبيعات في المكتبات الفرنسية، مما يجعله أول كتاب برنامج سياسي في تاريخ فرنسا يتحول إلى ظاهرة مبيعات شعبية «Best-seller» وتنفد طبعته الأولى البالغة ثمانين ألف نسخة فور نزوله إلى الأسواق.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

هذا الإقبال الاستهلاكي الفريد يُعيد تعريف علاقة المواطن الفرنسي بالبرامج المكتوبة، ويطرح رؤية حركة «فرنسا الأبية» (LFI)، بقيادة مؤسسها جان-لوك ميلونشون، بوصفها بديلاً بنيوياً شاملاً لمنظومة الحكم الحالية في أفق الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، مقدمةً قرارات تقطع مع السياسات الليبرالية التي هيمنت على قصر الإليزيه خلال العقد الماضي.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

فلسفة المنطلق وتوقيت محكوم بـ«حالة الطوارئ»

يتأسس الكتاب في نسخته الراهنة على هندسة فكرية شاملة صِيغت بدقة لتتجاوز الهيكل التقليدي لبرامج اليسار الكلاسيكي، حيث ينقسم متن العمل إلى 6 أقسام رئيسية تتوزع عبر 23 فصلاً و111 وحدة تفصيلية، تقدم في طياتها أكثر من 1000 إجراء تفصيلي (1069 تدبيراً ملموساً) تمت مراجعتها وضبطها لتمثل خطة حكم متكاملة ومستدامة.

ولم يكن توقيت الكشف عن هذه الترسانة البرامجية وليد الصدفة؛ بل جاء محاذاة لتجمعات شعبية حاشدة في ضواحي باريس، قادتها مسؤولة البرنامج كليمانس غيتيه والمنسق العام مانويل بومبار، لتأكيد البعد الجماهيري للمشروع. وتنطلق الرؤية التحليلية للنص من تشخيص أزمة الحضارة الإنسانية والاجتماعية، لتعلن رغبة الحركة في إعلان «حالة طوارئ اجتماعية» فورية، والاعتماد على استراتيجية اللجوء إلى المراسيم الرئاسية الفورية لفرض القرارات الاقتصادية الملحة، متجاوزة البيروقراطية البرلمانية الكلاسيكية في مواجهة أسواق المال.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»

الثورة الاجتماعية في الأجور وهندسة جديدة للتقاعد

في طليعة التحولات الملموسة، يمثل الشق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية حجر الزاوية في العقيدة السياسية لكتاب «مستقبلنا المشترك». ولا يطرح الكتاب وعوداً فضفاضة؛ بل يتبنى قرارات جريئة وصارمة من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) إلى نحو 1700 يورو صافية، بوصفها خطوة لتصحيح الاختلالات الناجمة عن التضخم، بالتوازي مع إلغاء قوانين التقاعد المثيرة للجدل، والعودة الحتمية إلى خيار التقاعد عند سن الستين عاماً.

وتتلاقى هذه الرؤية الاجتماعية مع إعادة تقييم شاملة للوظيفة العامة، وتقديم دعم مكثف للأسر أحادية المعيل، فضلاً عن إرساء مبدأ التغطية الصحية الشاملة التي تضمن للدولة استرداد كامل تكاليف العلاج لمواطنيها، مما يمثل إطاراً متكاملاً لإعادة توزيع الثروات وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

جان-لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

التخطيط البيئي الصارم وإعادة رسم خريطة الأقاليم

يفرد الكتاب مساحة واسعة لما يسمى «التخطيط البيئي الصارم»، وهو مفهوم يتجاوز مجرد الحفاظ التقليدي على الطبيعة إلى إحداث هيكلة إدارية وجغرافية كاملة للجمهورية الفرنسية.

يقترح البرنامج استبدال التقسيمات التقليدية بما يُعرف بـ«الأقاليم الإيكولوجية» التي تعتمد على الحدود الطبيعية والموارد الحيوية مثل مجاري المياه والأحواض الزراعية، بهدف تمكين التجمعات السكنية من التكيف المباشر مع التغيرات المناخية وتحقيق السيادة الغذائية.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

ويترافق هذا التحول الهيكلي الجذري مع تمسك الحزب باستراتيجيته الرامية إلى التخلي التدريجي والكامل عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري لصالح الطاقات المتجددة، وتأسيس وزارة مستحدثة للإنتاج الغذائي تعنى بمراقبة التزام الشركات بالمعايير البيئية، وربط الدعم الحكومي بمدى احترام الطبيعة.

الاقتصاد المواجه لأسواق المال وسلاح «حق المصادرة»

تثير التوجهات المالية للبرنامج نقاشاً واسعاً نظراً لجرأتها وهجومها المباشر على تمركز الثروة وتحديها لمنظومة المال العالمية. ويراهن البرنامج على ضخ ما يزيد على مائة مليار يورو في خزينة الدولة عبر تبني نظام ضريبي تصاعدي مشدد على أصحاب الدخول المرتفعة وثروات الشركات الكبرى، مستلهماً الأفكار الدولية المتعلقة بفرض ضرائب على الأثرياء لتأمين تمويل عادل للخدمات العامة.

ولتأمين استقلالية القرار الاقتصادي عن تقلبات الأسواق، يقترح البرنامج إنشاء قطب بنكي عام ومستقل يتولى حصرياً تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل الخاصة بالتحول البيئي.

كما يتضمن النص بنداً ثورياً يمنح الدولة «حق المصادرة الاستثنائي» للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الحيوية إذا اعتبرت الحكومة أن طريقة إدارتها تمس بالأمن القومي أو المصالح العليا للمجتمع.

كبح جماح الذكاء الاصطناعي وتأسيس الجمهورية السادسة

لم يغفل النص التطورات التكنولوجية والدستورية المتسارعة؛ حيث خصص الكتاب فصلاً كاملاً لتقنين وحوكمة الذكاء الاصطناعي، عبر المطالبة بإنشاء بعثة وطنية عليا وهيئة رقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأنظمة الذكية ذات المخاطر العالية.

وفي خطوة تحمل أبعاداً فلسفية، يطالب البرنامج بحظر كامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى محاكاة العلاقات العاطفية مع البشر حماية للنسيج الاجتماعي من الاغتراب التكنولوجي.

أما على الصعيد السياسي المؤسسي، فيحمل الشق الدستوري طموحاً ثورياً يسعى لإنهاء النظام الرئاسي الحالي والتأسيس لـ«الجمهورية السادسة»، عبر دعوة مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يقوم على فكرة «السيادة الشعبية الدائمة»، واعتماد نظام الاقتراع النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل عادل لجميع التيارات الفكرية، وتفعيل أدوات ديمقراطية مباشرة تمنح الشعب القدرة على تشريع القوانين وعزل المسؤولين.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

كيف تحول البرنامج السياسي إلى ظاهرة أدبية وشعبية؟

يكمن اللغز وراء تحول هذا الكتاب إلى الأول من نوعه في تاريخ فرنسا من حيث سرعة الانتشار الجماهيري، في أسلوب صناعته الفريد وتسعيره المدروس. لم يكتب هذا البرنامج خلف الأبواب المغلقة؛ بل استند إلى عملية تشاركية واسعة شملت أكثر من 24 ألف مساهمة مواطنية، إلى جانب جلسات استماع مكثفة مع النقابات والجمعيات والخبراء الفكريين والبيئيين. هذا الإحساس بالملكية الجماعية للمحتوى دفع آلاف المواطنين والشباب إلى شرائه ليس للقراءة الفردية فحسب؛ بل لإهدائه ونشره بوصفه أداة إقناع سياسي مباشر.

وتضاف إلى ذلك العوامل اللوجستية الذكية، حيث طُرح الكتاب بسعر شعبي زهيد للغاية يبلغ 4.9 يورو، مما أزاح العوائق المالية وجعله متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية.

ويثبت تدفق الجماهير نحو المكتبات وتسببهم في نفاد المخزون، أن الكتاب تحول من مجرد نص سياسي إلى وثيقة رمزية للمقاومة الاجتماعية، والتطلع نحو ما يصفه مؤلفوه ومؤيدوه بـ«الحياة الأفضل» في فرنسا الجديدة.

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