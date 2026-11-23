بيعت خصلة مؤطّرة من شعر جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، مقابل 4 آلاف دولار (3058 جنيهاً استرلينياً)، في مزاد علني أُقيم السبت.

وكانت الخصلة في حوزة جون غادسبي، الذي استضاف واشنطن في منزله عام 1799، قبل وفاته في العام نفسه. وانتقلت لاحقاً إلى أحد هواة جمع المقتنيات، ويدعى جون كيه لاتيمر، بعدما حصل عليها من أحد أحفاد غادسبي، وفقاً لدار «ريتشموند أوكشنز» التي نظمت المزاد. ولم يُكشف عن هوية المشتري الجديد.

ولا تُعد هذه الصفقة الأغلى من نوعها لخصلة شعر تعود إلى واشنطن؛ إذ بيعت ثلاث شعرات يُعتقد أنها انتُزعت منه قبيل وفاته أو بعدها، وكانت محفوظة داخل قلادة، مقابل نحو 40 ألف دولار عام 2021.

وكان غادسبي يقيم في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا، التي كانت لا تزال بلدة عام 1799. ووفق شهادة أدلت بها حفيدته جوليا تين آيك ماكبلير عام 1928، استضاف جدها واشنطن على مائدة العشاء قبل وفاته بفترة وجيزة.

وأوضحت ماكبلير في شهادتها أن جدها حصل على خصلة الشعر تقديراً للصداقة والعلاقة التي جمعته بالرئيس الأميركي في أيامه الأخيرة، ثم وضعها داخل إطار وعلّقها أسفل صورة للجنرال واشنطن في منزل العائلة بالعاصمة واشنطن، حيث قالت إنها اعتادت رؤيتها طوال حياتها.

كما استضاف غادسبي احتفالين بعيد ميلاد واشنطن، عامي 1798 و1799، حسب دار المزادات.

وقاد واشنطن القوات الأميركية إلى الانتصار على البريطانيين في حرب الاستقلال، وأسهم في صياغة الدستور الأميركي، قبل أن يصبح أول رئيس للبلاد عام 1789. وغادر منصبه عام1797، بعد قضائه ولايتين رئاسيتين.

ولا تزال خصلات عدة من شعر واشنطن محفوظة حتى اليوم، من بينها ما لا يقل عن 50 خصلة ضمن مجموعة مقتنيات منزله السابق في ماونت فيرنون، الذي تحول إلى متحف.

وإلى جانب خصلات شعره، بيعت في المزادات أيضاً مقتنيات أخرى مرتبطة بواشنطن بأسعار مرتفعة. ففي شهر يوليو (تموز)، بيعت رسالة تحمل توقيع واشنطن، تعود لعام 1776 -طلب فيها جنوداً للانضمام إلى الجيش القاري لمحاربة البريطانيين- مقابل 109,800 ألف دولار.

ويُذكر أن واشنطن قاد القوات الأميركية لتحقيق النصر على البريطانيين في حرب الاستقلال، وشارك في صياغة دستور الولايات المتحدة، قبل أن يصبح أول رئيس للبلاد في عام 1788. وقد تنحى عن منصبه في عام 1797 بعد أن قضى فترتين رئاسيتين.