أرسل المسبار «فوياجر-1»، التابع لوكالة «ناسا»، إشارة إلى الأرض من مسافة تعادل يوماً ضوئياً، ليصبح أول جسم صنعه الإنسان يتجاوز هذه العتبة الهائلة في أعماق الفضاء بين النجوم.

وتلقى مسؤولو التحكم في الرحلة إشارة المسبار، اليوم الخميس، بعد 24 ساعة بالضبط من إرسالها، وهذا هو الزمن الذي استغرقته الإشارات اللاسلكية لقطع مسافة تزيد على 16 مليار ميل (26 مليار كيلومتر) بسرعة الضوء.

وقال ديف غالاغر، مدير مختبر الدفع النفاث، في بيان: «إن تجاوز فوياجر-1 عتبة اليوم الضوئي إنجاز تاريخي آخر في رحلة استكشافية استثنائية».

أدى أمر خاطئ الشهر الماضي إلى تغيير موقع «فوياجر-2» ومن ثم انقطاع الاتصال به (رويترز)

ويعد هذا يوماً آخر يُضاف إلى السجل التاريخي للمسبار «فوياجر-1» الذي أُطلق عام 1977.

وقد مر المسبار بالقرب من كوكب المشتري عام 1979، ثم زحل عام 1980، والتقط عام 1990 أبعد صورة على الإطلاق لكوكبنا، الذي يُعرف باسم «النقطة الزرقاء الباهتة». وأصبح عام 1998 أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض، ثم عبر عام 2012 من نطاق تأثير الشمس إلى الفراغ الشاسع بين النجوم.

ولم تتمكن وكالة «ناسا» من تأكيد هذا الرقم القياسي الجديد للمسافة إلا اليوم الخميس. لكن ذلك لم يمنع وكالة الفضاء من تهنئة الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، قائلة: «يوم فوياجر الضوئي سعيد للجميع».

ويُعد المسباران «فوياجر-1» وتوأمه «فوياجر-2» أطول مهمتين فضائيتين تشغيلاً في تاريخ «ناسا»، ولا يزالان يرسلان البيانات رغم إيقاف تشغيل معظم أجهزتهما لاقتصاد الطاقة ومواصلة استكشاف الفضاء.