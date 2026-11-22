كان مجرد التفكير في إجراء مكالمة هاتفية كافياً لإثارة القلق لدى أنيكا (28 عاماً)، حيث تشعر حينها الشابة المنحدرة من مدينة كوبلنتس الألمانية بتسارع ضربات القلب وتعرق اليدين، قبل أن ينتهي بها الأمر أحياناً إلى البكاء. ويصل بها الخوف إلى حد تفضيل الذهاب إلى العمل وهي مريضة على الاتصال هاتفياً للإبلاغ عن غيابها.

ولم تكن أنيكا وحدها التي تعاني هذا الخوف؛ إذ يتناول مشروع بحثي في جامعة كوبلنتس أسباب شعور بعض الأشخاص بالضغط النفسي عند إجراء المكالمات الهاتفية، وسبل التعامل معها بصورة أفضل. تقول ليا-كريستين فيكورد، التي تقود المشروع في مختبر الوسائط الرقمية بالتعاون مع الباحثة كلاوديا كويزر-بول: «بدأنا الدراسة لأننا نلاحظ أن هذه المشكلة آخذة في التزايد. وهي منتشرة على نطاق واسع، خاصة بين الأجيال الأصغر سناً»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي إطار الدراسة المحدودة، حلل فريق البحث بيانات 142 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاماً. ولاحظ الباحثون أن الخوف من المكالمات الهاتفية كان أشد لدى الأصغر سناً مقارنة بكبار السن. ووفقاً للنتائج الأولية، كانت النساء أكثر تأثراً بهذه المشكلة من الرجال.

وأوضحت فيكورد أن الخوف من المكالمات الهاتفية ليس تشخيصاً طبياً مستقلاً، لكنه قد يظهر في سياق اضطراب القلق الاجتماعي، الذي يخشى المصابون به على سبيل المثال من أن يصدر الآخرون أحكاماً سلبية عليهم. غير أن بعض الأشخاص يشعرون بالخوف عند التحدث هاتفياً فقط، بينما لا يواجهون صعوبات في المواقف الاجتماعية الأخرى.

تقول أنيكا: «في الماضي، خلال فترة المراهقة، كان الأمر فظيعاً للغاية. لم أكن أستطيع التعامل معه إطلاقاً، وكانت تنتابني نوبات بكاء شديدة»، مضيفة أن الوضع أصبح أفضل الآن، لأنها لم تعد تستطيع - بصفتها بالغة - تجنب المكالمات الهاتفية دائماً في حياتها اليومية.

وأشارت أنيكا إلى أنها نادراً ما تتحدث هاتفياً مع أصدقائها في الوقت الحالي. ولا يقتصر نفورها من المكالمات الهاتفية على إجرائها بنفسها، بل يمتد أيضاً إلى تلقيها من الآخرين، إذ تقول: «أنا في الواقع أعتبر اتصال شخص ما فجأة بي - دون سابق إنذار - أمراً فيه تعدٍّ على خصوصيتي، وأعتقد أن أصدقائي سيشعرون بالأمر نفسه على الأرجح... إذا قررنا إجراء مكالمة، فإننا نحدد موعداً مسبقاً لها، وهو أمر نادراً ما يحدث أصلاً. أما الاتصال دون ترتيب مسبق، فلا يحدث عادة إلا في حالات الطوارئ».

وتجد أنيكا صعوبة خاصة في إجراء محادثات مع أشخاص لا تعرفهم. فعندما يتعلق الأمر بعيادات الأطباء أو أصحاب العقارات أو شركات الإنترنت، كان يتعين عليها التغلب على خوفها لإجراء المكالمة، حيث تقول: «أكبر مخاوفي دائماً هو أن أتصل بأشخاص في وقت لا يكون لديهم فيه متسع من الوقت، أو أن يكونوا منزعجين من اتصالي». وقد اختبرت أنيكا بنفسها إلى أي مدى يمكن أن يحد هذا الخوف من حياتها، إذ سبق أن تخلت عن التقدم للاستفسار عن شقق، عندما اشترط أصحاب العقارات إجراء الاتصال هاتفياً.

وفقاً لنتائج فريق البحث في كوبلنتس، يمثل الشعور بالقدرة على التحكم في الموقف عاملاً مهماً في هذا السياق. وتوضح فيكورد قائلة: «إذا شعرت بأنني لا أستطيع التحكم في كيفية سير الأمور، أو لا أستطيع التحكم فيها إطلاقاً، فإن خوفي من المكالمات الهاتفية يكون أكبر بكثير». أما من يعتقدون أنهم قادرون على التحكم في مسار المحادثة، فيشعرون بقدر أقل من الخوف، على حد قولها. وتضيف فيكورد أن الأشخاص المنفتحين اجتماعياً أقل عرضة لهذه المشكلة. وأظهرت الدراسة أن المكالمات الواردة كانت أقل إزعاجاً للمشاركين مقارنة بالمكالمات الصادرة.

وتفسر نادين فولف، الطبيبة المتخصصة في الطب النفسي والعلاج النفسي، والتي تعمل حالياً في مستشفى جامعة أولم، هذا الخوف بطبيعة التفاعل الاجتماعي المفاجئ الذي تتطلبه المكالمة الهاتفية. وكانت فولف قد تولت قيادة دراسة عن استخدام الهواتف الذكية والخوف من المكالمات الهاتفية خلال عملها في مستشفى جامعة هايدلبرج.

وترى فولف أن الأشخاص الذين يعانون هذا الخوف قد يخشون عدم القدرة على الرد بالسرعة الكافية، أو التلعثم، أو عدم التعبير عن أفكارهم بصورة مفهومة. وبسبب غياب تعبيرات الوجه والإيماءات، يتعين أن يعتمد التواصل بالكامل على اللغة. أما في المحادثات النصية ورسائل البريد الإلكتروني، فيمكن صياغة الرد بهدوء وتعديله أو تأجيله. ووفقاً لفولف، فإن الاتفاق كتابياً على موعد لإجراء مكالمة هاتفية - كما تفعل أنيكا - يوصَف في بعض الأوساط بأنه «لباقة رقمية».

وتقول فولف إن تجنب المواقف التي تثير الخوف بصورة مستمرة قد يؤدي إلى تفاقمه على المدى الطويل، ولذلك ترى أنه قد يكون من المفيد للأشخاص الذين يعانون خوفاً شديداً من المكالمات الهاتفية التدرب عليها تدريجياً. وتنصح فولف بأنه يمكن لهؤلاء البدء بمواقف بسيطة، أو تدوين النقاط التي يريدون الحديث عنها، أو إعداد جملة افتتاحية مسبقاً. وإذا كان الخوف يحد بصورة واضحة من الحياة اليومية، فمن المفيد طلب المشورة الطبية.

وقد وجدت أنيكا أيضاً طرقاً للتعامل مع خوفها؛ فبدلاً من الجلوس لفترة طويلة أمام الهاتف والتردد في إجراء المكالمة، تحاول الآن إنجاز الاتصالات في أسرع وقت ممكن. كما تخبر صديقها مسبقاً بأنها ستجري مكالمة هاتفية، وهو ما يساعدها على الإقدام على هذه الخطوة بالفعل. ومع ذلك، لم يختفِ الخوف تماماً. تقول أنيكا: «ما زالت يداي تتعرقان، وما زلت أخشى أن تتعثر مكالمة».

وترى فيكورد أن هناك سبلاً لمساندة الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة. ويعتزم فريق البحث في كوبلنتس - استناداً إلى نتائجه - تطوير أساليب علاجية واختبارها. وتشمل هذه الأساليب تمارين تستند إلى العلاج السلوكي، وتدريبات على التواصل سهلة التطبيق. أما من ينتابهم القلق لمجرد التفكير في مكالمة هاتفية يتعين عليهم إجراؤها، فقد يجدون في تأكيد الباحثة مما يشجعهم، إذ تقول فيكورد: «يمكن للمرء بالتأكيد أن يتعلم التعامل مع المكالمات الهاتفية من جديد».