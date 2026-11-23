ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم (الاثنين)، أن أجهزة الاستخبارات، التابعة لدول حلف شمال الأطلسي، خلصت إلى أن روسيا تعتزم إطلاق قمر اصطناعي مزوّد بسلاح نووي إلى الفضاء، خلال العام الحالي.

وأضاف تقرير أعدّته شبكتا «إن دي آر» و«دبليو دي آر» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» أن أجهزة استخبارات غربية، من بينها جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، والقوات المسلحة الألمانية، تبادلت معلومات استخباراتية تشير إلى أن القمر الاصطناعي، المسمى «سبوتنيك-إس»، جرى تجميعه قبل عدة سنوات، ويتمركز حالياً في منطقة موسكو.

ولم تردَّ السفارة الروسية في ألمانيا، ولا جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، ولا مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، على الفور، على طلبات للتعليق.

طائرات حربية روسية تحلّق فوق الساحة الحمراء خلال عرض يوم النصر في موسكو... 9 مايو 2026 (رويترز)

من جانبه، قال الكرملين، اليوم (الاثنين)، ​إنه لا ينبغي أخذ التقارير الإعلامية الألمانية التي تشير إلى أن روسيا تخطّط لإطلاق ‌سلاح فضائي ‌مزوّد ​برأس ‌نووي قريباً ​على محمل الجد.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين ‌رداً على سؤال حول التقارير الإعلامية الألمانية: «لا، لم نطلع على التقرير. لكنه يحتوي على الكثير من الادعاءات (المزعومة) و(المحتملة) المنسوبة إلى جهات مجهولة، لذا فمن المؤكد أنه لا يستحق ​أن ​يُؤخذ على محمل الجد»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي عام 2024، نفت روسيا مزاعم مسؤولين أميركيين بأن موسكو تُطور سلاحاً قادراً على تدمير أقمار اصطناعية مُعادية عبر إحداث انفجار نووي في الفضاء.

ويتهم مسؤولون أميركيون روسيا، منذ سنوات، بتطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات كاملة من الأقمار الاصطناعية، مثل منظومة «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبايس إكس»، التي تستخدمها القوات الأوكرانية على نطاق واسع.