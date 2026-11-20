اكتفى فريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بالتعادل مع ضيفه كولن، بنتيجة 1 / 1، الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل الإنجليزي ميكي مور هدف التقدم لكولن، في الدقيقة الثانية عشرة، وتعادل بايرن ميونخ عن طريق ناثانيال براون في الدقيقة 37.

ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة وهو التعادل الرابع للفريق هذا الموسم ليتساوى مع أكثر الفرق تحقيقا للتعادل، قبل نهاية الجولة، أما كولن فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وقد يفقد بايرن صدارة البوندسليغا في هذه الجولة، حال فوز بوروسيا دورتموند الوصيف بـ 21 نقطة، السبت على مضيفه المتذيل بوروسيا مونشنغلادباخ ورصيده 4 نقاط.