أبدى الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فريق فولهام، سعادته بتعادل فريقه مع مانشستر سيتي 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وزاد فولهام من متاعب مانشستر سيتي، ليمدد سلسلة ابتعاده عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست، وتعادل مع فولهام.

وقال أربيلوا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا سعيد بالحصول على نقطة، لكنني كنت أفضل الحصول على النقاط الثلاث. أنا سعيد للغاية بأدائنا، وبالطريقة التي لعبنا بها وضغطنا عليهم».

وأضاف: «لقد جئنا إلى هنا ونحن نفكر في أننا نستطيع الفوز عليهم وليس مجرد الدفاع، كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين إضافيين، أنا فخور جداً باللاعبين».

وعن كيفية إقناع لاعبيه بقدرتهم على الفوز، أوضح المدرب الإسباني: «لم يكن الأمر سهلاً، بعد فترة التوقف الدولي لا يكون الأمر سهلاً أبداً، خاصة عند المجيء إلى هنا (ملعب سيتي)».

وأوضح: «أخبرتهم أننا خسرنا المباريات العشرين السابقة، لكننا لا نلعب تلك المباريات العشرين الآن، إذا آمنا بقدرتنا على الفوز عليهم، وإذا قاتلنا على كل كرة ولعبنا بشخصية وهوية، فستكون لدينا الفرصة للفوز. لقد آمنوا بذلك ولعبوا بشكل رائع للغاية».

ويحتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة.