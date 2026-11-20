في خطوة تسير عكس اتجاه عالم يزداد ارتباطاً بالتكنولوجيا، أطلقت أندية ألمانية عدة، أبرزها بوروسيا دورتموند، مبادرات تشجع جماهيرها على وضع هواتفها الذكية جانباً خلال المباريات، للاستمتاع بالأجواء وعيش اللحظة بعيداً عن الشاشات.

وأطلق بوروسيا دورتموند في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خاصية مبتكرة عبر تطبيقه الرسمي تحمل اسم «فانمودوس» (وضع المشجع)، تستهدف الجماهير التي يتسع لها ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، البالغ عددها 81365 متفرجاً، على غرار خاصية «وضع الطيران» في الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من أن الخاصية لا تمنع المشجعين من استخدام هواتفهم أو الاتصال بالإنترنت، فإن تفعيلها طوعاً يتيح لهم جمع نقاط تزداد كلما قلّ استخدامهم للهواتف، سواء لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم دورتموند مكافآت للمشجعين «الأقل استخداماً لهواتفهم»، تتراوح بين قسائم شراء من متجر النادي وقمصان موقّعة من لاعبي الفريق.

وأوضح كارستن كرامر، المدير التنفيذي لدورتموند: «إنه نهج فريد، وطريقة لجذب الناس والقول لهم: مهلاً، هذه ليست حفلة موسيقية تصرخون خلالها وتبثون مقطع فيديو تلو الآخر!».

وأضاف: «لا ينبغي لنا الهروب من التقدم التكنولوجي، لكن علينا التفكير في كيفية استخدامه في بيئتنا؛ لأن الأجواء الخاصة والأصيلة لمباريات كرة القدم تستحق الحفاظ عليها».

ويدعو كرامر الجماهير إلى «المشاهدة والاستمتاع وعيش اللحظة» داخل الملعب الذي يشتهر عالمياً بـ«الجدار الأصفر»، وهو المدرج الضخم المخصص لوقوف 25 ألف مشجع يرتدون ألوان النادي.

وتابع: «المشاعر التي يولّدها (الجدار الأصفر) فريدة إلى درجة تتطلب انتباه الجماهير. وإذا اكتفوا بإرسال الرسائل أو نشر صور المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم يفقدون هذا التركيز».

وأكد كرامر أن المبادرة حظيت بردود فعل إيجابية للغاية من الجماهير، ما يشجع النادي على مواصلة المشروع حفاظاً على الأجواء الاستثنائية التي يتميز بها ملعبه.

ولم يكن دورتموند النادي الألماني الوحيد الذي اتخذ خطوات في هذا الاتجاه؛ إذ اعتمد هرتا برلين، متصدر دوري الدرجة الثانية، إجراءات تقييدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على غرار دينامو دريسدن الذي بدأ مبادرته في أغسطس (آب).

وأوضح نادي العاصمة الألمانية، الذي يخوض مبارياته على الملعب الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 74 ألف متفرج، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن إجراءاته تأتي في إطار البحث عن إجابة لسؤال جوهري يتعلق بكيفية التعامل مع إنتاج المحتوى داخل الملعب.

وبالنسبة إلى دينامو دريسدن، شكّلت حماية حقوق البث أحد الدوافع وراء اعتماد هذه الإجراءات، إلى جانب الحرص على تعزيز الأجواء الجماهيرية؛ إذ أكد النادي أن «الأجواء وتشجيع الفريق يجب أن يكونا في صدارة اهتمامات الجماهير عند زيارة ملعبنا».

وتتجاوز هذه الظاهرة حدود كرة القدم الألمانية؛ إذ تواجه المؤسسات الرياضية حول العالم معضلة متنامية تتعلق بحضور المؤثرين وصنّاع المحتوى في الأحداث الرياضية الكبرى.

وفي حين يرى البعض في حضورهم وسيلة ترويجية فعالة، يخشى آخرون تأثيرهم السلبي على تجربة المتفرجين، فضلاً عن احتمال انتهاك اتفاقيات حقوق البث التي تدرّ عائدات مالية ضخمة.

وامتدت هذه الإشكالية إلى عالم التنس، حيث يُطلب من الجماهير التزام الصمت أثناء الإرسال وتبادل الكرات. وشهدت النسخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر (أيلول) حوادث عدة، أبرزها اضطرار أحد الحكام إلى إيقاف اللعب بسبب مجموعة من المؤثرين كانوا يلتقطون صوراً لأنفسهم أثناء إحدى النقاط.

وبينما أبرمت البطولة الأميركية شراكات مع مؤثرين، تضاعف عدد المعتمدين منهم عام 2026 ليصل إلى نحو مائة شخص، لا تعتزم بطولة ويمبلدون، المعروفة بتمسكها بتقاليد التنس العريقة، استحداث فئة خاصة من بطاقات الاعتماد لصنّاع المحتوى في الوقت الراهن.