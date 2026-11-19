أكد عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن نموذج الرقابة المالية المطبق في الدوري السعودي يختلف عن نظام اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي، مشدداً على أن الرابطة تعمل وفق ضوابط تتناسب مع طبيعة المسابقة والمرحلة التي تمر بها.

وقال بترجي، خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها الرابطة، الخميس، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن عدم إعلان القوائم المالية للسنتين الأخيرتين، والاكتفاء بقوائم عامي 2023 و2024: «مرّت الرابطة بتحولات كبيرة، ما اضطرنا إلى تقديم القوائم المالية بشكل متسلسل. وهذا لا يعني تأخرنا في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الأندية؛ فقد تسلّمت جميع الأندية مستحقاتها في وقتها».

️ | عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين:«لم تكن تجربة شراء التذاكر مثالية، لذا وحّدناها عبر منصة واحدة، وأصبحت التذاكر تُطرح قبل المباريات بمدة أطول. ولدينا مبادرات لتمويل الجهود التسويقية؛ ومن أمثلتها حملة ديربي سدير التي نفذناها بالتعاون مع الناديين... — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وأضاف: «لا توجد رابطة طبّقت لوائحها على مرحلة واحدة، ونحن لا نستنسخ تجربة بعينها. كما أن نموذجنا للرقابة المالية يختلف عن اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي؛ فما نطبقه يتناسب مع طبيعة دورينا والمرحلة التي نمر بها».

وفيما يتعلق بالتضخم في عقود اللاعبين ورواتبهم، أقر بترجي بأن انطلاق برنامج الاستقطاب صاحبه تجاوز لبعض التوقعات الأولية، موضحاً: «أتفهم السؤال. القرارات التي نتخذها اليوم تستهدف الحد من تضخم الرواتب، لكن لا ننكر أن انطلاق برنامج الاستقطاب كسر بعض التوقعات في بدايته».

️ | عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين:«غير صحيح ما يُتداول عن خصم مستحقات أحد الأندية من مخصصات برنامج الاستقطاب لسداد ديون عليه. مخصصات البرنامج محددة لدعم الأندية وتمويل صفقاتها مع اللاعبين الأجانب». — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وعن نسبة التوطين داخل الرابطة، كشف بترجي عن أن السعوديين يشكلون أكثر من 70 في المائة من موظفيها، دون احتساب مراقبي ومنسقي المباريات، فيما يشغل السعوديون ثلثي المناصب القيادية فيها.