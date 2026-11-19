«ناسا»: «فوياجر-1» يتجاوز مسافة يوم ضوئي بعيداً عن الأرضhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5343309-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%B1-1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
«ناسا»: «فوياجر-1» يتجاوز مسافة يوم ضوئي بعيداً عن الأرض
تواصل «فوياجر» سعيها لتخطي حدود استكشاف الفضاء (ناسا/ أ.ف.ب)
أرسل المسبار «فوياجر-1»، التابع لوكالة «ناسا»، إشارة إلى الأرض من مسافة تعادل يوماً ضوئياً، ليصبح أول جسم صنعه الإنسان يتجاوز هذه العتبة الهائلة في أعماق الفضاء بين النجوم.
وتلقى مسؤولو التحكم في الرحلة إشارة المسبار، اليوم الخميس، بعد 24 ساعة بالضبط من إرسالها، وهذا هو الزمن الذي استغرقته الإشارات اللاسلكية لقطع مسافة تزيد على 16 مليار ميل (26 مليار كيلومتر) بسرعة الضوء.
وقال ديف غالاغر، مدير مختبر الدفع النفاث، في بيان: «إن تجاوز فوياجر-1 عتبة اليوم الضوئي إنجاز تاريخي آخر في رحلة استكشافية استثنائية».
ويعد هذا يوماً آخر يُضاف إلى السجل التاريخي للمسبار «فوياجر-1» الذي أُطلق عام 1977.
وقد مر المسبار بالقرب من كوكب المشتري عام 1979، ثم زحل عام 1980، والتقط عام 1990 أبعد صورة على الإطلاق لكوكبنا، الذي يُعرف باسم «النقطة الزرقاء الباهتة». وأصبح عام 1998 أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض، ثم عبر عام 2012 من نطاق تأثير الشمس إلى الفراغ الشاسع بين النجوم.
ولم تتمكن وكالة «ناسا» من تأكيد هذا الرقم القياسي الجديد للمسافة إلا اليوم الخميس. لكن ذلك لم يمنع وكالة الفضاء من تهنئة الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، قائلة: «يوم فوياجر الضوئي سعيد للجميع».
ويُعد المسباران «فوياجر-1» وتوأمه «فوياجر-2» أطول مهمتين فضائيتين تشغيلاً في تاريخ «ناسا»، ولا يزالان يرسلان البيانات رغم إيقاف تشغيل معظم أجهزتهما لاقتصاد الطاقة ومواصلة استكشاف الفضاء.
استكشفت المركبة صخوراً غريبة فاتحة اللون على الكوكب الأحمر.
كينيث تشانغ (نيويورك)
«ناسا»: «فوياجر-1» يتجاوز مسافة يوم ضوئي بعيداً عن الأرضhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5343309-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%B1-1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
«ناسا»: «فوياجر-1» يتجاوز مسافة يوم ضوئي بعيداً عن الأرض
تواصل «فوياجر» سعيها لتخطي حدود استكشاف الفضاء (ناسا/ أ.ف.ب)
أرسل المسبار «فوياجر-1»، التابع لوكالة «ناسا»، إشارة إلى الأرض من مسافة تعادل يوماً ضوئياً، ليصبح أول جسم صنعه الإنسان يتجاوز هذه العتبة الهائلة في أعماق الفضاء بين النجوم.
وتلقى مسؤولو التحكم في الرحلة إشارة المسبار، اليوم الخميس، بعد 24 ساعة بالضبط من إرسالها، وهذا هو الزمن الذي استغرقته الإشارات اللاسلكية لقطع مسافة تزيد على 16 مليار ميل (26 مليار كيلومتر) بسرعة الضوء.
وقال ديف غالاغر، مدير مختبر الدفع النفاث، في بيان: «إن تجاوز فوياجر-1 عتبة اليوم الضوئي إنجاز تاريخي آخر في رحلة استكشافية استثنائية».
ويعد هذا يوماً آخر يُضاف إلى السجل التاريخي للمسبار «فوياجر-1» الذي أُطلق عام 1977.
وقد مر المسبار بالقرب من كوكب المشتري عام 1979، ثم زحل عام 1980، والتقط عام 1990 أبعد صورة على الإطلاق لكوكبنا، الذي يُعرف باسم «النقطة الزرقاء الباهتة». وأصبح عام 1998 أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض، ثم عبر عام 2012 من نطاق تأثير الشمس إلى الفراغ الشاسع بين النجوم.
ولم تتمكن وكالة «ناسا» من تأكيد هذا الرقم القياسي الجديد للمسافة إلا اليوم الخميس. لكن ذلك لم يمنع وكالة الفضاء من تهنئة الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، قائلة: «يوم فوياجر الضوئي سعيد للجميع».
ويُعد المسباران «فوياجر-1» وتوأمه «فوياجر-2» أطول مهمتين فضائيتين تشغيلاً في تاريخ «ناسا»، ولا يزالان يرسلان البيانات رغم إيقاف تشغيل معظم أجهزتهما لاقتصاد الطاقة ومواصلة استكشاف الفضاء.
«هيوماين» تطلق منصة ذكاء اصطناعي صوتي تفهم اللهجات العربية وتحاكي المحادثات الطبيعية
تتيح المنصة تطوير وكلاء صوتيين أذكياء لخدمة العملاء قادرين على الاستماع والفهم والرد باللهجة نفسها (أدوبي)
أعلنت شركة «هيوماين» (HUMAIN) السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق منصة «HUMAIN Voice» للذكاء الاصطناعي الصوتي، التي طُورت انطلاقاً من اللغة العربية، بهدف تمكين الأنظمة الذكية من فهم اللهجات المحلية والتفاعل مع المستخدمين بطريقة أقرب إلى المحادثات البشرية الطبيعية، بما في ذلك الانتقال بين العربية والإنجليزية خلال الحديث نفسه.
وتجمع المنصة، التي أعلنت الشركة إطلاقها من الرياض في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تقنيات التعرف الآلي على الكلام وتحويل النصوص إلى أصوات، إلى جانب وكلاء صوتيين أذكياء يمكن توظيفهم في خدمات العملاء والعمليات المؤسسية. وتدعم اللهجات السعودية، ومنها النجدية والحجازية، إضافة إلى اللهجات الخليجية والعربية الأخرى.
العربية أساس التطوير
تختلف المنصة الجديدة، وفق «هيوماين»، في اعتماد العربية نقطة انطلاق لتطوير نماذجها الصوتية، بدلاً من إضافتها لاحقاً إلى أنظمة صُممت أساساً للإنجليزية أو لغات أخرى تتوافر لها موارد لغوية أوسع.
ويستهدف هذا النهج التعامل مع التباينات في النطق والمفردات والسياق بين المناطق العربية، فضلاً عن الاستخدام المتداخل للعربية والإنجليزية، الذي قد يحدث بصورة طبيعية خلال المحادثة الواحدة.
وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، إن أكثر من 450 مليون شخص يتحدثون العربية حول العالم، إلا أن التنوع اللغوي واللهجي لا يزال غير ممثل بالقدر الكافي في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تطوير أنظمة تتكيف مع طريقة حديث المستخدمين، بدلاً من مطالبتهم بتغيير أسلوب كلامهم حتى تتمكن التقنية من فهمهم، مشيراً إلى أن المنصة طُورت في السعودية مع استهداف استخدامها على نطاق عالمي.
وكلاء صوتيون للمحادثات المباشرة
تتيح «HUMAIN Voice» للمؤسسات بناء أنظمة محادثة صوتية تعتمد على ما يُعرف بتقنية الاتصال ثنائي الاتجاه المتزامن (Full-Duplex)، التي تسمح للنظام بالاستماع والفهم والاستجابة ضمن تفاعل صوتي متواصل، بدلاً من الاعتماد حصراً على تبادل الأدوار المنفصلة بين المستخدم والمساعد الرقمي.
وتقول الشركة إن الوكلاء الصوتيين يستطيعون الرد باللهجة نفسها التي يستخدمها المتصل، مع زمن استجابة منخفض، بما يدعم تطوير تطبيقات لخدمة العملاء والتواصل مع المستخدمين وتنفيذ بعض العمليات المؤسسية.
كما توفر المنصة تقنيات مستقلة للتعرف الآلي على الكلام (ASR)، وتحويل النص إلى كلام (TTS)، يمكن للمطورين استخدامها لبناء منتجات صوتية تتجاوز تطبيقات المحادثة المباشرة.
وأوضح الدكتور أحمد علي، نائب رئيس «HUMAIN Voice»، أن معالجة العربية المنطوقة تمثل تحدياً تقنياً بسبب اختلاف اللهجات واللكنات والسياقات، مؤكداً أن نماذج المنصة صُممت للتعامل مع هذه الاختلافات باعتبارها خصائص أساسية للغة، وليست حالات استثنائية تستدعي التصحيح.
نموذج مفتوح يضم 80 مليون مُعامل
بالتزامن مع إطلاق المنصة، أعلنت «هيوماين» طرح نموذج «HUMAIN-Voice-Lite-80M» مفتوح الأوزان، والمخصص للتعرف الآلي على الكلام بالعربية والإنجليزية، بما يشمل الانتقال بين اللغتين أثناء الحديث.
ويضم النموذج 80 مليون مُعامل، ويعتمد على بنية تقنية تُعرف باسم «Transducer»، ويُطرح بموجب ترخيص «Apache 2.0»، الذي يتيح للمطورين استخدامه وتعديله وتوزيعه وفق شروط الترخيص.
وجرى تحسين النموذج للعمل على المعالجات المركزية (CPU) والرسومية (GPU)، بما يمنح المؤسسات خيارات مختلفة لنشر التطبيقات بحسب متطلبات التكلفة وسرعة الاستجابة والبنية التحتية المتاحة.
ويشمل ذلك إمكانية تشغيل التطبيقات على الأجهزة نفسها أو عند أطراف الشبكات، بدلاً من الاعتماد حصراً على المعالجة داخل مراكز البيانات البعيدة.
وتعتزم الشركة إتاحة نتائج تقييم أداء النموذج عبر منصة «Open Universal Arabic ASR Leaderboard»، إلى جانب نشر أمثلة توضح قدرته على التعامل مع أنماط مختلفة من الكلام بالعربية والإنجليزية. ولم يتضمن إعلان الإطلاق أرقاماً محددة لدقة التعرف على الكلام أو مقارنات كمية مع النماذج المنافسة.
توسيع محفظة الذكاء الاصطناعي السعودية
تأتي «HUMAIN Voice» ضمن محفظة الشركة التي تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية عالية الأداء والمنصات السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي والحلول الموجهة للمؤسسات. ويمثل إطلاق المنصة توسعاً في أنشطة «هيوماين» نحو التقنيات التي تتيح التفاعل المباشر بين المستخدمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير النماذج والبنية اللازمة لتشغيلها.
ومن خلال إتاحة النموذج مفتوح الأوزان، تستهدف الشركة تمكين الباحثين والمطورين والمؤسسات من تطوير تطبيقات صوتية جديدة تستفيد من معالجة العربية ولهجاتها، في حين ستشكل نتائج الاختبارات المقرر نشرها مؤشراً على مستوى أداء النموذج في التعرف على الكلام عبر البيئات اللغوية المختلفة.
روبوتات تتعلم حركة البشر لعبور الأماكن المزدحمة دون توقفhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5343258-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81
روبوتات تتعلم حركة البشر لعبور الأماكن المزدحمة دون توقف
تعتمد تقنية «HiCrowd» على تتبع اتجاهات المشاة والتكيف معها بدلاً من التعامل معهم بوصفهم عوائق متحركة (الجامعة)
نجح باحثون من جامعة «أوريبرو» السويدية (Örebro University) في تطوير نظام ملاحة يمكّن الروبوتات من التنقل وسط الحشود البشرية من خلال تعلم أنماط حركة الأشخاص ومجاراة اتجاهاتهم، بدلاً من التعامل معهم بوصفهم عوائق ينبغي تجنبها. واختُبرت التقنية في بيئات حقيقية باليابان، بينها معرض «إكسبو 2025» في أوساكا، ومتحف «ميراكان» الوطني للعلوم الناشئة والابتكار في طوكيو.
ويستهدف البحث معالجة إحدى المشكلات التي تواجه الروبوتات المتنقلة في الأماكن العامة، وهي توقفها عن الحركة عندما تصبح المساحات المحيطة مزدحمة إلى درجة يصعب معها تحديد مسار واضح وآمن. ويُعرف هذا التحدي لدى الباحثين بمشكلة «تجمّد الروبوت»، إذ قد تعجز أنظمة الملاحة التقليدية عن اختيار مسار مناسب بسبب كثرة الأشخاص المتحركين حولها.
التعلم من سلوك المشاة
يعتمد النظام الجديد، الذي يحمل اسم (هاي كرواد) «HiCrowd»، على نهج مختلف في تخطيط حركة الروبوتات، يستفيد من الطريقة التي يتنقل بها البشر بصورة طبيعية وسط الزحام. فبدلاً من حساب المسافات الفاصلة عن الأشخاص باعتبارهم عوائق متحركة، يتعلم الروبوت الاتجاهات السائدة للحركة ويتكيف معها.
وطوّر الباحث يوفاي تشو ضمن أطروحته للدكتوراه في علوم الحاسوب، تقنية تُعرف باسم «خرائط الديناميكية» (Maps of Dynamics)، تسجل أنماط الحركة المعتادة في المواقع المختلفة.
ولا تقتصر هذه الخرائط على العناصر الثابتة مثل الجدران والأبواب والممرات، بل تشمل أيضاً الاتجاهات التي يسلكها الأشخاص في أوقات مختلفة من اليوم، ما يساعد الروبوت على توقع حركة الحشود واختيار مسارات تتوافق معها.
ويشبّه تشو هذه الآلية بشخص يصل إلى مدينة جديدة، فيراقب الطريقة التي يتحرك بها سكانها، ثم يتعلم اتباع السلوك نفسه. وبذلك تصبح حركة الأشخاص مصدراً للمعلومات التي توجه الروبوت، بدلاً من أن تكون مجرد تحدٍّ أمام تقدمه.
اختبار عملي في اليابان
خضعت التقنية لاختبارات ميدانية في متحف «ميراكان» بطوكيو ومعرض «إكسبو 2025» في أوساكا، باستخدام روبوت صغير يشبه حقيبة السفر، كُلف بالتنقل بين مجموعات كثيفة من الزوار.
وخلال إحدى التجارب، عبر الروبوت قاعة مزدحمة خلف مجموعة من الأشخاص اتجهت فجأة نحو اليمين. واتبع الروبوت المجموعة رغم أنه لم يكن قادراً في تلك اللحظة على رؤية سبب تغيير الاتجاه.
وبعد ثوانٍ، اتضح أن المجموعة كانت تتجنب حشداً كبيراً يتحرك في الاتجاه المعاكس. ومن خلال اتباع حركة الأشخاص أمامه، تمكن الروبوت من اجتياز المسار دون توقف. وأظهرت الملاحظات الميدانية أيضاً أن الأشخاص المحيطين بالروبوت لم يبدوا انزعاجاً واضحاً من وجوده، ولم يتعمدوا الابتعاد عنه، إذ تحرك بطريقة منسجمة مع التدفق الطبيعي للمشاة.
مساعدة ذوي الإعاقة البصرية
تشمل التطبيقات المستقبلية المحتملة تطوير روبوتات إرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، خصوصاً في الأماكن التي تشهد حركة كثيفة ومتغيرة، مثل المطارات ومحطات القطارات.
وتحتاج هذه الروبوتات إلى الانتقال بسلاسة دون توقف متكرر أو تغييرات مفاجئة في الاتجاه، وهي متطلبات يصعب تحقيقها بالاعتماد على أنظمة تتعامل مع كل شخص قريب بوصفه عائقاً مستقلاً.
ويرى تشو أن التعرف على الأنماط المعتادة لحركة الأشخاص داخل المحطات يمكن أن يسمح للروبوت بإرشاد مستخدمه عبر المسارات التي يسلكها المشاة بصورة طبيعية، بدلاً من محاولة التحرك بعكس اتجاه الحشود.
ولا تزال هذه الاستخدامات ضمن التطبيقات المستقبلية المحتملة للتقنية، ولم يعلن الباحثون طرح جهاز إرشاد تجاري مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
تعاون بحثي دولي
أُنجز البحث في جامعة «أوريبرو» تحت إشراف البروفسور مارتن ماغنوسون بالتعاون مع مختبر تسهيل الوصول في متحف «ميراكان» بطوكيو وشركة «بوش» الألمانية.
وامتدت تطبيقات تقنيات رسم خرائط الحركة التي تناولها التعاون إلى بيئات صناعية تشمل روبوتات المستودعات، إضافة إلى الروبوتات الخدمية التي تعمل بين مجموعات كبيرة من زوار المتاحف.
ونُشرت الدراسة بعنوان «HiCrowd: Hierarchical Crowd Flow Alignment for Dense Human Environments» ضمن أعمال المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة «ICRA 2026» التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، حيث تناول الباحثون كيفية توظيف تدفقات الحركة البشرية في تخطيط مسارات الروبوتات داخل البيئات المكتظة.
ويتركز التطوير على الانتقال من الملاحة المعتمدة على تجنب الأشخاص إلى ملاحة تستفيد من سلوكهم الجماعي، مع استمرار البحث في إمكان استخدام هذا النهج ضمن أنظمة الروبوتات المساعدة في الأماكن العامة.