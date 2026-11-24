تمضي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في تعيين مسؤول روسي في منصب نائب المدير العام رغم اعتراض أوكرانيا، وفق ما أفاد دبلوماسي رفيع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويّته إن الوكالة «تعدّ المستندات الخاصة بتعيين (أليكسي) فيرابونتوف على أن يباشر مهامه في يناير (كانون الثاني)».

والأسبوع الماضي، تمّ الكشف عن أن المدير العام رافاييل غروسي ينوي تعيين فيرابونتوف المدرج اسمه في قائمة العقوبات الأوكرانية في هذا المنصب الرفيع.

وندّدت أوكرانيا بالقرار، وحضّت منظمة «غرينبيس» غروسي على «التخلّي فوراً عن تعيين» فيرابونتوف الذي يعمل راهناً في الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على قطاع التكنولوجيا «روستيكنادزور».

وفي بيان مشترك، الثلاثاء، أعربت وزارتا الخارجية والطاقة الأوكرانيتان عن «استنكار شديد» لمشروع تعيين «مسؤول روسي خاضع لعقوبات» في المنصب.

وذكر البيان أن فيرابونتوف «كان ضالعاً في أعمال لهيئات روسية رسمية بهدف شرعنة السيطرة غير القانونية» على محطة زابوريجيا التي تحتلّها روسيا، وهي أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن «تعيين ممثّل لهيئة حكومية منخرطة مباشرة في تقويض مبادئ الأمن النووي في أحد أعلى المناصب الإدارية في الوكالة يتعارض بالكامل مع الولاية المرجعية للوكالة».

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، باتت محطة زابوريجيا التي سيطرت عليها القوّات الروسية في مارس (آذار) 2022 سبباً لقلق كبير.

وغالباً ما يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بمهاجمة المنشأة الواقعة على ضفاف نهر دنيبرو.

ودعت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مراراً إلى ضبط النفس، في ظلّ مخاوف على الأمن والسلامة في المجال النووي.

وفي افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأسبوع الماضي، قال غروسي إن تعيين فيرابونتوف: «مسألة خاصة بالتوظيف تندرج ضمن صلاحيات المدير العام. وشاءت الصدف أن يكون هذا المهني روسيا».

وصرّح غروسي للإعلام: «من الخطأ السعي إلى استخلاص عبر جيوسياسية. إنه ببساطة شديدة أمر خاطئ».