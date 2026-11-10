ماذا دار بين ماكرون وصحافية فرنسية على «تلغرام» طوال عامين؟

في غفلة من ضوابط «الإليزيه» وبروتوكولات الرئاسة الصارمة، هزّ العاصمة الفرنسية زلزال سياسي وإعلامي غير مسبوق، فجّرته الصحافية والمعلقة السياسية البارزة فرانسواز دوغوا.

الزلزال تجسّد في كتابها الصادر حديثاً بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي (Vous êtes tous trop durs avec moi)»، والذي تحوّل في غضون ساعات إلى الحدث الأبرز في البلاد.

Le voilà. Il sort le 5 Novembre( oui, on n’as pas fait exprès mais c’est bien Jeudi, jour de manifs )Cet essai sur ce président mystérieux, autant détesté aujourd’hui qu’adulé dans sa conquête et les premières années de ses mandats.Il ne méritait pas le déluge de... pic.twitter.com/ztIEH7zpJX — francoise degois (@francoisedegois) November 3, 2026

الكتاب لا يمثل مجرد تحليل سياسي لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بل هو اختراق غير مسبوق لخصوصية رأس السلطة، حيث نشرت الكاتبة مراسلات سرية وعفوية دارت بينها وبين الرئيس عبر تطبيق «تلغرام» على مدى عامين كاملين، دون علمه أو الحصول على إذن مسبق منه بالنشر.

وفي خطوة بالغة الجرأة تعكس طبيعة العلاقة المعقدة، أرسلت دوغوا نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه ممهورة بطلب غريب، وهو أن يوقعها الرئيس بنفسه، في تحدٍّ صارخ لأعراف التعامل مع المقامات الرسمية.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

شرارة من منصة «إكس» تفتح أبواب السرية

لم يكن أحد يتوقع أن تبدأ هذه العلاقة الافتراضية الساخنة بكلمة شكر. ففي صيف عام 2024، بادرت الكاتبة فرانسواز دوغوا، المحسوبة تاريخياً على خط اليسار الفرنسي، بالدفاع الشرس عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، عن السيدة الأولى بريجيت ماكرون، في وجه موجة من الشائعات ونظريات المؤامرة التي طالت حياتها الخاصة.

هذا الموقف أثار امتناناً عميقاً لدى ماكرون، الذي قرر كسر الحواجز وتجاوز مستشاريه الإعلاميين، فأرسل لدوغوا رسالة نصية مباشرة يشكرها فيها على إنصاف زوجته.

كانت هذه الرسالة بمثابة الضوء الأخضر الذي التقطته الصحافية المتمرسة، لتتحول القناة الافتراضية بينهما على تطبيق «تلغرام» إلى مساحة مستمرة ومفتوحة للنقاشات السياسية العميقة، والتنفيس عن الضغوط، بعيداً عن الرقابة الرسمية والمصطلحات الدبلوماسية الجاهزة.

اعترافات الرواق الأخير ومرارة العزلة

تنقل المواد المنشورة في الكتاب صورة شديدة القتامة عن الحياة اليومية للرئيس الفرنسي وهو يقترب من نهاية ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027. تكشف المراسلات السرية عن رجل يعيش عزلة خانقة داخل قصر الإليزيه، ويشعر بالمرارة تجاه النخب السياسية والإعلامية التي يتهمها بالافتراء عليه وعدم تقدير حجم التضحيات التي قدمها من أجل فرنسا.

العبارة التي اختارتها الكاتبة عنواناً للمؤلَّف «أنتم جميعاً قساة جداً معي» تلخص الحالة النفسية لماكرون وتكشف عن وطأة الضغوط السياسية التي يواجهها، وتراجع شعبيته، والإحساس المتزايد لديه بأن عهده ينتهي وسط جحود جماعي من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

غلاف كتاب الصحافية والمعلقة السياسية فرانسواز دوغوا «الزلزال»: «أنتم جميعاً قساة جداً معي» (أمازون)

في وجه العاصفة... لاءات ماكرون الحاسمة

رغم نبرة الشكوى والعزلة التي طغت على عديد من الرسائل، فإن المراسلات تكشف أيضاً عن جانب العناد والصلابة في شخصية ماكرون، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي تلت قراره المثير للجدل بحل الجمعية الوطنية.

وفي إحدى الرسائل الحازمة، يقطع الرئيس الفرنسي الطريق تماماً أمام الشائعات التي تروِّج لإمكانية تنحيه المبكر عن السلطة بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة، كاتباً بعبارات قاطعة ما معناه أنه لن يستقيل أبداً وتحت أي ظرف من الظروف.

كما يظهر الدفاع المستميت للرئيس عن إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد، حيث اعتبر في نقاشه مع دوغوا أن أي تراجع أو تعليق لهذا القانون كان سيقود الاقتصاد الفرنسي إلى مأزق مالي حتمي وكارثي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كواليس الانقلاب على اليسار وتكليفات الظل

يميط الكتاب اللثام عن كواليس اللعبة السياسية المعقدة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تكشف الرسائل المتبادلة عن الموقف الحقيقي والمسبق لماكرون من صعود تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري.

المراسلات تثبت أن الرئيس لم يكن يملك أدنى نية لتسليم مفاتيح الحكومة لليسار، وأنه كان يضمر سخرية واضحة من ترشيح لوسي كاستيه لمنصب رئيسة الوزراء، معتبراً وصولها إلى قصر «ماتينيون» أمراً غير واقعي بالمرة.

وتوضح الرسائل كيف كان ماكرون يدير المناورات السياسية في الخفاء لتعطيل تقدم اليسار، باحثاً عن صيغ بديلة تضمن استمرار خطوطه العريضة في الحكم، وهو ما تحقق لاحقاً بتعيين حكومة تتوافق مع حساباته الرئاسية.

سهام رئاسية تصيب الحلفاء والخصوم بلا تصفية

لم تقتصر رسائل «تلغرام» على المواقف المبدئية، بل تعدَّتها إلى تقييمات شخصية لا ترحم وجَّهها ماكرون إلى رموز المشهد السياسي الفرنسي. ولم يسلم من هذه السهام حتى أقرب المقربين منه، إذ يُظهر الكتاب انتقادات لاذعة وجَّهها الرئيس إلى رئيس وزرائه الأسبق غابرييل أتال، معتبراً أن الأخير نال من الفرص والدعم السياسي ما يفوق بكثير ما يستحقه.

وفي المقابل، نالت القيادات الاشتراكية نصيباً وافراً من الهجوم الرئاسي، حيث وصفهم ماكرون بـ«الفاشلين» الذين عجزوا عن تقديم بديل حقيقي، في حين شكك صراحةً في الأهلية السياسية لزعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، واصفاً طموحه في الوصول إلى السلطة بالوهم الذي لا يمكن أن يتحقق في فرنسا.

الغد الغامض ورفض العمل تحت مظلة المليارديرات

تطرقت المراسلات المسربة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الشارع الفرنسي، وهي مستقبله المهني والشخصي بعد مغادرته قصر الإليزيه بحلول عام 2027.

وفي رده على التقارير الصحافية والشائعات التي زعمت أنه يرتّب للانتقال إلى قطاع الأعمال الخاص أو العمل كمستشار لدى بعض كبار الأثرياء والمليارديرات الفرنسيين، جاء رد ماكرون حاسماً ومحاطاً بمسحة من الكبرياء السياسي.

الرئيس أكد لدوغوا أنه لن يعمل لدى أي شخص بمجرد خروجه من الرئاسة، معبراً عن ذلك بمقولة بليغة تشير إلى أنه يفضل العيش في بيت صغير يملكه على أن يقطن قصراً كبيراً يعود للآخرين، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على استقلاليته وهيبته كرئيس سابق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

صدمة في «الإليزيه» وتأريخ تراجيدي لنهاية العهد

نزل الكتاب كالصاعقة على الدوائر المحيطة بالرئيس، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق الرئاسي ومستشاري التواصل لم يعلموا بوجود هذا المؤلَّف أو بمحتواه الصادم إلا قبل ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى المكتبات، نظراً لأن الكاتبة فرضت سياجاً من السرية التامة على مشروعها بالاتفاق مع دار النشر «روبرت لافونت».

ويرى المراقبون في باريس أن هذا الكتاب يمثل وثيقة سياسية بالغة الخطورة، فهو لا يقتصر على كونه خرقاً لسرية الاتصالات الرئاسية، بل يقدم تأريخاً تراجيدياً وحياً لـ«نهاية العهد الماكروني»، كاشفاً عن جوانب إنسانية وسياسية معقدة لرئيس يصارع الأمواج العاتية في خريف ولايته، ويرى في كل انتقاد يوجَّه إليه قسوة لا يستحقها.