لم تتخيل الغزيّة ياسمين النجار (31 عاماً)، من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، أنها ستكون أمام معركة قانونية وعشائرية للحفاظ على حقوق أطفالها الثلاثة، الذين واجهوا قسوة جدهم وأعمامهم، بعدما قضى والدهم قتيلاً إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين بداية عام 2025.

النجار، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها حاربت على جبهات عديدة لضمان حقها وحق أطفالها، دخلت في نزاع قانوني أمام المحكمة الشرعية للحصول على حصر إرث، بما يسمح لكل طرف أن يحصل على حقه الشرعي، لكنها واجهت رفضاً شديداً من عائلة زوجها، الذين حاولوا الاستيلاء على الحساب البنكي لابنهم وما فيه من أموال، وحرمانها من الحصول على أي حقوق، كما حاولوا انتزاع أطفالها منها.

وبحسب النجار، النازحة حالياً غرب مدينة غزة، فقد بقيت تخوض هذه الحرب نحو عام كامل حتى نجحت في الحصول على حقها الشرعي والقانوني والعشائري بحسب الأعراف الاجتماعية، ما سمح لها بالحصول على حقوقها وأطفالها الذين احتفظت بهم بعد تدخل مخاتير ووجهاء ورجال إصلاح وجهات قانونية.

يتعين على النساء في غزة خوض معارك قانونية وعشائرية للحفاظ على حقوق أطفالهن (رويترز)

نصف حق أفضل من لا شيء

تواجه الغزيات تعقيدات قانونية بسبب بالانقسام بين غزة والضفة الغربية؛ تشير النجار إلى مصاعب تسبب بها وقف اعتماد السلطة الفلسطينية لإجراءات تتعلق بغزة، منذ بداية الحرب، مثل وقف إجراءات حصر الإرث، أو نقل الوصاية، أو غيرها من شؤون تسيير الأمور لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال تغيير القضاة المختصين.

كذلك، إجراءات تتعلق بعمل البنوك في القطاع، وأخرى تتعلق بما كان يعتقد أنها تدخلات من جهات تتبع لحركة «حماس» في عمل قضاة يتبعون للسلطة. لكن الحال في القطاع لا يختلف عن الضفة الغربية، إذ يسري قانون موحد.

وتقول النجار إن ما عاشته هي حرب قاسية وقاهرة تكابدها غالبية النساء الأرامل في القطاع، اللواتي فقدن أزواجهن ولم يعد لهن معيل.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، فإن عدد الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال الحرب بلغ 64413، وأن عدد الأسر التي تعيلها نساء فقط ارتفع بشكل كبير حتى ناهز 86 ألف أسرة، أي ما يقارب ربع الأسر في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الأسر تحتاج إلى برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل الدعم النقدي المنتظم، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين احتياجات الأطفال.

وتتنوع أشكال معاناة الزوجة والأطفال مع عائلة الزوج، لتشمل جوانب لا تقتصر على الشق الاقتصادي وحده، كـ«الطرد العاطفي» من حضن الأسرة الأوسع، وهم الذين يعانون فقدان الأب أصلاً.

لا تفقد السيدة الغَزية زوجَها فقط بل عائلتها الأوسع التي قد تُطرد منها (رويترز)

الطرد من خيمة الجد

حنان (37 عاماً) تقطن حالياً في جباليا. كانت تعيش مع زوجها وأهله في مركز إيواء غرب مدينة غزة. وبعدما قتل زوجها في غارة استهدفته بداية عام 2026، لم تمهلها عائلته سوى أسبوعين قبل أن تطلب منها مغادرة المركز مع أطفالها الأربعة، ويبلغ أكبرهم من العمر 12 عاماً، بحجة أنه لم يعد لديهم مكان بينهم.

وحنان، التي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها أو عائلة زوجها، الذي كان موظفاً في حكومة «حماس»، قالت إنها فوجئت بقرار عائلته، على رغم أن علاقتها بهم كانت جيدة، لكنهم لم يبقوا لها أي خيار سوى الخروج من مركز الإيواء والبحث عن مكان لها ولأطفالها. ثم عادت حنان وفوجئت بأن عائلة زوجها لاحقتها في راتب زوجها البسيط، الذي يصل لنحو ألف شيكل فقط (الدولار يصرف مقابل 3.14 شيقل)، ويصرف أصلاً كل 60 أو 100 يوم.

وتقول حنان لـ«الشرق الأوسط»: «تدخل وجهاء عائلتي وتوجهت لمحامي للحصول على حقوقي، وبفضل الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة (حماس) بغزة، حصلت على حقي وحقوق أطفالي. وعلى رغم أن ما تحصلنا عليه جزء من راتب زوجي الذي تقاسموه معي، فإنني فرحت بتحصيل جزء من حقوقنا التي كان يمكن أن تؤكل علينا، ولا نتحصل على أي شيء منها».

كانت «حماس» اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية بالتواصل مع الأرامل، ومع من يحق لهم الحصول على جزء من راتب الزوج أو غيره من الورثة، بما يسمح بتقسيمه بالعدل، وفق الشريعة والقوانين المعمول بها، وبما يضمن حقوق الكل بلا استثناء، وبهذا قسمت الرواتب والأملاك في حال وجودها وفق الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

وأضافت حنان: «كانت الصدمة الكبرى طردي وأطفالي من المكان الذي نعيش فيه معهم، بدلاً من إيوائنا ومساعدتنا على ما نواجهه في حياتنا من مشاكل خاصةً، وأن أطفالي بحاجة للحنان والرعاية، وأن يكون هناك لديهم من يعوض فقدان الأب»، لافتةً إلى أنها واجهت صعوبات بالغة لتحصل على خيمة وضعتها في مركز إيواء آخر لتعيش فيها.

وتتابع حنان بحزن: «أصبحت لأبنائي الأم والأب ومصدر الإعالة الوحيد، وأصبحت مسؤولة عن كل شيء، في ظروف حياة لا تطاق».

العثور على خيمة لإيواء أرملة وأطفالها مهمة شاقة في قطاع غزة (أ.ف.ب)

كفالات وقيود نقدية

تسعى مؤسسات عربية عديدة لدعم السيدات الأرامل من خلال إطلاق حملات شعبية داخلياً وخارجياً، تتعلق بمحاولة توفير كفالات للأطفال الأيتام. وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار جهود ينفذها المركز السعودي للثقافة والتراث بقطاع غزة، حملة واسعة لتسجيل الأيتام لتوفير كفالات كبيرة لهم في الفترة المقبلة، وهو أمر دأبت عليه أيضاً مؤسسة البركة الجزائرية.

وتساعد تلك الكفالات، التي تصرف للطفل الواحد نحو 50 إلى 100 دولار شهرياً، الأرامل في توفير احتياجات أطفالهن بعدما فقدن معيلهن، وتراجع دخلهن بفعل تقاسم الراتب مع والدي الضحايا لمن كانوا بالأساس يعملون في وظائف تضمن حقوقهم، في حين أن كثيرين من الأرامل والأيتام لا يتوفر لديهم دخل ثابت لسبب يتعلق بأن الوالد المتوفى لم يكن موظفاً، أو كان عاطلاً عن العمل، وهؤلاء تقدر أرقامهم بعشرات الآلاف.

وتعلق حنان، التي تحصل على كفالة مالية لطفلين فقط من أصل 4 أطفال، أن المؤسسات بالكاد تستطيع توفير كفالات بانتظام بسبب عدم توفر العملات النقدية بغزة، وكذلك القيود على الحسابات المالية والحوالات من الخارج، كما أن المؤسسات تشترط تقديم الدعم لمن هم بعمر أقل من 8 سنوات، وما يقدم من مبالغ بالكاد يكفي طفلاً واحداً لتوفير احتياجاته، في ظل الغلاء الفاحش والكبير في أسعار ما يتوفر من بضائع وسلع.

تتقاسم الأرملة في غزة راتب زوجها مع والديه بينما تحاول بالكاد رعاية أطفالها (أ.ف.ب)

إجبار على الزواج

لا تقف معاناة الأرامل في قطاع غزة عند أزمات المال والسكن، بل تمتد لخيارات صعبة ومرة، منها إجبار بعضهن على الزواج من شقيق الزوج المتوفى، أو مواجهة خيارات أكثر مرارة كالحرمان من الأطفال في حال الرفض، أو تقييد حريتها وأطفالها ضمن عادات وتقاليد اجتماعية تعود لعقود مضت.

«ميساء» (33 عاماً) عانت الأمرين مع عائلة زوجها، الذي قتل نهاية عام 2025، واضطرت للزواج من شقيقه للحفاظ على حضانة أطفالها الثلاثة. لكن على رغم ذلك، بعد زواجها، حرم الجد الأم من أطفالها وبالكاد يسمح لها بلقائهم مرتين أسبوعياً لساعتين فقط، بينما يمتنع عمهم (الزوج الجديد للأم) عن إعالتهم، بحجة أن لديهم حصة من راتب والدهم الموظف في السلطة الفلسطينية.

سماهر (29 عاماً)، التي فقدت زوجها نهاية عام 2023، مع بدايات الحرب على قطاع غزة، ولديها طفلان، يبلغ أحدهما عامين، والآخر 4 أعوام، عانت الأمرين حتى استطاعت الحفاظ على طفليها بعدما حاول والد زوجها المتوفى أن يفرض عليها الزواج من نجله الآخر بحجة الحفاظ على الأطفال وبقائهم مع عمهم، لكنها لم تتقبل هذا الخيار، ورفضته بشدة، كما توضح لـ«الشرق الأوسط».

وبيّنت سماهر أنها رفضت كل الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها من حماها، وأصرت على الاحتفاظ بطفليها، فاشترط عليها الامتناع كلياً عن الزواج كي لا تخسر حضانة طفليها.

وتقول السيدة إنها تعرضت لضغط هائل خلال فترة مساومتها ما بين الزواج أو التخلي عن طفليها، مشيرةً إلى أنها اختارت طفليها والعيش في مستقبل غامض معهما، من دون معيل على أن تتزوج الأخ.

وتلك قصة تتكرر بأكثر من وجه، أمل (25 عاماً) فقدت زوجها بعد 6 أشهر فقط من زواجهما عام 2023، لتضع مولودها الوحيد يتيماً، وسط ظروف قاهرة عاشتها في ظل خلافات قاسية ما بين أهلها وأهل زوجها، والضغوط للزواج من شقيق زوجها المتوفى. بعد مقاومة شديدة استمرت نحو عام، اضطرت للرضوخ أمام العادات والتقاليد وحمايتها وطفلها.

لكن معاناتها لم تنتهِ؛ فبعدما أصبحت الزوجة الثانية بدأت المشاكل والضغوط من نوع آخر، مشيرةً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنها عاشت آخر 3 أعوام من حياتها بشكل قاسٍ جداً، وعانت كل أصناف العذاب النفسي والإهانات.

زيجات وقف إطلاق النار

عملت بعض المبادرات الشعبية التي كانت تقف خلفها حركة «حماس» بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب فصائل ومؤسسات ووجهاء ومخاتير، في فترات وقف إطلاق النار على تشجيع زواج الأرامل من فلسطينيين فقدوا زوجاتهم ضحايا خلال الحرب، ونجحت بعضها، لكنها هي الأخرى واجهت مصاعب، منها الأطفال وغيرهم، فيما تزوج شبان عزاب من زوجات أصدقائهم أو أقاربهم الذين فقدوا حياتهم بالحرب. لكنها جهود لا تكلل دائماً بالنجاح.

«أسيل» (24 عاماً)، على سبيل المثال، اتفقت مع عائلة زوجها الذي قتل في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على الزواج من صديقه بعد عام ونصف عام على مقتله، على أن تتنازل عن حقوقها مقابل بقاء طفليها معها. وبعد التوافق الودي، وزواجها، بنحو شهر، وعند أول زيارة للطفلين لجديهم، تم احتجازهما ومنعهما من العودة إلى والدتهما. ورغم تدخل العديد من الجهات الفاعلة والعشائر، أصرت عائلة المتوفى على الامتناع عن إعادتهما، واشترطت أن تتنازل الأم عن حقوقها مقابل زيارة طفليها لها.

مبادرات الزواج من الأرامل لا تكلل دوماً بالنجاح... غالباً ما يدفع الأطفال الثمن الأكبر (أ.ب)

حرب ليست كسابقاتها

قبل الحرب الأخيرة، كانت حركة «حماس» بعد كل حرب أو جولة تصعيد مع إسرائيل، تنفذ مباشرةً مشاريع تهدف لتزويج الأرامل بعناصر آخرين منها، وتصرف لهم مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان من 2000 إلى 5000 آلاف دولار، للمساهمة في الزواج. وكانت الزيجات تتم في احتفالات جماعية عبر مؤسساتها المعروفة. لكن خلال الحرب الحالية أدارت بعض المشاريع عن بعد، من دون أن تظهر في الصورة بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، ودعمت مبادرات شعبية، وكذلك أخرى نظمتها مؤسسات خيرية مدعومة من الخارج، لتنفيذ مثل هذه المشاريع على الأرض.

لكن أيضاً الأعداد غير المسبوقة للأرامل والأيتام تركت أثرها على قدرة الحركة ومؤسساتها في تقديم الرعاية، وبقي دورها محصوراً في وساطات وترتيبات جزئية.

قوانين الحرب والسلم

يقول المحامي الشرعي، أحمد اللحام، إنه لا يوجد ما يمنع ارتباط أي زوجة سابقة بزوج آخر، لا شرعاً ولا قانوناً، مبيناً أن المحاكم الشرعية في قطاع غزة تشهد قفزة كبيرة في حالات الزواج من أرامل ضحايا الحرب أو غيرها مع أزواج جدد سواء من العزاب، أو ممن يرغبون بالزواج بامرأة ثانية، أو بسبب فقدانهم زوجاتهم أو لظروف اجتماعية أخرى تفرض عليهم ذلك، كما حصل مع عدد من الرجال تزوجوا من زوجات أشقائهم، الذين فقدوهم في الحرب، من أجل الحفاظ على أطفال الضحايا وكي لا يبقوا من دون أب أو معيل.

ويوضح اللحام أن ولاية الأطفال بعد وفاة والدهم تعود للجد، فيما تكون الوصاية المالية للأم، حتى لو تزوجت من آخر، على أن تقتطع حصة للجدّ من أموال الوصاية. وأشار اللحام إلى أن حضانة الأطفال تسقط عن الزوجة في حال زواجها من آخر، إلا في حال كان هناك اتفاق ودي.

ولفت المحامي إلى أن «هذه القوانين معمول بها وفق الشرع، منذ حكم العثمانيين لفلسطين، ولم تتغير إلا بشكل محدود بإجراء تعديلات على القوانين، بما يحمي حقوق النساء وفق الشرع الإسلامي، الذي لا يتبدل ولا يتغير، سواء في حالة الحرب أو السلم».