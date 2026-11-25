لسنوات طويلة كان يمسك بالميكرفون ليسأل الآخرين عن حكاياتهم، ثم أخيراً قرر رئيس الإذاعة الأسبق والإعلامي المصري عمر بطيشة أن يدير الميكرفون نحو نفسه ليحكي لنا الحكاية التي لم يسمعها أحد، قصته مع الراديو، «حب العمر»، فيصحبنا في رحلة امتدت ستين عاماً من كواليس الفن والسياسة.

رحلة طويلة تدرج فيها وصولاً إلى برنامجه الأشهر «شاهد على العصر» الذي يعدُّه الكثيرون أهم برنامج حواري في تاريخ الإذاعة المصرية، لكن خلف الميكرفون كانت هناك حكايات أخرى وصراعات خفية بين النجوم ومعارك بين الإعلاميين أنفسهم.

ومن أبرز المحطات التي استفاض في الحديث عنها الكتاب، الذي يقع في 131 صفحة من القطع الكبير بالإضافة لملحق صور في 21 صفحة، ملابسات قيام ثورة يوليو (تموز) 1952 ومفارقات تعامل الإذاعة المصرية مع هذا الحدث البارز.

منافسة بين عبد الوهاب وأم كلثوم

ويشير بطيشة إلى أن أغنية، أو نشيد، «الحرية» لمحمد عبد الوهاب كانت ممنوعة من البث بأمر السلطات بوصفها محرضة على الثورة على الاحتلال الإنجليزي، وكان مطلعها يقول: «أنت في صمتك مرغم... أنت في حبك مكره»، تأليف الشاعر كامل الشناوي.

وفور قيام الثورة أسرع عبد الوهاب إلى عمل مونتاج للنشيد وغير كلمات المطلع إلى:

كنت في صمتك مرغماًكنت في حبك مكرهاً

وسارعت الإذاعة المصرية إلى بث العمل بالتعديل الذكي الذي أجراه عبد الوهاب فكان من أوائل أغاني ثورة يوليو، بل إنهم أخذوا موسيقاه وجعلوها لحناً مميزاً لنشرة الأخبار في البرنامج العام للإذاعة، من يومها وإلى الآن.

ولم تفوّت أم كلثوم الفرصة رغم تعرضها لأزمة من ضابط أركان حرب الإذاعة الذي قام بمنع أغاني أم كلثوم بحجة أنها أحد رموز «العهد البائد»، فلزمت بيتها أياماً، ووصل الأمر إلى عبد الناصر، فاستدعى الضابط «أركان حرب الإذاعة» وسأله عن الذي دعاه لمنع أغاني «كوكب الشرق»، فقال له: لأنها من رموز العهد البائد الذي قامت الثورة للقضاء عليه!

فقال له عبد الناصر محتداً: ولماذا لا تقوم بالمرة بهدم الأهرامات؟ أليست من رموز العهود البائدة؟ ارجع فوراً وألغ هذا القرار وأعد بث أغاني أم كلثوم!

وسارعت أم كلثوم إلى شكر عبد الناصر، واتصلت بأحمد رامي الذي كتب بسرعة أغنية «صوت الوطن» التي يقول مطلعها:

مصر التي في خاطري وفي فمي

أحبها من كل روحي ودمي

مأزق إسماعيل يس

أما الذي لم يمر على خير فكان مونولوج إسماعيل يس «عشرين مليون وزيادة» الذي غناه في فيلم «اللص الشريف» عام 1953 وهو المونولوج الذي جلب عليه غضب مجلس قيادة الثورة بعد أن عدُّوه مروجاً لدور محمد نجيب في قيادة ثورة يوليو، فما الذي أغضبهم من هذا المونولوج؟

رغم أنه عموماً يمجد الجيش المصري وثورة يوليو، فإن المونولوج الذي كتبه فتحي قورة ولحّنه بنفسه وغناه إسماعيل يس تضمن شطرة تقول: «الجيش ونجيب عملوا الترتيب»، فاعتبرها الضباط الأحرار اعترافاً بدور محمد نجيب في قيادة الثورة، في وقت كان الانشقاق فيه قد بلغ حده بين مجلس قيادة الثورة ومحمد نجيب قبل عزله رسمياً عام 1954.

بدأ التضييق على إسماعيل يس عبر مصلحة الضرائب حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه والهجرة إلى لبنان والعمل «مونولجست» في كازينوهاته، ثم العودة والعمل «مونولجست» في شارع الهرم إلى جانب بعض الأفلام السينمائية تلاحقه تهمة الانحياز لمحمد نجيب.

ويؤكد بطيشة أن معظم شعراء وملحني ومطربي ومطربات مصر شاركوا في رسم الصورة الذهنية لجمال عبد الناصر بوصفه بطلاً شعبياً، ليس نفاقاً أو مجاملة أو تكليفاً، بل عن إيمان حقيقي بدور عبد الناصر وبطولته وزعامته.

ويشير إلى أن دليله على هذا يوميات كان يكتبها الموسيقار محمد عبد الوهاب، لنفسه وليس للنشر، يدوّن فيها خواطره عن أحداث يوم مر عليه ومن زاره وقابل من وماذا حدث؛ إذ حصل بطيشة على نسخة من هذه اليوميات من بيت عبد الوهاب نفسه، وما زال يحتفظ بها في مكتبته إلى الآن.

كتب عبد الوهاب يوم 28 سبتمبر (أيلول) عام 1970 قائلاً: «يوم أسود... لقد رحل الزعيم بطل العروبة الرئيس جمال عبد الناصر. إلى جنة الخلد يا بطل... ألغيتُ جميع مواعيدي وأقتصر على تقبل العزاء في الرئيس البطل».

اختفاء اسم مصر

الأغنية الشهيرة «يا حبيبتي يا مصر» للفنانة الراحلة شادية لها قصة مع عمر بطيشة، فقد فوجئ بغياب الزميل صبري يس بسبب عذر مفاجئ عن حضور اجتماع وحدة الاتحاد الاشتراكي للإذاعة المنعقدة في غرف الاجتماعات، وفوجئ بمن يدعوه لأن يحل محله في الاجتماع ممثلاً للإذاعة فقال: لكني لست عضواً في الاتحاد الاشتراكي، فقيل له: سنمنحك العضوية في الاجتماع بدلاً من صبري يس.

وفوجئ أنهم يناقشون أمر أغنية لشادية اسمها «يا حبيبتي يا مصر»، كان هذا عام 1970، واقترح بعض أعضاء اللجنة إصدار توصية بمنع إذاعة الأغنية بوصفها تمثل «تكريساً للقُطرية»، بينما كان توجُّه البلاد منذ قيام الوحدة مع سوريا هو العروبة، وكانت مصر في الأدبيات الرسمية السياسية «الإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة»، ومن غير المستحب ذكر اسم مصر، بحسب الفكر السائد آنذاك.

وحين جاء دور بطيشة في الكلام أعلن رفضه لهذا المنطق، وقال إن اسم مصر أكبر من أن يُحصر في عنوان الإقليم الجنوبي.

ويذكر أن بعد هذه الواقعة بسنوات وفي أثناء تسجيله حلقة من برنامج «شاهد على العصر» مع الأستاذ أحمد خاكي، أحد رجالات التربية والتعليم، أوضح له الضيف أنه كان مستاء من قصة إغفال اسم مصر وتحويله إلى «الإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة».

وروى خاكي أنه حين كان وكيل وزارة التربية والتعليم، فوجئ بتوجيه سري شفوي من جهات عليا بهذه التسمية الجديدة وإلغاء اسم مصر من الكتب المدرسية، وأنه شعر بالغضب الشديد من هذا الأمر ولم ينفذه، فناله ما نال من عقاب وإبعاد من المناصب الكبرى.

من أبرز المحطات التي توقف عندها الكتاب مفارقات تعامل الإذاعة المصرية مع قيام ثورة 52