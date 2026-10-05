أوفتشكين الهداف التاريخي لهوكي الجليد الأميركي يعتزل بنهاية الموسم

أعلن أليكس أوفتشكين قائد واشنطن كابيتالز والهداف التاريخي لدوري هوكي الجليد الأميركي للمحترفين، الاثنين، أنه سيعتزل بنهاية موسم 2026 - 2027، ليسدل الستار على مسيرة امتدت أكثر من عقدين.

وارتقى أوفتشكين إلى صدارة كثير من السجلات التاريخية في دوري هوكي الجليد للمحترفين منذ انضمامه إلى المسابقة عام 2005، إذ يحمل الرقم القياسي لعدد المواسم التي سجل خلالها 40 هدفاً أو أكثر (14 موسماً)، وكذلك قائمة الأهداف المسجلة خلال حالات التفوق العددي (331 هدفاً). كما حطم العام الماضي الرقم القياسي التاريخي للأهداف والمسجل باسم واين غريتسكي عندما أحرز هدفه رقم 895، وهو إنجاز كان يُعتقد لفترة طويلة أنه غير قابل للكسر.

وقال الروسي (41 عاماً) في بيان: «قررنا أنا وعائلتي، هذا الصيف، أن يكون هذا موسمي الأخير في دوري هوكي الجليد للمحترفين. أحب هذه اللعبة كثيراً، لكنني أعلم في قرارة نفسي أن هذا هو القرار الصحيح».

وأعلن أوفتشكين قراره لزملائه في غرفة الملابس قبل المباراة الافتتاحية للفريق على أرضه، الأربعاء.

وأضاف: «أنا متحمس لهذا الموسم مع زملائي، وسنبذل كل ما بوسعنا لجعل هذا العام مميزاً. سأستمتع بكل لحظة مع عائلتي وأبنائي ومشجعينا وكل من كان جزءاً من مسيرتي في هوكي الجليد».

ويعد أوفتشكين، الذي اختاره واشنطن كابيتالز في المركز الأول خلال عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت)، أطول الرياضيين المحترفين ارتباطاً بنادٍ واحد في واشنطن، كما قاد الفريق إلى إحراز أول لقب لكأس ستانلي في تاريخه عام 2018.