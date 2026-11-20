اعتذر مشغّل طائرة مسيّرة عن تصوير جزء من الحصة التدريبية الأولى للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتبراً أن تصرفه كان «غير أخلاقي»، رغم عدم مخالفته القوانين المنظمة لاستخدام الطائرات المسيّرة.

وكانت قناة «سي سي أوفرفيو» عبر منصة «يوتيوب» قد نشرت، الخميس، مقطع فيديو مدته 12 دقيقة، التقطته طائرة مسيّرة حلّقت بالقرب من مجمع «كارينغتون» التدريبي التابع لمانشستر يونايتد.

وأظهر المقطع بوكتينيو، الذي تولى قيادة الفريق، هذا الأسبوع، وهو يشرف على تدريبات اللاعبين استعداداً لمواجهة ليفربول، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُحذف الفيديو لاحقاً.

الحصة التدريبية الأولى لمانشستر يونايتد مع بوكتينيو (موقع النادي)

وقال مشغّل الطائرة في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد ارتكبت خطأ فادحاً في التقدير دفعني إلى تصوير جزء من تدريبات مانشستر يونايتد في كارينغتون. ورغم أن تحليق الطائرة كان قانونياً وفقاً للوائح المنظمة لاستخدام الطائرات المسيّرة، فإنني أعترف تماماً بأن تصرفي كان غير أخلاقي».

وأضاف: «كان هدفي التقاط صورة لماوريسيو بوكتينيو بملابس تدريب مانشستر يونايتد، ليتسنى للجماهير رؤيته للمرة الأولى».

وتابع: «افترضت خطأً أنه نظراً لقرب موعد بدء الحصة التدريبية، فإن التدريبات الجدية لم تكن قد انطلقت بعد، وأن الأمر سيقتصر على بعض تمارين الإحماء البسيطة».

وأوضح أنه اعتقد أيضاً، بصورة خاطئة، أن الحصة التدريبية كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، مضيفاً: «أود الاعتذار لمانشستر يونايتد وماوريسيو بوكتينيو واللاعبين عمّا بدر مني، وآمل بصدق ألا يؤثر تصرفي على نتيجة أي مباراة».

ونفى مشغّل الطائرة وجود أي علاقة لليفربول أو لأي نادٍ آخر بقراره تصوير التدريبات، مؤكداً حذف المقطع من قناته.

واختتم بيانه بالقول: «أمضيت السنوات الأربع الماضية في بناء قناتي على (يوتيوب)، وكنت أحظى بتقدير جيد في مجالي. وأسعى الآن إلى استعادة سمعتي التي تضررت والعودة إلى تقديم محتوى مسؤول يحظى بقبول جيد».

ولم يصدر عن مانشستر يونايتد أي تعليق بشأن الواقعة.