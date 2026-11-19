تحل قمة برلين التي يديرها قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الثلاث التي كانت وراء إطلاق «تحالف الراغبين»، قبل ثلاثة أيام على انتهاء التدريبات العسكرية التي تجريها قوة أوروبية مشتركة في بولندا قريباً من الحدود المشتركة مع أوكرانيا.

وينظر إلى هذه المناورات الميدانية على أنها رسالة إلى روسيا مفادها أن «التحالف» جاهز عسكرياً للانتشار في أوكرانيا براً وبحراً وجواً عند توقف القتال. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوروبيين يريدون، من جانب آخر، التأكيد على دورهم في الترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء الحرب. ويأتي الانتشار العسكري بالتوازي مع قبول موسكو، أخيراً، حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في جولات التفاوض اللاحقة لوضع حد للحرب الدائرة منذ خمس سنين. وعمد الاتحاد إلى تعيين سبعة ممثلين لهذه المفاوضات من (5 دول: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، وممثلين عن المفوضية والمجلس الأوروبي). ووفق المعلومات المتوافرة، فإن عناصر عسكرية من 11 دولة تسهم في المناورات، أبرزها من فرنسا (1100 عنصر)، وبولندا البلد المضيف (2000 عنصر)، فيما بريطانيا تسهم بـ(300 عنصر)، والمساهمة الأدنى مصدرها إسبانيا (7 عناصر). وتندرج المناورات تحت اسم «تحالف».

صورة جماعية للمشاركين في قمة «تحالف الراغبين» ببرلين الخميس (رويترز)

ثلاثة أهداف لـ«تحالف الراغبين»

تفيد الرئاسة الفرنسية بأن قمة «تحالف الراغبين» التي تستضيفها برلين الخميس تتزامن مع «قمة ترمب بوتين شي» الثلاثية لرؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة في مدينة شنجن الصينية، حيث تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف، أولها «تعزيز دعم أوكرانيا من أجل تمكينها من الدفاع عن نفسها». ويتمثل الهدف الثاني في «استكمال الأعمال من أجل تحديد الضمانات الأمنية الصلبة والملزمة التي ستعطى لكييف في الميادين السياسية والقانونية».

أما الهدف الثالث فعنوانه «مواكبة المحادثات التي استؤنفت في أبوظبي مع الدفاع عن رؤية طموحة وحازمة لأمن أوكرانيا وأوروبا، ولا سيما في إطار استمرارية الإعلان الذي اعتُمد في دبلن خلال القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية».

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المجتمعين سيعمدون إلى استعراض نتائج التمرينات العسكرية «للقوة متعددة الجنسيات»، الذي كان هدفه «إظهار قدرة التحالف على التحرك بشكل عملي ونشر هذه القوة بسرعة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما يتيح توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا».

وكان التمرين العسكري قد انطلق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وينتهي في 22 منه.

حقيقة الأمر أن الأوروبيين يسعون، قبل أي شيء آخر، إلى إثبات وجودهم عسكرياً، خصوصاً أنهم، بعد تخلي الرئيس دونالد ترمب عن توفير الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وتقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحوا الداعمين الرئيسيين لكيف، مالياً وعسكرياً، في مواجهة الحرب الروسية. ومنذ البداية، أصروا على ضرورة مشاركتهم في المحادثات التي تفردت واشنطن في الإشراف عليها.

قادة عالميون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة ما يُعرف بـ «تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها، وذلك في برلين يوم 19 نوفمبر 2026. (أ.ف.ب)

وجاء قبول موسكو ترحيب واشنطن بإشراكها في جولة المحادثات المقبلة بحيث تكون حول طاولة المفاوضات وليس في غرفة لصيقة لها كما حصل في آخر اجتماع في العاصمة الإماراتية.

لكنّ الأوروبيين يواجهون صعوبتين: الأولى أن القبول الروسي جاء «مشروطاً»، حيث إن موسكو تريد التأكد من «حُسن نوايا» الأوروبيين قبل دخولهم إلى قاعة المحادثات، إذ إنها عدّت دوماً أنهم دأبوا على «إذكاء الحرب» و«تحريض الأوكرانيين» على التشدد، وبالتالي إجهاض المفاوضات السابقة. والثانية أن الرئيس بوتين جدد مؤخراً رفضه لانتشار قوة أوروبية على الأراضي الأوكرانية، وهدد بوصفها قوة معادية. وقد سارع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إلى عدّ أن فرنسا أصبحت «طرفاً» في الحرب بعد الكشف عن وجود مجموعة عسكرية فرنسية على الأراضي الأوكرانية تعمل، وفق باريس، من جهة على صيانة المعدات العسكرية الفرنسية التي أعطيت لكييف، ومن جهة ثانية على تدريب قوات أوكرانية على الأراضي الأوكرانية بعد أن كان التدريب يتم سابقاً في بولندا.

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن تتلقى باقة من الزهور بمناسبة عيد ميلادها التاسع والأربعين من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك أثناء حضورهما جلسة عامة خلال قمة «تحالف الراغبين» للدول الداعمة لأوكرانيا، في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

أوروبا «خط الدفاع الأول» عن أوروبا

يرى الأوروبيون أن أوكرانيا تشكّل خط الدفاع الأول عنهم بوجه ما يعدونه من «طموحات» أو «نوايا عدوانية» لروسيا إزاء أوروبا. وهذه الحجة الرئيسية يستخدمها الأوروبيون لإقناع مواطنيهم بضرورة الاستمرار في دعم كييف، لأنها «الأقل تكلفة» للدفاع عن أوروبا. الحجة نفسها يستخدمها زيلينسكي للضغط على القادة الأوروبيين. لكن حقيقة الأمر أن الكلمة الفصل لا توجد في أوروبا بل في واشنطن. والدليل على ذلك أن كثيراً من أطراف «تحالف الراغبين» يربط مشاركته الميدانية في القوة متعددة الجنسيات كما تسميها باريس بوجود ضمانة أميركية بأنها لن تترك وحيدة بمواجهة القوات الروسية في حال اتجاه الأمور إلى الأسوأ.

ولذا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة مزدوج، ويتناول من جهة نتائج محادثات ترمب وبوتين وشي جينبينغ وانعكاساتها على الحرب الأوكرانية، ومن جهة ما ينوي ترمب القيام به في نهاية المطاف بالنسبة لتمسك الأوروبيين بمواصلة انخراطه في الملف الأوكراني، ومدى استعداده لتقديم الضمانات الأمنية المطلوبة لـ«تحالف الراغبين».

مساعدات مالية إضافية لكييف

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية ببرلين (أ.ب)

أقر الاتحاد الأوروبي في اجتماع له يوم الأربعاء في بروكسيل، بتقديم 45 مليار يورو، مساعدات لكييف حتى تستكمل ميزانيتها لعام 2027. وهذا المبلغ يضاف إلى الـ90 مليار يورو التي تعهد بها الاتحاد لعامي 2026 ـ 2027.

إلا أن زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، أعلن حاجة بلاده الملحة إلى 70 مليار يورو إضافية للعام المقبل. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتوفير ثلثي المبلغ والتعويل على بريطانيا وكندا واليابان وأستراليا لتقديم الثلث المتبقي. واللافت أن الأوروبيين الذين يعانون في غالبيتهم من صعوبات مالية سيعمدون هذه المرة أيضاً إلى استدانة المبلغ المذكور جماعياً من الأسواق المالية، بحيث يقدم بوصفه قرضاً لكييف التي سيكون عليها تسديده من تعويضات الحرب التي قد تحصل عليها من روسيا.

والحال أنه لا أحد يعتقد للحظة واحدة أن موسكو قد تعمد إلى دفع تعويضات، الأمر الذي يعني، عملياً، أن كييف لن تسدد ديونها التي ستقع في نهاية المطاف على عاتق المواطن الأوروبي. ومعلوم أن «تحالف الراغبين» الذي رأى النور في قمة جرت في قصر الإليزيه بباريس 17 فبراير (شباط) من العام الماضي، يتكون من 36 دولة غالبيتها أوروبية. والدول غير الأوروبية هي كندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا إضافة إلى تركيا. وأنشأ التحالف قيادة أركان مقرها باريس ويرأسها بالتناوب جنرال فرنسي وآخر بريطاني. ويقود رئاسة الأركان اليوم الجنرال البريطاني توم باتمان الذي خلف في 24 يوليو (تموز) الماضي نظيره الفرنسي جان بيار فاغيه.