اقترب الأميركي بن شيلتون، المصنف الرابع عالمياً، من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية، بعدما تغلّب على الإسباني رافائيل خودار بنتيجة 7-6 و7-5، الخميس، في مواجهة استمرت أكثر من ساعتين.

ويتعين على شيلتون، وصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، انتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة، التي تجمع في وقت لاحق بين الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، والذي ضمن تأهله إلى نصف النهائي، والفرنسي أرتور فيس، لمعرفة مصيره في البطولة.

وعانى اللاعب الأميركي، الذي بلغ نهائي بطولة باريس للأساتذة في وقت سابق من الشهر الحالي، صعوبة التعامل مع إرسالات خودار، إذ لم يحصل على أي فرصة لكسر إرسال منافسه خلال المجموعة الأولى.

وكان خودار الأقرب إلى كسر إرسال منافسه، قبل أن يحسم شيلتون المجموعة الأولى لمصلحته عقب شوط فاصل اتسم بالندية الكبيرة.

ونجح شيلتون في كسر إرسال منافسه مبكراً في المجموعة الثانية، وبدا في طريقه إلى حسم المباراة، غير أن خودار استعاد توازنه وفاز بثلاثة أشواط متتالية ليتقدم 5-4.

لكن اللاعب الأميركي حافظ على رباطة جأشه، وحسم تبادلين طويلين وقويين للكرات من الخط الخلفي، لينجح في كسر إرسال منافسه مجدداً، قبل أن يقدم أداءً شبه مثالي في شوط إرساله الأخير ويحسم المواجهة.

واختتم خودار، البالغ 20 عاماً، مشاركته الأولى في البطولة الختامية بثلاث هزائم في دور المجموعات، بعد موسم أول لافت على مستوى بطولات المحترفين، شهد صعوده من منتصف قائمة المصنفين المائة الأوائل عالمياً إلى المراكز العشرة الأولى في أقل من 12 شهراً.