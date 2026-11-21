أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، السبت، خضوع مهاجمه الإنجليزي هاري كين لجراحة ناجحة في الكاحل الأيسر، بعد تعرضه لتمزق في الأربطة خلال مواجهة كولن، التي انتهت بالتعادل 1-1، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

واضطر كين (33 عاماً) إلى مغادرة الملعب بعد مرور 20 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، إثر تعرضه للإصابة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر.

وأوضح النادي البافاري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن المهاجم الإنجليزي خضع لعملية جراحية ناجحة، مشيراً إلى أنه سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ولم يحدد بايرن ميونيخ المدة المتوقعة لغياب كين عن الملاعب، غير أن تقارير صحافية ألمانية أشارت إلى احتمال ابتعاده عن المنافسات لنحو ثلاثة أشهر، ما يمثل ضربة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد كين، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف بايرن، بعدما شارك في 16 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل، أعلن النادي الألماني إصابة جناحه الفرنسي مايكل أوليسه بكدمة في القدم، بعدما اضطر هو الآخر إلى مغادرة الملعب خلال مواجهة كولن.

وأشار بايرن إلى أن أوليسه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته أو موعد عودته إلى الملاعب.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة مضيفه ليل الفرنسي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب لتطور الحالة الصحية للاعبيه المصابين.