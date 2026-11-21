يتجدد اليوم، 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، الاحتفال بعيد ميلاد فيروز، التي وصف «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب صوتها بأنه «ينتمي إلى السماء، بينما تنتمي بقية الأصوات الأخرى إلى الأرض»، بينما عدّ الشاعر محمود درويش تجربتها الفنية بمنزلة «أغنية تنسى أن تكبر».

وتوالت رسائل التهنئة المصوغة بحروف من المحبة والتقدير من الفنانين اللبنانيين إلى «جارة القمر»، عبر موقع «إكس»، حيث قالت إليسا: «كل سنة وأنتِ أيقونة ما بيطالها الزمن، وصوت وذاكرة وتاريخ بلد بكامله... الله يطول بعمرك، ويعطيكي الصحة، وتبقي أحلى ما قدّمه هالوطن لكل الدني».

كتاب صدر في القاهرة تزامناً مع عيد ميلاد فيروز (الشرق الأوسط)

واستشهدت نانسي عجرم بمقطع من أغنية «فيكن تنسوا» لفيروز، تقول كلماته: «أنا بسموني الملكة... بالغار متوّج زمني، مملكتي ما فيها بكي... وجبيني ولا مرة حِني»، بينما اكتفى رامي عياش بتعبير مقتضب، لكنه بالغ الدلالة، قائلاً: «فيروز... عيد وطني».

وبالتزامن مع تلك الأجواء، صدر عن دار «الحكيم» بالقاهرة كتاب «فيروز... أسيرة المجد» للباحثة الدكتورة شيماء سعيد، الذي يوثق رحلة «جارة القمر» مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وكيف تحولت إلى ظاهرة غنائية استثنائية على مدى عقود.

وحسب أيمن الحكيم، الناقد والمؤرخ الفني وناشر الكتاب، فإن «العمل يقدم رؤية جديدة وفريدة لسيرة فيروز وشخصيتها من زاوية علاقتها بعاصي الرحباني، الذي كان صانع مجدها ومأساتها في الوقت نفسه».

وأضاف الحكيم، في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «تحولت العلاقة الزوجية بين فيروز وعاصي إلى واحدة من أنجح المؤسسات الغنائية العربية، حيث منحت فيروز شهرة ومكانة ومجداً، لكنها في المقابل تسببت لها في عذابات نفسية وحياتية عانت منها، وتركت أثراً في روحها وشخصيتها».

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وقالت شيماء سعيد إن «الكتاب يرصد أبرز المحطات في العلاقة بين فيروز، من ناحية، والأخوين رحباني، من ناحية أخرى، التي بدأت مطلع خمسينات القرن الماضي عبر الإذاعة اللبنانية، واستمرت سنوات طويلة، وأسفرت عن عشرات الأعمال التي غيرت وجه الغناء العربي، مثل (نسّم علينا الهوى)، و(بكتب اسمك يا حبيبي)، و(حبيتك بالصيف)، و(نحنا والقمر جيران)، و(رجعت الشتوية)».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك التجربة الفنية تميزت بالتنوع والعمق والتعدد، فلم تقتصر على اللون العاطفي، بل شملت ألواناً أخرى، منها الطبيعة والحزن والديني والوطني والإنساني، فضلاً عن القوالب الفنية الصعبة وغير المألوفة حالياً، مثل (الموشح) و(الدور)، وكذلك المسرح الغنائي الذي كان كثيرون يخشون اقتحامه، ويتهيبون منه».

وعن دلالة كلمة «أسيرة» الواردة في العنوان، أشارت سعيد إلى أنها «تعبر بشكل صريح عن المعاناة التي عاشتها السيدة فيروز على يد زوجها عاصي الرحباني، في تجربة قد تبدو صادمة لجمهور المطربة الاستثنائية، لكنها حقيقة وردت في الكتاب بالوثائق والشهادات المباشرة، ومنها شهادة مفصلة لنجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني نفسه».

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وأوضحت الباحثة أن «الكتاب يُبرز مفارقة مدهشة في حياة (جارة القمر)، تتمثل في أنها كانت تعاني بشدة في حياتها الزوجية، وتتعرض لإساءات بالغة بشكل صادم وشبه منتظم، ورغم ذلك لم تُظهر ذلك أبداً لجمهورها، واختارت أن يعرف الناس ما يتعلق بصلابتها وشموخها وكبريائها، حتى إنها أصبحت نموذجاً ملهماً في التسامي والاعتزاز بالنفس لأجيال متوالية من المحيط إلى الخليج».

وختمت شيماء سعيد قائلة إنها «حاولت عبر هذا العمل أن تقدم قراءة نفسية واجتماعية وتاريخية وسياسية، وليست فنية فقط، لواحدة من أهم تجارب الغناء العربي في القرن العشرين، عبر الذهاب إلى مناطق مختلفة وغير تقليدية، بشرط التوثيق وفق مناهج البحث العلمي».