أعلنت الشرطة الألمانية أن مئات المدارس تلقت، الاثنين، رسائل إلكترونية تضمنت إنذارات كاذبة بوجود قنابل، لكنها أكدت عدم وجود «أي خطر ملموس» راهناً، وذلك بعد سلسلة إنذارات مشابهة طالت دولاً أوروبية عدة في الأسابيع الماضية.

وقالت الشرطة إن أكثر من 450 مدرسة في ولاية بادن فورتمبيرغ، الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، تلقت هذه التهديدات. كما أفادت شرطة ولاية تورينغن في الشرق بأن عدداً كبيراً من مدارسها تلقى تهديدات مماثلة، مشيرة إلى أنها لا تعدُّها صادقة.

وفي منتصف الشهر الحالي، تلقت مدارس في إيطاليا وآيرلندا والمملكة المتحدة إنذارات كاذبة بوجود قنابل، في حين تلقت ثلاث مؤسسات تعليمية في فرنسا تهديدات مماثلة.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، طالت إنذارات مماثلة عشرات الرحلات الجوية التجارية في أنحاء أوروبا، ما أدى إلى تحويل مسار طائرات ومرافقة مقاتِلات لها، فضلاً عن عمليات إجلاء أو تفتيش، دون العثور على أي متفجرات.

وتثير هذه الإنذارات قلقاً متزايداً في أوروبا من احتمال أن تكون جزءاً من «حرب متعددة الوسائل».