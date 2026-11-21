أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن تجربته في تدريب منتخب الولايات المتحدة جعلته مدرباً أفضل وأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، معترفاً في الوقت ذاته بافتقاده العمل اليومي مع اللاعبين والأجواء الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بوكيتينو وصل إلى مانشستر على متن رحلة جوية ليلية قادماً من سينسيناتي، عقب استكمال التزاماته الإعلامية بعد فوز المنتخب الأميركي على هايتي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مركز «كارينغتون» التدريبي لبدء مهمته الجديدة، استعداداً لمواجهة الغريم التقليدي ليفربول، الأحد.

وسبق أن ارتبط اسم المدرب الأرجنتيني بتولي قيادة مانشستر يونايتد في مناسبات عدة، لكنه يرى أن توقيت وصوله الحالي يمثل فرصة أفضل، رغم الوضع الصعب الذي يمر به الفريق، الذي يحتل أحد المراكز الثلاثة المؤدية إلى الهبوط، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم.

وقال بوكيتينو (54 عاماً): «بالطبع افتقدنا كرة القدم على مستوى الأندية، وافتقدناها كثيراً. أعتقد أننا مثل الحيوانات التي تعيش على العشب. نحب الشعور بالعشب ونحتاج إلى استنشاق رائحته، ومحاولة مساعدة اللاعبين على التطور كل يوم».

وأضاف: «صحيح أن العمل يختلف عندما تكون مدرباً لمنتخب وطني؛ لكنك تتعلم الكثير في الوقت نفسه، وأعتقد أننا أصبحنا الآن مدربين أفضل بكثير».

ويمتلك بوكيتينو خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي، وقاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، من دون أن ينجح في التتويج بأي منهما، كما أحرز لقب الدوري الفرنسي خلال تجربته مع باريس سان جيرمان.

وشدد المدرب الأرجنتيني، الذي قاد منتخب الولايات المتحدة إلى دور الـ16 في كأس العالم هذا الصيف، على أن الضغوط المصاحبة لتدريب المنتخبات الوطنية لا تقل عن تلك التي يواجهها المدربون على مستوى الأندية الكبرى.

وقال: «كانت التوقعات والضغوط هائلة. أتذكر مباراتنا الأولى أمام باراغواي على ملعب (سوفي) في لوس أنجليس، كانت الضغوط كبيرة للغاية؛ حيث حضر أكثر من مائتي شخصية شهيرة كانوا ينتظرون منا الفوز وتقديم أداء جيد، وكان البلد بأكمله يقف خلفنا».

وتابع: «يقول البعض إنك عندما تعمل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الفرنسي، تشعر بالضغط عندما تتولى تدريب نادٍ بهذا الحجم، لكنني أؤكد أن العمل على مستوى المنتخب كان مصحوباً بضغط هائل، غير أننا وجدنا طريقة لتحويل ذلك الضغط إلى طاقة، وهذا ما تعلمناه».

وقد تساعد تجربة بوكيتينو مع المنتخب الأميركي في مهمته الجديدة؛ خصوصاً أن تدريب المنتخبات يفرض على الأجهزة الفنية العمل خلال فترات قصيرة ومتقطعة، ونقل الأفكار التكتيكية إلى اللاعبين في وقت محدود، وهو ما قد يفيده في إعادة مانشستر يونايتد إلى المسار الصحيح.

ويعيش الفريق الإنجليزي بداية متعثرة للموسم، بعدما حقق 3 انتصارات فقط خلال 15 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، ما يضع المدرب الجديد أمام تحدٍّ كبير لاستعادة التوازن وتحسين النتائج.

ورغم ذلك، قلل بوكيتينو من صعوبة تولي المسؤولية في منتصف الموسم، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في فهم طبيعة النادي وهويته قبل البدء في إجراء التغييرات.

وقال: «أعتقد أن مهمتنا تتمثل في التكيف والمضي قدماً. الأهم عند وصولك إلى نادٍ جديد هو فهم ثقافته وتاريخه وهويته».

وأضاف: «نعرف جيداً ما يعنيه هذا النادي لجماهيره وللجميع، وما يمكنني تأكيده هو أن اللاعبين مجموعة تهتم حقاً بالنادي وترغب في تقديم أفضل ما لديها».

وختم المدرب الأرجنتيني: «الأهم هو أن نجد من خلال خبرتنا الطريقة المناسبة لتوفير البيئة التي تسمح للاعبين بإظهار مواهبهم، وتقديم المستويات التي نتوقعها منهم».