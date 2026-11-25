وصلت إلى مدينة دير البلح بقطاع غزة، الثلاثاء، قافلة مساعدات جديدة مقدّمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تحمل على متنها كميات من الخيام، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتأتي القافلة امتداداً لمواقف السعودية الثابتة، وفي ظل تحديات إنسانية ومناخية متزايدة، خصوصاً مع تعرُّض مخيمات النزوح مؤخراً لتداعيات المنخفضات الجوية، وما صاحبتها من أمطار ورياح وأضرار طالت خياماً ومساكن، مما ضاعف الحاجة إلى توفير بدائل إيواء تحمي الأسر من تقلبات الطقس، وتمنحها قدراً من الأمان والخصوصية في مواجهة الظروف القاسية.

وتسلّم تلك المساعدات «المركز السعودي للثقافة والتراث»، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة، إذ يتولى تجهيزها لتعزيز قدرات الاستجابة للاحتياجات الإيوائية الطارئة، ومساندة الأسر التي تضررت أماكن إقامتها، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من تحديات إضافية على حياة النازحين.

إلى ذلك، أمدّ المطبخ المركزي، التابع لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، الأسر الأكثر احتياجاً في وسط وجنوب القطاع بـ25 ألف وجبة غذائية، ضمن جهود السعودية لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة، وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.