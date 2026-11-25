بحثت مصر وقطر جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وسبل احتواء التوترات، في ظل تحركات إقليمية تستهدف التوصل إلى حلول سياسية تحول دون تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمرَين بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى للارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأشار السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة مع إيران، واستعرضا جهود الوساطة الحثيثة التي تضطلع بها الدولتان مع الشركاء الإقليميِّين والدوليِّين لخفض التصعيد واحتواء التوتر.

وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية تغليب الحوار والحلول السياسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان.

وكانت دولة قطر قد أكدت، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن أي تصعيد ميداني في المنطقة من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك غداة مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، تناولت تطورات المفاوضات مع طهران، ومساعي احتواء التوترات الإقليمية.

وفي موازاة تحركاتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، أكدت الدوحة حرصها على معالجة الخلافات مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية استدعاء طهران القائم بالأعمال القطري، مجددة الدعوة إلى بناء منظومة أمن إقليمي جماعي تراعي الهواجس الأمنية لمختلف الأطراف، مع التشديد على رفض أي اعتداء يمس سيادتها.

وأكد وزيرا الخارجية المصري والقطري «عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية»، الأربعاء.

كما تناولا سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة وفرص واعدة.