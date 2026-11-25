يضع رفض الخرطوم مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لوقف الحرب في السودان أديس أبابا أمام سؤال بشأن دورها في الأزمة. فالحكومة السودانية لم تكتفِ برفض استضافة إثيوبيا للحوار، بل طالبت الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية باستبعادها من أي ترتيبات لاستضافته أو تيسيره. وبينما يرى المحلل الإثيوبي موسى شيخو أن بلاده ما زالت تملك مجالاً للتحرك عبر المنظمات الإقليمية والتواصل مع القوى السودانية، يتوقع المحلل السوداني عبد المنعم أبو إدريس مزيداً من التصعيد بين البلدين، مع تداعيات على أمن القرن الأفريقي.

وكان آبي أحمد قد أعلن، الثلاثاء، دعوة الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية السودانية إلى حوار مفتوح تستضيفه إثيوبيا، بهدف وقف الحرب والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة السودانية رفضها المبادرة، مستندةً إلى اتهامات سابقة لأديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع» وإلى اتهامات بإطلاق مسيّرات من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان. وتنفي أديس أبابا دعم «الدعم السريع»، وتتهم الخرطوم بدعم متمردين في إقليم تيغراي.

خيارات أديس أبابا

يرى شيخو، المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، أن فرص تحرك بلاده تبقى قائمة رغم رفض الخرطوم. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض المبادرة لا يعني انتهاء الدور الإثيوبي، بل قد يفتح مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي». ويعدد من بين الخيارات المتاحة مواصلة التواصل مع القوى السودانية، والتحرك عبر الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، والاستعانة بشركاء إثيوبيا الدوليين، والمطالبة بتحقيق مستقل في الاتهامات الموجهة إليها.

آبي أحمد مجتمعاً مع حميدتي وشقيقه القوني في أديس أبابا ديسمبر 2023 (إكس)

ويخشى شيخو أن يسهم رفض المبادرة في إطالة أمد الحرب التي دخلت عامها الرابع. وفي تقديره، قد يتغير نطاق الرد الإثيوبي إذا رأت أديس أبابا أن الخلاف بات يمس مصالحها الأمنية والاستراتيجية. وفي هذه الحال، يقول إنها قد تتخذ «تدابير إضافية لحماية حدودها وسيادتها وأمنها القومي». ويقرأ شيخو الموقف السوداني أيضاً في ضوء علاقات الخرطوم بالقاهرة، مشيراً إلى أن الرفض أُعلن غداة زيارة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرى أن أولويات القاهرة، في ظل توتر علاقاتها مع أديس أبابا، تؤثر في خيارات الخرطوم.

وتؤكد مصر دعمها مؤسسات الدولة السودانية، وسبق أن نفت التدخل في الشؤون السودانية أو الإثيوبية.

لماذا كان الرفض متوقعاً؟

من جانبه، يرى أبو إدريس، المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، أن الاتهامات المتبادلة خلال الأسابيع الماضية جعلت قبول وساطة إثيوبية أمراً مستبعداً. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تتهم إثيوبيا بإتاحة أراضيها ومطاراتها لـ«قوات الدعم السريع»، وتربط ذلك بهجمات المسيّرات على مدن سودانية. ويضيف أن بعض المسؤولين السودانيين ذهبوا إلى حد وصف إثيوبيا بـ«المعتدية»، ولذلك فإن «أي متابع لمسار العلاقات بين البلدين ما كان ينتظر أن تقبل الحكومة السودانية مبادرة إثيوبية».

آبي أحمد والبرهان أثناء لقاء سابق في بورتسودان (إكس)

وكانت الخرطوم قد أعلنت، في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها تقدّمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بشأن هجمات على مرافق مدنية قالت إن مسيّرات انطلقت من الأراضي الإثيوبية لتنفيذها. وبعد يومين، أمرت إثيوبيا ستة دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد. وفي بيان رفض المبادرة، دعت الخرطوم إلى تحقيق مستقل في الاتهامات، وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.

ويشير أبو إدريس إلى أن الخرطوم تقول إن لديها أدلة على دعم إثيوبي للتصعيد العسكري، خصوصاً في إقليم النيل الأزرق. وهو يرى أن رفض المبادرة «لن يغير في المشهد الماثل الآن»، ويتوقع مزيداً من التوتر بين البلدين، قد تمتد آثاره إلى حرب السودان وإلى الخلاف الإثيوبي مع إريتريا، في ظل سعي أديس أبابا إلى منفذ على البحر الأحمر. ويكشف الموقفان عن خلاف مباشر حول دور المؤسسات الإقليمية. فالاتحاد الأفريقي، الذي يراه شيخو أحد المسارات المتاحة لتحرك إثيوبيا، هو نفسه الجهة التي طلبت منها الخرطوم استبعاد أديس أبابا من استضافة أي حوار سوداني أو تيسيره. وبذلك بات الخلاف على دور إثيوبيا مطروحاً أمام الاتحاد، فيما تستمر الاتهامات المتبادلة بين البلدين.