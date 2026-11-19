أقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعديلات تمنح أعضاء مجلس إدارة الرابطة حماية قانونية إضافية، في ظل التهديد باتخاذ إجراءات قضائية مرتبطة بقضية المخالفات المالية لنادي مانشستر سيتي، حسب تقارير إعلامية، الخميس.

ولا يزال مانشستر سيتي يترقب إعلان العقوبات المترتبة على إدانته من جانب لجنة مستقلة بارتكاب أكثر من 100 مخالفة للوائح الدوري الإنجليزي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.

وصوّت 18 نادياً من أصل 20، خلال اجتماع عقد في لندن، الخميس، لمصلحة تعديلات على لوائح الدوري، من شأنها توسيع نطاق الحماية القانونية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، بما يتيح لهم ممارسة مهامهم بحرية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، الراعية لمانشستر سيتي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية التداعيات «الضارة» لحكم الإدانة الصادر بحق النادي.

ولم يرد اسم الشركة في الحكم الذي خلصت فيه اللجنة إلى استفادة مانشستر سيتي من ترتيبات «صورية» لتضخيم الإيرادات وإخفاء التكاليف، بهدف تفادي مخالفة اللوائح المالية للدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ونفى مانشستر سيتي، الذي فرض هيمنته على كرة القدم الإنجليزية لأكثر من عقد، مراراً ارتكاب أي مخالفات، كما تقدم بطعن ضد الحكم الصادر بحقه.

وكانت صحيفة «تايمز» البريطانية أفادت في وقت سابق بأن شركة «اتصالات»، إحدى الجهات الراعية الأخرى لمانشستر سيتي، تدرس أيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة.