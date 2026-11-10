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ثقافة وفنون كتب

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

اختراق رئاسي بنكهة التحدي... فرانسواز دوغوا تنشر رسائل الرئيس الخاصة في كتاب «أنتم جميعاً قساة جداً معي» وترسل له نسخة للتوقيع!

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟
TT
TT

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

في غفلة من ضوابط «الإليزيه» وبروتوكولات الرئاسة الصارمة، هزّ العاصمة الفرنسية زلزال سياسي وإعلامي غير مسبوق، فجّرته الصحافية والمعلقة السياسية البارزة فرانسواز دوغوا.

الزلزال تجسّد في كتابها الصادر حديثاً بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي (Vous êtes tous trop durs avec moi)»، والذي تحوّل في غضون ساعات إلى الحدث الأبرز في البلاد.

الكتاب لا يمثل مجرد تحليل سياسي لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بل هو اختراق غير مسبوق لخصوصية رأس السلطة، حيث نشرت الكاتبة مراسلات سرية وعفوية دارت بينها وبين الرئيس عبر تطبيق «تلغرام» على مدى عامين كاملين، دون علمه أو الحصول على إذن مسبق منه بالنشر.

وفي خطوة بالغة الجرأة تعكس طبيعة العلاقة المعقدة، أرسلت دوغوا نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه ممهورة بطلب غريب، وهو أن يوقعها الرئيس بنفسه، في تحدٍّ صارخ لأعراف التعامل مع المقامات الرسمية.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

شرارة من منصة «إكس» تفتح أبواب السرية

لم يكن أحد يتوقع أن تبدأ هذه العلاقة الافتراضية الساخنة بكلمة شكر. ففي صيف عام 2024، بادرت الكاتبة فرانسواز دوغوا، المحسوبة تاريخياً على خط اليسار الفرنسي، بالدفاع الشرس عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، عن السيدة الأولى بريجيت ماكرون، في وجه موجة من الشائعات ونظريات المؤامرة التي طالت حياتها الخاصة.

هذا الموقف أثار امتناناً عميقاً لدى ماكرون، الذي قرر كسر الحواجز وتجاوز مستشاريه الإعلاميين، فأرسل لدوغوا رسالة نصية مباشرة يشكرها فيها على إنصاف زوجته.

كانت هذه الرسالة بمثابة الضوء الأخضر الذي التقطته الصحافية المتمرسة، لتتحول القناة الافتراضية بينهما على تطبيق «تلغرام» إلى مساحة مستمرة ومفتوحة للنقاشات السياسية العميقة، والتنفيس عن الضغوط، بعيداً عن الرقابة الرسمية والمصطلحات الدبلوماسية الجاهزة.

اعترافات الرواق الأخير ومرارة العزلة

تنقل المواد المنشورة في الكتاب صورة شديدة القتامة عن الحياة اليومية للرئيس الفرنسي وهو يقترب من نهاية ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027. تكشف المراسلات السرية عن رجل يعيش عزلة خانقة داخل قصر الإليزيه، ويشعر بالمرارة تجاه النخب السياسية والإعلامية التي يتهمها بالافتراء عليه وعدم تقدير حجم التضحيات التي قدمها من أجل فرنسا.

العبارة التي اختارتها الكاتبة عنواناً للمؤلَّف «أنتم جميعاً قساة جداً معي» تلخص الحالة النفسية لماكرون وتكشف عن وطأة الضغوط السياسية التي يواجهها، وتراجع شعبيته، والإحساس المتزايد لديه بأن عهده ينتهي وسط جحود جماعي من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

في وجه العاصفة... لاءات ماكرون الحاسمة

رغم نبرة الشكوى والعزلة التي طغت على عديد من الرسائل، فإن المراسلات تكشف أيضاً عن جانب العناد والصلابة في شخصية ماكرون، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي تلت قراره المثير للجدل بحل الجمعية الوطنية.

وفي إحدى الرسائل الحازمة، يقطع الرئيس الفرنسي الطريق تماماً أمام الشائعات التي تروِّج لإمكانية تنحيه المبكر عن السلطة بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة، كاتباً بعبارات قاطعة ما معناه أنه لن يستقيل أبداً وتحت أي ظرف من الظروف.

كما يظهر الدفاع المستميت للرئيس عن إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد، حيث اعتبر في نقاشه مع دوغوا أن أي تراجع أو تعليق لهذا القانون كان سيقود الاقتصاد الفرنسي إلى مأزق مالي حتمي وكارثي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كواليس الانقلاب على اليسار وتكليفات الظل

يميط الكتاب اللثام عن كواليس اللعبة السياسية المعقدة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تكشف الرسائل المتبادلة عن الموقف الحقيقي والمسبق لماكرون من صعود تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري.

المراسلات تثبت أن الرئيس لم يكن يملك أدنى نية لتسليم مفاتيح الحكومة لليسار، وأنه كان يضمر سخرية واضحة من ترشيح لوسي كاستيه لمنصب رئيسة الوزراء، معتبراً وصولها إلى قصر «ماتينيون» أمراً غير واقعي بالمرة.

وتوضح الرسائل كيف كان ماكرون يدير المناورات السياسية في الخفاء لتعطيل تقدم اليسار، باحثاً عن صيغ بديلة تضمن استمرار خطوطه العريضة في الحكم، وهو ما تحقق لاحقاً بتعيين حكومة تتوافق مع حساباته الرئاسية.

سهام رئاسية تصيب الحلفاء والخصوم بلا تصفية

لم تقتصر رسائل «تلغرام» على المواقف المبدئية، بل تعدَّتها إلى تقييمات شخصية لا ترحم وجَّهها ماكرون إلى رموز المشهد السياسي الفرنسي. ولم يسلم من هذه السهام حتى أقرب المقربين منه، إذ يُظهر الكتاب انتقادات لاذعة وجَّهها الرئيس إلى رئيس وزرائه الأسبق غابرييل أتال، معتبراً أن الأخير نال من الفرص والدعم السياسي ما يفوق بكثير ما يستحقه.

وفي المقابل، نالت القيادات الاشتراكية نصيباً وافراً من الهجوم الرئاسي، حيث وصفهم ماكرون بـ«الفاشلين» الذين عجزوا عن تقديم بديل حقيقي، في حين شكك صراحةً في الأهلية السياسية لزعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، واصفاً طموحه في الوصول إلى السلطة بالوهم الذي لا يمكن أن يتحقق في فرنسا.

الغد الغامض ورفض العمل تحت مظلة المليارديرات

تطرقت المراسلات المسربة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الشارع الفرنسي، وهي مستقبله المهني والشخصي بعد مغادرته قصر الإليزيه بحلول عام 2027.

وفي رده على التقارير الصحافية والشائعات التي زعمت أنه يرتّب للانتقال إلى قطاع الأعمال الخاص أو العمل كمستشار لدى بعض كبار الأثرياء والمليارديرات الفرنسيين، جاء رد ماكرون حاسماً ومحاطاً بمسحة من الكبرياء السياسي.

الرئيس أكد لدوغوا أنه لن يعمل لدى أي شخص بمجرد خروجه من الرئاسة، معبراً عن ذلك بمقولة بليغة تشير إلى أنه يفضل العيش في بيت صغير يملكه على أن يقطن قصراً كبيراً يعود للآخرين، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على استقلاليته وهيبته كرئيس سابق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

صدمة في «الإليزيه» وتأريخ تراجيدي لنهاية العهد

نزل الكتاب كالصاعقة على الدوائر المحيطة بالرئيس، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق الرئاسي ومستشاري التواصل لم يعلموا بوجود هذا المؤلَّف أو بمحتواه الصادم إلا قبل ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى المكتبات، نظراً لأن الكاتبة فرضت سياجاً من السرية التامة على مشروعها بالاتفاق مع دار النشر «روبرت لافونت».

ويرى المراقبون في باريس أن هذا الكتاب يمثل وثيقة سياسية بالغة الخطورة، فهو لا يقتصر على كونه خرقاً لسرية الاتصالات الرئاسية، بل يقدم تأريخاً تراجيدياً وحياً لـ«نهاية العهد الماكروني»، كاشفاً عن جوانب إنسانية وسياسية معقدة لرئيس يصارع الأمواج العاتية في خريف ولايته، ويرى في كل انتقاد يوجَّه إليه قسوة لا يستحقها.

مواضيع
كتب ماكرون ثقافة الشعوب سياسة انتخابات باريس فرنسا

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ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟
TT
TT

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

في غفلة من ضوابط «الإليزيه» وبروتوكولات الرئاسة الصارمة، هزّ العاصمة الفرنسية زلزال سياسي وإعلامي غير مسبوق، فجّرته الصحافية والمعلقة السياسية البارزة فرانسواز دوغوا.

الزلزال تجسّد في كتابها الصادر حديثاً بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي (Vous êtes tous trop durs avec moi)»، والذي تحوّل في غضون ساعات إلى الحدث الأبرز في البلاد.

الكتاب لا يمثل مجرد تحليل سياسي لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بل هو اختراق غير مسبوق لخصوصية رأس السلطة، حيث نشرت الكاتبة مراسلات سرية وعفوية دارت بينها وبين الرئيس عبر تطبيق «تلغرام» على مدى عامين كاملين، دون علمه أو الحصول على إذن مسبق منه بالنشر.

وفي خطوة بالغة الجرأة تعكس طبيعة العلاقة المعقدة، أرسلت دوغوا نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه ممهورة بطلب غريب، وهو أن يوقعها الرئيس بنفسه، في تحدٍّ صارخ لأعراف التعامل مع المقامات الرسمية.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

شرارة من منصة «إكس» تفتح أبواب السرية

لم يكن أحد يتوقع أن تبدأ هذه العلاقة الافتراضية الساخنة بكلمة شكر. ففي صيف عام 2024، بادرت الكاتبة فرانسواز دوغوا، المحسوبة تاريخياً على خط اليسار الفرنسي، بالدفاع الشرس عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، عن السيدة الأولى بريجيت ماكرون، في وجه موجة من الشائعات ونظريات المؤامرة التي طالت حياتها الخاصة.

هذا الموقف أثار امتناناً عميقاً لدى ماكرون، الذي قرر كسر الحواجز وتجاوز مستشاريه الإعلاميين، فأرسل لدوغوا رسالة نصية مباشرة يشكرها فيها على إنصاف زوجته.

كانت هذه الرسالة بمثابة الضوء الأخضر الذي التقطته الصحافية المتمرسة، لتتحول القناة الافتراضية بينهما على تطبيق «تلغرام» إلى مساحة مستمرة ومفتوحة للنقاشات السياسية العميقة، والتنفيس عن الضغوط، بعيداً عن الرقابة الرسمية والمصطلحات الدبلوماسية الجاهزة.

اعترافات الرواق الأخير ومرارة العزلة

تنقل المواد المنشورة في الكتاب صورة شديدة القتامة عن الحياة اليومية للرئيس الفرنسي وهو يقترب من نهاية ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027. تكشف المراسلات السرية عن رجل يعيش عزلة خانقة داخل قصر الإليزيه، ويشعر بالمرارة تجاه النخب السياسية والإعلامية التي يتهمها بالافتراء عليه وعدم تقدير حجم التضحيات التي قدمها من أجل فرنسا.

العبارة التي اختارتها الكاتبة عنواناً للمؤلَّف «أنتم جميعاً قساة جداً معي» تلخص الحالة النفسية لماكرون وتكشف عن وطأة الضغوط السياسية التي يواجهها، وتراجع شعبيته، والإحساس المتزايد لديه بأن عهده ينتهي وسط جحود جماعي من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

في وجه العاصفة... لاءات ماكرون الحاسمة

رغم نبرة الشكوى والعزلة التي طغت على عديد من الرسائل، فإن المراسلات تكشف أيضاً عن جانب العناد والصلابة في شخصية ماكرون، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي تلت قراره المثير للجدل بحل الجمعية الوطنية.

وفي إحدى الرسائل الحازمة، يقطع الرئيس الفرنسي الطريق تماماً أمام الشائعات التي تروِّج لإمكانية تنحيه المبكر عن السلطة بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة، كاتباً بعبارات قاطعة ما معناه أنه لن يستقيل أبداً وتحت أي ظرف من الظروف.

كما يظهر الدفاع المستميت للرئيس عن إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد، حيث اعتبر في نقاشه مع دوغوا أن أي تراجع أو تعليق لهذا القانون كان سيقود الاقتصاد الفرنسي إلى مأزق مالي حتمي وكارثي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كواليس الانقلاب على اليسار وتكليفات الظل

يميط الكتاب اللثام عن كواليس اللعبة السياسية المعقدة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تكشف الرسائل المتبادلة عن الموقف الحقيقي والمسبق لماكرون من صعود تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري.

المراسلات تثبت أن الرئيس لم يكن يملك أدنى نية لتسليم مفاتيح الحكومة لليسار، وأنه كان يضمر سخرية واضحة من ترشيح لوسي كاستيه لمنصب رئيسة الوزراء، معتبراً وصولها إلى قصر «ماتينيون» أمراً غير واقعي بالمرة.

وتوضح الرسائل كيف كان ماكرون يدير المناورات السياسية في الخفاء لتعطيل تقدم اليسار، باحثاً عن صيغ بديلة تضمن استمرار خطوطه العريضة في الحكم، وهو ما تحقق لاحقاً بتعيين حكومة تتوافق مع حساباته الرئاسية.

سهام رئاسية تصيب الحلفاء والخصوم بلا تصفية

لم تقتصر رسائل «تلغرام» على المواقف المبدئية، بل تعدَّتها إلى تقييمات شخصية لا ترحم وجَّهها ماكرون إلى رموز المشهد السياسي الفرنسي. ولم يسلم من هذه السهام حتى أقرب المقربين منه، إذ يُظهر الكتاب انتقادات لاذعة وجَّهها الرئيس إلى رئيس وزرائه الأسبق غابرييل أتال، معتبراً أن الأخير نال من الفرص والدعم السياسي ما يفوق بكثير ما يستحقه.

وفي المقابل، نالت القيادات الاشتراكية نصيباً وافراً من الهجوم الرئاسي، حيث وصفهم ماكرون بـ«الفاشلين» الذين عجزوا عن تقديم بديل حقيقي، في حين شكك صراحةً في الأهلية السياسية لزعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، واصفاً طموحه في الوصول إلى السلطة بالوهم الذي لا يمكن أن يتحقق في فرنسا.

الغد الغامض ورفض العمل تحت مظلة المليارديرات

تطرقت المراسلات المسربة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الشارع الفرنسي، وهي مستقبله المهني والشخصي بعد مغادرته قصر الإليزيه بحلول عام 2027.

وفي رده على التقارير الصحافية والشائعات التي زعمت أنه يرتّب للانتقال إلى قطاع الأعمال الخاص أو العمل كمستشار لدى بعض كبار الأثرياء والمليارديرات الفرنسيين، جاء رد ماكرون حاسماً ومحاطاً بمسحة من الكبرياء السياسي.

الرئيس أكد لدوغوا أنه لن يعمل لدى أي شخص بمجرد خروجه من الرئاسة، معبراً عن ذلك بمقولة بليغة تشير إلى أنه يفضل العيش في بيت صغير يملكه على أن يقطن قصراً كبيراً يعود للآخرين، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على استقلاليته وهيبته كرئيس سابق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

صدمة في «الإليزيه» وتأريخ تراجيدي لنهاية العهد

نزل الكتاب كالصاعقة على الدوائر المحيطة بالرئيس، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق الرئاسي ومستشاري التواصل لم يعلموا بوجود هذا المؤلَّف أو بمحتواه الصادم إلا قبل ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى المكتبات، نظراً لأن الكاتبة فرضت سياجاً من السرية التامة على مشروعها بالاتفاق مع دار النشر «روبرت لافونت».

ويرى المراقبون في باريس أن هذا الكتاب يمثل وثيقة سياسية بالغة الخطورة، فهو لا يقتصر على كونه خرقاً لسرية الاتصالات الرئاسية، بل يقدم تأريخاً تراجيدياً وحياً لـ«نهاية العهد الماكروني»، كاشفاً عن جوانب إنسانية وسياسية معقدة لرئيس يصارع الأمواج العاتية في خريف ولايته، ويرى في كل انتقاد يوجَّه إليه قسوة لا يستحقها.

مواضيع
كتب ماكرون ثقافة الشعوب سياسة انتخابات باريس فرنسا
ثقافة وفنون كتب

الحياة سرداً معلّباً في زمن الخوارزميّات

كاثرين جيزير-مورتون
كاثرين جيزير-مورتون
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الحياة سرداً معلّباً في زمن الخوارزميّات

كاثرين جيزير-مورتون
كاثرين جيزير-مورتون

لا تكاد تخلو جريدة أو مجلّة في أيّامنا من مقالة أو أكثر تحذر من إدمان الشاشات وتآكل قدرات التركيز التي انتهى إليها الإنسان المعاصر، بعدما حولت الأجهزة الذكيّة تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى خبز يوميّ لا تستغني عنه مليارات من البشر، وأصبحت أقرب إلى أدوات لإعادة هندسة وعي الجمهور وفق اعتبارات سياسية وتجاريّة تتحكم فيها نخبة متنفذة فوق الحكومات والحدود.

بروفسورة علم الاجتماع الأميركية كاثرين جيزير-مورتون في كتابها «قصة حياتك: كيف تشكّل وسائل التواصل الاجتماعي تجربتنا لكل شيء - 2026»*، تتجاوز تلك التحذيرات المألوفة نحو منطقة أكثر عمقاً، وربما أشد إزعاجاً، إلى حيث تتشكل السرديات التي يرويها الأفراد في المجتمعات الحديثة عن أنفسهم وفق قوالب جاهزة تفرضها الخوارزميات، لتغدو العلامة التجارية الشخصية التي يسوّقها المرء عن ذاته بنية تحتية للهوية، وهواء يستنشقه يومياً داخل فضاءات رقمية تعيد نحت أدق تفاصيل الحياة العائلية والشخصية لتلائم صيغة العرض على الآخرين.

غلاف كتابها

ينطلق «قصة حياتك»، الذي يستند بشكل كبير إلى مادة عمود المؤلفة الدوري في مجلة «ذا كت» الأميركية وأطروحتها للدكتوراه حول «المؤثرات الأمهات»، من فكرة مركزية مفادها أن المنصات الرقمية تحولت إلى «مواقع للعرافة»، يبحث فيها المستخدمون عن نماذج سردية يستعيرونها لحياتهم، وعن قوالب جاهزة يصوغون بها تجاربهم اليومية، ما يفرض التساؤل حول تأثير تلك القوالب المستعارة على التجارب الإنسانية، وعن الثمن الذي يدفعه الفرد عندما يستبدل بالتعقيد الإنساني اللانهائي خيوط سرديات مكتملة ومعدة مسبقاً للعرض. وتلاحظ جيزير-مورتون أن الأجيال الشابة التي نشأت مع الهواتف الذكية تجد صعوبة في إدراك العلامة التجارية الشخصية كمفهوم منفصل عن ذواتها؛ لأنها تشبه الهواء الذي تنفسوه طوال حياتهم، ما يجعل الكتاب أقرب إلى سجل تاريخي يلتقط حالة «هستيريا» جماعية تتجاوز السلوك الفردي.

تقدم المؤلفة تحليلاً لما تسميه «فرط الواقعية الخانق»، وهي الحالة التي يذعن فيها الواقع لمتطلبات الصورة، فيتحول العالم إلى مسرح مصمم لإنتاج المحتوى، والوجهات السياحية إلى خلفيات للعرض الرقمي، وحفلات الزفاف إلى معارض تجارية لمقاولين متخصصين، وتصمم المطاعم والفنادق لتوفر زوايا تصوير مناسبة، وتقدّم الوجبات كمادة خام لمحتوى بصري... وتلتقط هذا التحول بلغة سلسة تمزج التحليل الاجتماعي المتقدم بالسرد الشخصي الحميم، مع نبرة ترفض الوعظ الأخلاقي، وتتجنب لوم المستخدمين الذين يقعون ضحايا، ويكونون شركاء فاعلين في الوقت ذاته.

يتميز الطرح في «قصّة حياتك» بقدرته على إظهار كيف أدى التبسيط السردي الذي تفرضه الخوارزميات، والذي يكافئ الإيجاز المخلّ والدراما والتطرف العاطفي، إلى تواري تجارب إنسانية كاملة من الفضاء العام مثل التّردد في خيارات الحياة، والارتياح لما يخالف الموضة، والاستسلام للحزن، وخيبة الأمل، والقبول بالواقع. ويوثّق كذلك كيف تلمّع المنصات لحظات التحول الكبرى والقصص ذات «أقواس التضحية المكتملة» كما تسميها، وهو نمط أميركيّ بامتياز حيث يخرج المرء من كل محنة معافى وممتناً، فكأن السرديات الرائجة تنتمي إلى عالم آخر يختلف عن عالم البشر العاديين الذي نعيشه، في وقت يخضع فيه السرد عن الضعف لقواعد اجتماعية صارمة، القاسم المشترك بينها جميعاً هو إعادة تقديمه لضمان بقاء العلامة التجارية الشخصيّة على المنصات قوية وتحظى بالمتابعة.

ولا شك أن أحد أهم فصول الكتاب ذلك الذي يحلل ما يمكن تسميته بتبني قواعد الخوارزمية في عادات النشر، فيشير إلى تعلّم المستخدمين التفكير مثل الخوارزميات، وممارسة الأفراد للرقابة الذاتية والتحريف والكذب «بسهولة التنفس»، في سياق رسم صورة بديلة عن أنفسهم تكون «قابلة للتسعير» من قبل الآخرين، سواء كانت العائدات من ذلك مالية أو رمزية أو متخيلة. وتؤكد جيزير-مورتون ما سبق أن ذهب إليه كوري دوكتورو في «الإنشيتيفيكيشن - 2025» عن حتميّة تردي المنصات الرقمية مع مرور الوقت، فتقول إن سنوات الشعور بالحرية والمرح على وسائل التواصل تزامنت مع أوقات كانت فيها الشركات المالكة للتطبيقات خارج مرحلة توقع تحقيق الأرباح، في حين أدى تصاعد المتطلبات التجارية لاحقاً إلى تغيير صيغة التعامل مع المستخدمين وممارسة الضغوط عليهم كي يقدموا أنفسهم بشكل متزايد كسلع.

ثمة سؤال بالغ الأهمية يطرحه الكتاب حول علاقة السرديات المعلّبة ببعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة مثل العدالة الاجتماعية والمساواة، وقدرة الأفراد على تأكيد هويات أطفالهم، والصحة النفسية للبالغين والمراهقين، وتفتح الباب لربطها بأزمات الصحة النفسية المتفشية بدلالة أن «العلامة التجارية» قد تكون حلت محل الذات نفسها، وأن استيعاب قواعد الخوارزمية يجعل الأفراد يعيدون اجترار القوالب التي تخدم مصالح شركات كبرى تعمل على تحويل التجارب الإنسانية إلى بيانات قابلة للتسويق.

قواعد الخوارزمية تعمل على تحويل التجارب الإنسانية إلى بيانات قابلة للتسويق

تستدعي جيزير-مورتون في معرض التدليل على استنتاجاتها سرديات شخصية ومقابلات مع مؤثرين وعاملين في قطاعات متعددة، من عروض الأزياء إلى حفلات الزفاف المبالغ فيها، ما يمنح نصّها دفئاً وصدقاً، مع إدراك القارئ بالطبع لمحدودية تمثيل تلك الحكايا إحصائياً لأجيال كاملة نشأت في ظل هذه المنصات، على أن قوتها تظل في قدرتها على التقاط لحظة تاريخية فارقة؛ أي تلك اللحظة التي أصبح فيها «الشخص الرقمي» يدير مجمل العرض، في حين يكتفي «الشخص الفعلي» بالمشاهدة من بعيد مدركاً أن شيئاً ما قد ضاع منه بيدَيه. ويبدو هذا التباين واضحاً بين الجيل الذي عاش طفولته في فضاءات ما قبل الرقمنة، والجيل الذي تشكّل وعيه داخل هذه الفضاءات، وهو تباين يشير إلى تحول عميق في بنية التجربة الإنسانية ذاتها.

في الفصل المخصص للإعلانات المستهدفة إضاءة على صعوبة التمييز بين منشورات الأصدقاء والمواد المدفوعة، وهو تداخل يجعل الوعي اختباراً يومياً عندما تتفكك الحدود بين العلاقات الشخصية والعلاقات التجارية، ويتحوّل كل تفاعل اجتماعي إلى مادة للاستثمار الرأسمالي.

وتعترف المؤلفة ضمنياً بأن البديل لهذا النظام التحفيزي المنحرف الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي يظل قيد البحث، وتتقبل حقيقة أن العيش داخل هذه السرديات الافتراضية هو بدوره جزء من تجربة الوجود ذاتها، والطريق إلى الخروج منها يظل متاحاً لمن أراد، في حين تظل موضوعة السردية التي يتبناها الفرد قضية وجودية وسياسية في ذات الآن، ومسألة تستحق التأمّل العميق بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الحلول السريعة.

*The Story of Your Life How Social Media Shapes the Way We Experience Everything, Kathryn Jezer-Morton, Icon Books, 2026.

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أدب كتب
ثقافة وفنون كتب

«حكايات الغماز»... نصوص تتشكل وحدتها عبر المكان والشخصيات

«حكايات الغماز»... نصوص تتشكل وحدتها عبر المكان والشخصيات
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«حكايات الغماز»... نصوص تتشكل وحدتها عبر المكان والشخصيات

«حكايات الغماز»... نصوص تتشكل وحدتها عبر المكان والشخصيات

تؤسس الكاتبة المصرية هبة الله أحمد عالم مجموعتها «حكايات الغماز» على مفارقة مكانية وحركية؛ فمحطة القطار، التي تبدو مسرحاً واحداً تتوالى عليه الشخصيات، تنطوي على ديناميكية لا تهدأ، قوامها اللهاث والعبور وتلاقي المصائر. وتستثمر الكاتبة هذه الطبيعة في بناء عالم تتقاطع فيه الحركة الخارجية مع تحوّلات إنسانية أكثر خفاءً، وتتجاور فيه أزمنة لا تتطابق، وأصوات لا تصدر عن وعي واحد، رغم انتظامها جميعاً حول راوٍ ثابت.

ومن خلال هذه الجدلية لا يعود ثبات المكان نقيضاً للحركة، بل شرطاً لرصدها، فيما تتجاوز المحطة وظيفتها بوصفها مكاناً للسفر، لتصبح إطاراً لاختبار ما يتغيّر في الإنسان، وما يظل عالقاً فيه، حتى حين يواصل العالم حركته.

ورغم تصنيف «حكايات الغماز» (دار العين للنشر- القاهرة) بوصفه متتالية قصصية، فإن البناء يتيح أكثر من صيغة للتلقي؛ إذ يمكن قراءة الحكايات بوصفها نصوصاً تحتفظ باستقلالها النسبي، أو فصولاً من رواية قصيرة تتشكل وحدتها عبر المكان والشخصيات المتكررة واستمرار الصوت السردي، ولا يبدو هذا التردد بين الأجناس الأدبية مجرد مسألة تصنيفية، بل نتيجة لطريقة تنظيم المادة الحكائية؛ فالشخصيات تدخل المشهد وتغادره، فيما يستمر عالم المحطة خارج حدود كل حكاية منفردة. ومن ثم، لا تتحقق وحدة العمل بتتابع الأحداث حول بطل مركزي، وإنما بتراكم الخبرات الإنسانية داخل فضاء واحد.

اختيار الراوي

تمنح الكاتبة هذا الفضاء راوياً فانتازياً هو عمود نور المحطة، الذي يقول: «أقف هنا منذ الأزل». وهو اختيار يضاعف المفارقة المؤسسة للعمل؛ فالراوي أكثر عناصر المكان ثباتاً، لكنه الأكثر اتصالاً بحركة الآخرين، والأقدر على الاحتفاظ بأثر عبورهم. غير أن ثباته المادي لا يعني سكوناً في وعيه؛ إذ تمنحه الكاتبة القدرة على الإصغاء والتعاطف والحنين، بل وإدراك عجزه عن التدخل، لتتجاوز فانتازيا أنسنة الجماد مجرد إضفاء صفات بشرية على شيء، لتؤسس مسافة بين القدرة على إدراك العالم والأمل في تغييره.

يشمل هذا التحوّل الشخصيات التي تبدو جزءاً مستقراً من المكان، فيما تخضع في داخلها لتحوّلات اجتماعية ونفسية متباينة، فالقط العجوز «جاكوار»، الذي ينتقل من حياة القط المنزلي إلى حياة الشارع، لا يواجه تغيراً في شروط معيشته فحسب، وإنما يبدأ في إعادة تشكيل تصوره لذاته وعلاقته بمحيطه، وتبرز في حكايته فكرة الاستقواء بالانتماء إلى «نقابة»، بما تحمله من محاكاة ساخرة لأشكال التنظيم والتضامن، حين تصبح الجماعة وسيلة لتعويض فقدان الأمان الفردي.

لا تبدو هذه الآلية بعيدة عن شخصية الطفل اللقيط الذي يتحوّل إلى أحد أبناء المحطة، ويستعير بدوره لغة الاستقواء، لتقيم الكاتبة بين القط والطفل تناظراً يتجاوز التشابه في الهامشية أو التشرد؛ فكلاهما يتعلم أن البقاء في فضاء مكشوف يقتضي أن يتحوّل الضعف إلى قوة أدائية، تتجلى في اللغة والمظهر وطريقة الحضور.

وفي مقابل هذه التحولات التي تفرضها شروط البقاء، تنفتح المجموعة على تحوّلات أخرى أكثر التصاقاً بالعلاقات العائلية والذاكرة، فحضور شخصية الأم المصابة بألزهايمر يضع علاقة الأمومة والبنوة أمام اختلال بالغ التعقيد؛ ويطرح سؤالاً عن مصير الروابط الإنسانية حين تتراجع قدرة أحد أطرافها على استحضار تاريخها المشترك، كما تفتح علاقة الابن والأب مجالاً لمساءلة الأدوار العائلية، بما تنطوي عليه من اعتماد متبادل، وتوقعات، ومسافات قد تتسع رغم استمرار رابطة القرابة.

تتقاطع هذه العلاقات مع حضور الأنوثة في مراحل عمرية مختلفة، حيث يتكرر من خلال أكثر من شخصية الوعي بقصر المدة التي يسمح فيها المجتمع للمرأة بأن تظل مرغوبة أو مرئية وفق معاييره، وبهذا المعنى لا يكون التحوّل مرتبطاً دائماً بانتقال الشخصية من وضع إلى آخر، بل قد ينشأ من تغير نظرة الآخرين إليها، أو من إدراكها أن الزمن يعيد تحديد موقعها داخل العلاقات الاجتماعية.

 تتجاور داخل المحطة أزمنة متعددة: زمن الساعة وزمن الذاكرة وزمن الانتظار وزمن الشاهد الذي لا يغادر مكانه

زمن نفسي

يؤدي الوقت وظيفة بنائية في تنظيم هذه التحولات، ففي محطة القطارات يصبح الزمن الكرونولوجي جزءاً من نظام المكان، وتستهل الكاتبة عدداً من مشاهدها بتحديد دقيق للوقت: «السابعة والنصف والمحطة تعج بأطياف من البشر بين القادم والمسافر»، غير أن هذا الزمن الخارجي، الذي تضبطه حركة القطارات ومواعيدها، يتقاطع مع أزمنة داخلية لا تخضع لمنطقه. ففي حكاية الحبيبة التي تواصل انتظار حبيبها الغائب، وتحاول أن تشرح له أن مواعيد القطارات تغيرت، تنشأ المفارقة بين زمن موضوعي يمضي ويعيد ترتيب العالم، وزمن نفسي يستبقي علاقة لم تعد تستجيب لتحولاته.

وهنا يتجاوز الانتظار وظيفته بوصفه فعلاً مؤقتاً يسبق الوصول، ليصبح وضعاً وجودياً تستقر فيه الشخصية، حتى حينما يتغير كل ما يحيط بها. وفي المقابل، فإن العمود الذي يقف «منذ الأزل» لا يعيش الزمن بوصفه تعاقباً محايداً للساعات، وإنما من خلال تراكم الحكايات التي يشهدها.

وهكذا تتجاور داخل المحطة أزمنة متعددة: زمن الساعة، وزمن الذاكرة، وزمن الانتظار، وزمن الشاهد الذي لا يغادر مكانه. ولا تقتصر أهمية هذا التعدد على اختلاف خبرات الشخصيات، بل تمتد إلى تشكيل إيقاع السرد نفسه، بين الحركة المتسارعة للمشهد الخارجي والاستبطاء الذي تفرضه الخبرات الفردية.

اللافت أن وحدة الصوت السردي لا تحول دون تمايز أصوات الشخصيات، التي تتكشف عبر الحوارات، وتفضح أحياناً طرائق تفكيرها دون حاجة إلى تدخل تفسيري مباشر، ويبرز هنا صوت شخصية «المتحرش» الذي يجد في ازدحام المحطة ملاذاً آمناً لممارسة انتهاكاته، ويتباهى بأنه يتحرك «بخفة فهد» ليكون دقيقاً وسريعاً ومباغتاً، مستدعياً مفردة «الدوبامين» لوصف اللذة التي يستمدها من أفعاله. لتصبح المحطة التي تمنح بعض شخصياتها فرصة للنجاة أو الاختباء من هشاشتها، هي من توفر للمتحرش غطاءً لممارسة العنف، فالازدحام الذي يجعل الجميع مرئيين لا يجعلهم بالضرورة محميين.

وهذه إحدى المفارقات الاجتماعية التي يتيحها اختيار المكان السردي في المتتالية، فالفضاء المفتوح لا ينتج معنى واحداً للأمان أو الخطر، وإنما تتحدد وظيفته وفق موقع كل شخصية داخله، فهو مأوى للطفل اللقيط، ومجال لإعادة التكيف بالنسبة إلى القط العجوز، ووعد للحبيبة، وغطاء للمتحرش، وبذلك تتجنب المحطة أن تكون مسرحاً محايداً، لتتحوّل إلى بنية اجتماعية مُصغرة تتجاور داخلها علاقات الحماية والافتراس، والانتماء والاستبعاد.

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