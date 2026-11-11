«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

في الممرات المعتمة المؤدية إلى قبو قصر الإليزيه، حيث لا يصل ضوء النهار وحيث تتلاشى أصوات باريس الصاخبة، يرشح صمت من نوع آخر، صمت الرجال والنساء الذين يقفون في الخطوط الخلفية لحماية الجمهورية الفرنسية.

لم يكن من قبيل الصدفة أن تشتعل الساحة السياسية والأمنية في فرنسا مع صدور كتاب استقصائي يحمل عنوان «جيش الظلال الجديد (La Nouvelle Armée des ombres)»، بتوقيع 3 من أبرز الصحافيِّين الاستقصائيِّين في منصة «إنتليجنس أونلاين» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية: بيير غاستينو، وأنطوان إيزامبار، وفرانك رينو.

هذا العمل الذي خرج إلى الضوء مؤخراً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يكن مجرد رصد صحافي عابر، بل تحوَّل سريعاً إلى وثيقة تشريحية بالغة الحساسية، تعري الهواجس الكبرى التي تقض مضاجع النخبة الحاكمة وقادة الأجهزة السيادية في بلاد تعيش على صفيح ساخن من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.

لقد نجح الثلاثي الصحافي في اختراق الجدران السميكة لـ«الدولة العميقة» في فرنسا، معرياً خططاً استراتيجية بالغة السرية والتعقيد وُضعت خلف الأبواب المغلقة.

غلاف الكتاب الاستقصائي «جيش الظلال الجديد» (ألبين ميشال)

ويكشف التحقيق، بجرأة غير مسبوقة، كيف أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية بمختلف فروعها الأمنية والعسكرية لم تعد تكتفي بمراقبة التهديدات الخارجية الكلاسيكية، أو ملاحقة شبكات الإرهاب العابر للحدود، بل باتت توجه بوصلتها وأجهزتها الحساسة نحو الداخل.

يرسم المؤلفون لوحةً سينمائيةً قاتمةً لسيناريوهات الفوضى الشاملة التي تتدرَّب عليها النُّخب العسكرية بانتظام، بدءاً من شبح الهجمات السيبرانية المشلة للمرافق الحيوية، مروراً بفرضية انقطاع كامل وشامل لشبكات الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى محاكاة اندلاع اضطرابات مسلحة وتمرد مدني يخرج عن السيطرة في شوارع العاصمة المدللة، باريس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

استراتيجية خنق التمرد والعودة لعصر الراديو

تتجاوز تفاصيل التحقيق حدود التَّوقُّعات الأمنية التقليدية، إذ يكشف الكتاب عن خطة طوارئ بالغة السرية والصرامة وضعها قائد شرطة باريس بالتنسيق مع القيادات العسكرية العليا.

تهدف هذه الخطة إلى النشر الفوري والمكثف لتعزيزات أمنية ووحدات نخبوبة مدرعة حول المباني السيادية ومراكز الحكم الحيوية، لمواجهة فرضيات تحاكي انتفاضة مسلحة عارمة أو هجمات داخلية منسقة تسعى لشل مفاصل الدولة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يكشف التحقيق عن تدريبات قاسية تخوضها كوادر حساسة في الدولة والأجهزة الاستخباراتية للتدرب على العمل والاتصال بمعزل عن التكنولوجيا الحديثة.

ويتعلم هؤلاء كيفية إدارة الأزمات دون هواتف ذكية أو شبكات إنترنت، والاعتماد المطلق على وسائل اتصال تقليدية وموجات راديو مشفرة تعود لعقود مضت، تحسباً لضربات سيبرانية شاملة تشل البنية التحتية الرقمية للبلاد بالكامل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مترئساً اجتماعاً في قصر الإليزيه يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)

تحت الأرض... خطة هروب ماكرون ومعركة البقاء

تحت وطأة هذه التهديدات الافتراضية التي باتت تقترب خطوة تلو الأخرى من أرض الواقع، يأخذنا الكتاب في رحلة تفصيلية عبر وثائق وشهادات حية لمسؤولين أمنيِّين سابقين وحاليِّين، ليكشف عن آليات خطط الطوارئ القصوى المُصمَّمة لحماية رمز الدولة وجوهرها، وهو رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ينقلنا التحقيق الصحافي إلى ما وراء الجدران المذهبة لقصر الإليزيه، تحديداً إلى الأعماق المحصنة تحت الأرض، حيث يقبع الملجأ النووي الشهير المعروف باسم «موقع المشتري (Poste Jupiter)»، وهو المركز العصبي الذي تُدار منه شؤون الدفاع والردع في أحلك الظروف.

ولا تتوقف الخطط الأمنية عند حدود الاختباء داخل هذا القبو الخرساني المنيع تحت الإليزيه، بل يفرد الكتاب مساحةً واسعةً لتفاصيل خطة إخلاء رئاسية سرية بالغة التعقيد جرى تحديثها ومحاكاتها عملياً لحماية الرئيس في حال نجاح حشود غاضبة من المحتجين في اقتحام أسوار القصر وتطويق السلطة.

وتتضمَّن الخطة نقله عبر مسارات بديلة ومخفية تماماً خارج العاصمة باريس نحو مخابئ وقواعد عسكرية مجهَّزة بالكامل في الأقاليم الفرنسية لضمان استمرار القيادة.

هذه الخطط، التي كانت تبدو في وقت سابق مجرد افتراضات من مخلفات الحرب الباردة، جرى تفعيلها لمواجهة خطر الانفلات الأمني المحلي والحروب الهجينة التي تجمع بين الهجمات السيبرانية الخارجية والاضطرابات الأمنية والنووية الداخلية المشتركة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي عناصر من الشرطة في مرسيليا يوم 26 أكتوبر 2026 (أ.ب)

صناديق سوداء لإحياء خلايا الحرب الباردة

لعل الأخطر فيما كشفه الثلاثي الاستقصائي هو مساعي الدولة العميقة لإحياء شبكات وخلايا ظل نائمة مستوحاة مباشرة من إرث الحرب الباردة. ويكشف الكتاب عن أن هذه الشبكات السرية يجري تمويلها وتجهيزها بعيداً عن الرقابة البرلمانية عبر صناديق استثمارية سوداء تابعة للدولة، والهدف منها هو ضمان وجود هيكل قيادة بديل وغير مرئي قادر على إدارة البلاد وحفظ استمراريتها في حال انهيار الحكومة المركزية أو تعرُّض العاصمة لشلل تام.

وتكمن الإجابة عن سرِّ هذا الاستنفار وهذا التوقيت الحرج بالذات في الأفق السياسي القريب لفرنسا، تحديداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027.

تعيش الأجهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية حالةً من القلق المتصاعد حيال تداعيات هذا الاستحقاق الديمقراطي، حيث تشير تقارير استخباراتية داخلية إلى مخاوف حقيقية من انقسام مجتمعي حاد قد يُترجَم إلى انتفاضة شعبية عارمة أو صدامات أهلية واسعة في حال وصول قوى سياسية متطرفة، سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، إلى سدة الحكم وتبدُّل العقيدة السياسية للبلاد بشكل مفاجئ.

أقلام الاستقصاء... ومفارقة العنوان الكلاسيكي

لا يمكن فصل هذا العمل الحارق عن الخلفية المهنية لمؤلفيه الثلاثة، فبيير غاستينو وأنطوان إيزامبار وفرانك رينو، يمثلون الحرس القديم للصحافة الاستقصائية الفرنسية التي تمرَّست في نبش أسرار المخابرات وعوالم الظل، ولهم باع طويل في تفكيك شبكات التَّجسُّس والاختراقات السيبرانية عبر تحقيقات سابقة أثارت كثيراً من الحبر مثل كتابهم الشهير «فرنسا المُتجسَّس عليها».

وفي هذه المحطة، اختار المؤلفون بذكاء عنواناً يحمل إرثاً ثقيلاً، مشيرين بطرف خفي إلى الرواية الكلاسيكية الشهيرة «جيش الظلال» التي كتبها جوزيف كيسيل عام 1943 إبان الحرب العالمية الثانية لتوثيق نضال المقاومة الفرنسية ضد النازية. لكن المفارقة تكمن في المفاهيم، فبينما كان «جيش الظلال القديم» يقاتل عدواً أجنبياً غازياً من أجل استعادة الجمهورية، يجد «جيش الظلال الجديد» نفسه اليوم مستنفراً أمام عدو غير مرئي ينبت من أحشاء المجتمع نفسه، حيث باتت المهمة المقدسة الملقاة على عاتق رجال الظل في المخابرات والجيش هي حماية الجمهورية من مخاطر التَّمزُّق الداخلي والانتحار السياسي، وضمان بقاء المؤسسات واقفةً على قدميها مهما كانت هوية الساكن الجديد الذي ستحمله صناديق الاقتراع إلى شرفة الإليزيه.