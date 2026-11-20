عاد هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إلى جذوره الكروية بزيارة أكاديمية ناديه السابق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، الشهر الماضي.

وكان كين قد تُوّج بالجائزة في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد الكرة الذهبية منذ 25 عاماً، وحرص خلال كلمته المؤثرة في حفل التتويج على توجيه الشكر إلى ناديه السابق وعدد من المدربين الذين أسهموا في تطوير مسيرته الكروية.

واستغل كين وجود المنتخب الإنجليزي في مركز تدريبات توتنهام «هوتسبير واي» خلال جزء من فترة التوقف الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لزيارة الأكاديمية والتقاط صورة تذكارية مع عدد من لاعبي فرق الناشئين والعاملين فيها.

ورافق كين خلال الزيارة المدير الفني للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جون ماكديرموت، الذي تولى مسؤولية أكاديمية توتنهام لسنوات طويلة، إلى جانب برادلي ألين.

وسبق لألين العمل مع كين خلال فترة وجوده في فرق الناشئين بالنادي اللندني، ولا يزال ضمن الجهاز الفني لفريق دون 18 عاماً، بعدما أسهم خلال السنوات الأخيرة في تطوير عدد من المواهب، من بينها ويل لانكشير وتروي باروت ومايكي مور ولوك ويليامز بارنيت.