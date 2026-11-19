أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بـ«تجاهل المعايير القانونية» في المجال الرياضي، عقب استبعاد منتخب بلاده من بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب، على أثر قرار الحكومة الكندية منع دخول الفريق الروسي أراضيها.

كانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قد أصدرت حكماً، الشهر الماضي، يقضي بإعادة روسيا إلى بطولات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، غير أن السلطات الكندية منعت دخول اللاعبين الروس، ما دفع الاتحاد الدولي إلى إعلان عدم مشاركة المنتخب الروسي في البطولة، الأسبوع الماضي.

وأبطل حُكم محكمة التحكيم الرياضي قرار الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على الفِرق الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي تصريحات للصحافيين، عقب محادثات أجراها، الخميس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، انتقد بوتين عدم تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضي، دون أن يذكر كندا أو رياضة هوكي الجليد بالاسم.

وعدَّ الرئيس الروسي أن ما حدث «أسوأ» من القيود الحدودية التي فرضتها فنلندا مؤخراً، والتي حالت دون دخول الرياضيين الروس أراضيها.

وقال بوتين: «هذا يعني، ببساطة، تجاهل المعايير القانونية، وفي هذه الحالة معايير القانون الرياضي الدولي. إنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وخطوة نحو تدمير الحركة الأولمبية برُمتها».

وأضاف: «الرياضة، شأنُها شأن الفن، يجب أن تجمع الناس، لكن يبدو أن هناك من لا يريد هذه الوحدة، بل يسعى إلى تأجيج التوتر والصراع في مجالات نشاطه، وربما في أماكن أخرى أيضاً».

وكانت روسيا قد طالبت، في وقت سابق، بنقل بطولة العالم للشباب من كندا، كما ناشدت اللجنة الأولمبية الدولية التدخل، غير أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.

وحلَّ منتخب النرويج بديلاً لنظيره الروسي في قرعة البطولة، المقرر إقامتها في مدينتيْ إدمونتون وريد دير الكنديتين، خلال الفترة الممتدة من 26 ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 5 يناير (كانون الثاني) 2027.