تنسيق مصري - قطري لاحتواء توترات المنطقة وتعزيز جهود الوساطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345647-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
تنسيق مصري - قطري لاحتواء توترات المنطقة وتعزيز جهود الوساطة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة (الخارجية المصرية)
بحثت مصر وقطر جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وسبل احتواء التوترات، في ظل تحركات إقليمية تستهدف التوصل إلى حلول سياسية تحول دون تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمرَين بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى للارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشار السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة مع إيران، واستعرضا جهود الوساطة الحثيثة التي تضطلع بها الدولتان مع الشركاء الإقليميِّين والدوليِّين لخفض التصعيد واحتواء التوتر.
وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية تغليب الحوار والحلول السياسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان.
وكانت دولة قطر قد أكدت، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن أي تصعيد ميداني في المنطقة من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك غداة مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، تناولت تطورات المفاوضات مع طهران، ومساعي احتواء التوترات الإقليمية.
وفي موازاة تحركاتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، أكدت الدوحة حرصها على معالجة الخلافات مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية استدعاء طهران القائم بالأعمال القطري، مجددة الدعوة إلى بناء منظومة أمن إقليمي جماعي تراعي الهواجس الأمنية لمختلف الأطراف، مع التشديد على رفض أي اعتداء يمس سيادتها.
وأكد وزيرا الخارجية المصري والقطري «عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية»، الأربعاء.
كما تناولا سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة وفرص واعدة.
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«الشرق الأوسط» (القاهرة)
ما خيارات إثيوبيا بعد رفض الخرطوم مبادرة آبي أحمد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345676-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%9F
ما خيارات إثيوبيا بعد رفض الخرطوم مبادرة آبي أحمد؟
رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يونيو 2019 (رويترز)
يضع رفض الخرطوم مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لوقف الحرب في السودان أديس أبابا أمام سؤال بشأن دورها في الأزمة. فالحكومة السودانية لم تكتفِ برفض استضافة إثيوبيا للحوار، بل طالبت الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية باستبعادها من أي ترتيبات لاستضافته أو تيسيره. وبينما يرى المحلل الإثيوبي موسى شيخو أن بلاده ما زالت تملك مجالاً للتحرك عبر المنظمات الإقليمية والتواصل مع القوى السودانية، يتوقع المحلل السوداني عبد المنعم أبو إدريس مزيداً من التصعيد بين البلدين، مع تداعيات على أمن القرن الأفريقي.
وكان آبي أحمد قد أعلن، الثلاثاء، دعوة الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية السودانية إلى حوار مفتوح تستضيفه إثيوبيا، بهدف وقف الحرب والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة السودانية رفضها المبادرة، مستندةً إلى اتهامات سابقة لأديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع» وإلى اتهامات بإطلاق مسيّرات من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان. وتنفي أديس أبابا دعم «الدعم السريع»، وتتهم الخرطوم بدعم متمردين في إقليم تيغراي.
خيارات أديس أبابا
يرى شيخو، المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، أن فرص تحرك بلاده تبقى قائمة رغم رفض الخرطوم. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض المبادرة لا يعني انتهاء الدور الإثيوبي، بل قد يفتح مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي». ويعدد من بين الخيارات المتاحة مواصلة التواصل مع القوى السودانية، والتحرك عبر الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، والاستعانة بشركاء إثيوبيا الدوليين، والمطالبة بتحقيق مستقل في الاتهامات الموجهة إليها.
ويخشى شيخو أن يسهم رفض المبادرة في إطالة أمد الحرب التي دخلت عامها الرابع. وفي تقديره، قد يتغير نطاق الرد الإثيوبي إذا رأت أديس أبابا أن الخلاف بات يمس مصالحها الأمنية والاستراتيجية. وفي هذه الحال، يقول إنها قد تتخذ «تدابير إضافية لحماية حدودها وسيادتها وأمنها القومي». ويقرأ شيخو الموقف السوداني أيضاً في ضوء علاقات الخرطوم بالقاهرة، مشيراً إلى أن الرفض أُعلن غداة زيارة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرى أن أولويات القاهرة، في ظل توتر علاقاتها مع أديس أبابا، تؤثر في خيارات الخرطوم.
وتؤكد مصر دعمها مؤسسات الدولة السودانية، وسبق أن نفت التدخل في الشؤون السودانية أو الإثيوبية.
لماذا كان الرفض متوقعاً؟
من جانبه، يرى أبو إدريس، المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، أن الاتهامات المتبادلة خلال الأسابيع الماضية جعلت قبول وساطة إثيوبية أمراً مستبعداً. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تتهم إثيوبيا بإتاحة أراضيها ومطاراتها لـ«قوات الدعم السريع»، وتربط ذلك بهجمات المسيّرات على مدن سودانية. ويضيف أن بعض المسؤولين السودانيين ذهبوا إلى حد وصف إثيوبيا بـ«المعتدية»، ولذلك فإن «أي متابع لمسار العلاقات بين البلدين ما كان ينتظر أن تقبل الحكومة السودانية مبادرة إثيوبية».
وكانت الخرطوم قد أعلنت، في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها تقدّمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بشأن هجمات على مرافق مدنية قالت إن مسيّرات انطلقت من الأراضي الإثيوبية لتنفيذها. وبعد يومين، أمرت إثيوبيا ستة دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد. وفي بيان رفض المبادرة، دعت الخرطوم إلى تحقيق مستقل في الاتهامات، وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.
ويشير أبو إدريس إلى أن الخرطوم تقول إن لديها أدلة على دعم إثيوبي للتصعيد العسكري، خصوصاً في إقليم النيل الأزرق. وهو يرى أن رفض المبادرة «لن يغير في المشهد الماثل الآن»، ويتوقع مزيداً من التوتر بين البلدين، قد تمتد آثاره إلى حرب السودان وإلى الخلاف الإثيوبي مع إريتريا، في ظل سعي أديس أبابا إلى منفذ على البحر الأحمر. ويكشف الموقفان عن خلاف مباشر حول دور المؤسسات الإقليمية. فالاتحاد الأفريقي، الذي يراه شيخو أحد المسارات المتاحة لتحرك إثيوبيا، هو نفسه الجهة التي طلبت منها الخرطوم استبعاد أديس أبابا من استضافة أي حوار سوداني أو تيسيره. وبذلك بات الخلاف على دور إثيوبيا مطروحاً أمام الاتحاد، فيما تستمر الاتهامات المتبادلة بين البلدين.
تنسيق مصري - قطري لاحتواء توترات المنطقة وتعزيز جهود الوساطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345647-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
تنسيق مصري - قطري لاحتواء توترات المنطقة وتعزيز جهود الوساطة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة (الخارجية المصرية)
بحثت مصر وقطر جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وسبل احتواء التوترات، في ظل تحركات إقليمية تستهدف التوصل إلى حلول سياسية تحول دون تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمرَين بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى للارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشار السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة مع إيران، واستعرضا جهود الوساطة الحثيثة التي تضطلع بها الدولتان مع الشركاء الإقليميِّين والدوليِّين لخفض التصعيد واحتواء التوتر.
وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية تغليب الحوار والحلول السياسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان.
وكانت دولة قطر قد أكدت، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن أي تصعيد ميداني في المنطقة من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك غداة مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، تناولت تطورات المفاوضات مع طهران، ومساعي احتواء التوترات الإقليمية.
وفي موازاة تحركاتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، أكدت الدوحة حرصها على معالجة الخلافات مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية استدعاء طهران القائم بالأعمال القطري، مجددة الدعوة إلى بناء منظومة أمن إقليمي جماعي تراعي الهواجس الأمنية لمختلف الأطراف، مع التشديد على رفض أي اعتداء يمس سيادتها.
وأكد وزيرا الخارجية المصري والقطري «عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية»، الأربعاء.
كما تناولا سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة وفرص واعدة.
توثيق 1212 انتهاكاً حوثياً في تعز ولحج خلال أسبوعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345600-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1212-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
مدينة تعز المحاصرة تتعرض يومياً للقصف الحوثي (إعلام حكومي)
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1212 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في وقت تتسع فيه تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز، مع تراجع إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90 في المائة، وانخفاض حركة المركبات الواصلة إليها بأكثر من 98 في المائة.
وقالت الشبكة، في تقرير حقوقي، الأربعاء، إن الانتهاكات شملت القصف والقنص واستهداف النازحين والأطفال والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وزراعة الألغام الأرضية، واعتراض الأسر النازحة، واختطاف المدنيين واحتجاز الأطفال والاعتقالات التعسفية، إلى جانب الاعتداء على مؤسسات تعليمية ودينية، وفرض قيود على ممارسة الشعائر، وتخزين الأسلحة والذخائر داخل الأحياء السكنية.
ووفق التقرير، أسفرت الاعتداءات عن مقتل نحو 8 مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 52 آخرين، بينهم 20 طفلاً و4 نساء، جراء القصف العشوائي للأحياء السكنية وعمليات القنص المباشر.
ومن بين القتلى الممرض عاصم محمد مهيوب محمد، البالغ 23 عاماً، الذي قضى جراء قصف استهدف سيارة إسعاف كان ضمن طاقمها في منطقة العاوات بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز.
كما تسببت الاعتداءات، حسب الشبكة، في تضرر 15 منزلاً ومنشأة مدنية و14 مركبة خاصة، ووثقت هدم منزل الشيخ محمد عبد الولي الشرجبي في عزلة شرجب بمديرية الشمايتين ونهب محتوياته، فضلاً عن مداهمة وتفتيش نحو 25 منزلاً في مناطق شرجب والحوبان والحجرية وسامع وطور الباحة والتربة.
نقاط للاحتجاز والابتزاز
في واحدة من أبرز الوقائع التي أوردها التقرير، قالت الشبكة إن 1123 مدنياً تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للحوثيين على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز.
وأضافت أن المحتجزين تعرضوا لتفتيش هواتفهم ومحتوياتها، والتهديد بالسلاح، والإكراه على الإدلاء بتصريحات مصورة، والتوقيع على ما تسمى «استمارة عائد»، في إجراءات قالت إنها تقيّد حركة المدنيين وتعرضهم لانتهاكات متكررة في أثناء التنقل.
ورصد التقرير هجومين بطائرات مسيّرة، أولهما استهدف منطقة بئر أحمد في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد 22 نوفمبر، وأسفر، حسب التقرير، عن مقتل 3 أطفال وإصابة 7 مدنيين آخرين.
وفي اليوم التالي، استهدفت طائرة مسيّرة شاحنات وحافلات ركاب في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، على طريق طور الباحة، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين، بينهم طفل يبلغ 8 سنوات.
مستويات حرجة
تناول التقرير التداعيات الاقتصادية والإنسانية لتشديد الحصار على مدينة تعز منذ الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن عدد المركبات الداخلة إليها تراجع بأكثر من 98 في المائة، من نحو 8 آلاف إلى 10 آلاف مركبة يومياً، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة خلال ساعات عبور محدودة.
وأوضح أن القيود المفروضة على المنافذ أعاقت حركة السكان والتجارة والإمدادات، وعرّضت المسافرين والسائقين والتجار للتفتيش المهين والاستجواب والاحتجاز.
وفي مؤشر على عمق الأزمة، ذكر التقرير أن المخزون الغذائي المتاح لا يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان، بينما تراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، والغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين بنسبة 96.3 في المائة، والديزل بنسبة 97.2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، فيما قفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، مما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر التي تواجه تراجعاً حاداً في قدرتها على الحصول على السلع والخدمات الأساسية.
ولم تقتصر التداعيات على توافر الغذاء والوقود، بل امتدت إلى الخدمات الصحية، خصوصاً رعاية الأطفال والنساء، إذ أشار التقرير إلى أن الأزمة طالت 462899 طفلاً دون سن الخامسة، وأثرت على وصول 491583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فيما تواجه 40656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.
وحذرت الشبكة من أن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79268 طفلاً دون سن العام من التحصين، مشيرةً إلى تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.
وحذرت من أن استمرار القيود، بالتزامن مع تراجع الخدمات الأساسية، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ويهدد بترك آثار صحية ومعيشية طويلة الأمد على السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً.