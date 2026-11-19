في فصل جديد يجمع بين بريق الشهرة وصرامة عالم المال والأعمال، فجّرت الشركة التجارية لنجم كرة القدم الإنجليزي السابق وأيقونة الموضة، ديفيد بيكهام، قنبلة قانونية مدوية في المحكمة العليا بولاية نيويورك، مطالبةً بتعويضات لا تقل عن 41 مليون دولار (نحو 31 مليون جنيه إسترليني) من شركة مستحضرات التجميل العالمية «كوتي» (Coty).

وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى دعوى قضائية رفعتها شركة النجم الإنجليزي في 23 أبريل (نيسان) 2026، لكن تفاصيلها لم تطفُ على السطح وتتصدر عناوين الصحف العالمية إلا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 عقب رد الشركة المدعى عليها، وذلك بعد العثور على قوارير عطره معروضة للبيع في متاجر التخفيضات الشعبية، مثل سلسلة «باوندلاند» (Poundland) البريطانية، بل وفي سلال التنزيلات داخل محطات الوقود، وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس».

عطور نجم كرة القدم الإنجليزي السابق وأيقونة الموضة ديفيد بيكهام (موقعه الإلكتروني beckham-fragrances)

«صدمة واستياء»... ورائحة «الجشع»

لم تخفِ أوراق الدعوى التي تقدمت بها شركة «دي بي فينتشرز» (DB Ventures) المملوكة لبيكهام ومجموعة «أوثينتيك براندز» نبرة الغضب العارم مما وصفته بـ«تلطيخ الصورة الفاخرة» التي بناها قائد منتخب إنجلترا السابق بعناية على مدار عقود، حيث وصفت المستندات القضائية اكتشاف بيع المنتجات في محطات الوقود ومتاجر الباوند الواحد بأنه أمر يبعث على الصدمة، والاستياء، ويدل على «اليأس والجشع».

ويتهم فريق بيكهام القانوني شركة «كوتي» بتسريب مخزون تُقدّر قيمته بنحو 24.2 مليون دولار عبر «قنوات توزيع غير معتمدة، وبأسعار تصفية زهيدة»، مما أدى إلى ربط اسم بيكهام بالمنتجات الرخيصة بدلاً من «الفخامة اليومية، والرقي»، فضلاً عن اتهام الشركة بالتقليل من قيمة المبيعات الصافية المعلنة بنحو 123 مليون دولار، لحرمانه من عوائد ملكية تُقدّر بـ6 ملايين دولار، بحسب ما نقلته تقارير صحافية متخصصة، مثل موقع «غول».

نجم كرة القدم الإنجليزي السابق وأيقونة الموضة ديفيد بيكهام (أسوشييتد برس)

دفاع «كوتي»: ذريعة للرحيل المبكر!

في المقابل، لم تقف شركة «كوتي» -التي ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع بيكهام أنتجت خلالها نحو 45 عطراً مختلفاً- مكتوفة الأيدي، إذ تقدمت في نوفمبر 2026 بطلب رسمي لرد الدعوى، نافيةً بشكل قاطع أن تكون قد باعت أي عطور لمتاجر «باوندلاند»، ومؤكدةً في الوقت ذاته أن العقد المبرم يمنحها الحق الحصري في تحديد منافذ التوزيع المناسبة.

وكشفت «كوتي» في مرافعتها عن زاوية أخرى للصراع، معتبرةً أن القضية برمتها ليست سوى «محاولة مكشوفة لاختلاق ذريعة» تهدف إلى إنهاء العقد القائم مبكراً، والمفترض استمراره حتى عام 2028، وذلك لتسريع انتقال رخصة عطور بيكهام إلى شركة «إنتربارفان» (Interparfums) المنافسة التي أُعلن عن التعاقد معها مطلع العام الجاري.

عطور نجم كرة القدم الإنجليزي السابق وأيقونة الموضة ديفيد بيكهام (موقعه الإلكتروني beckham-fragrances)

بين المليار والمواطن البسيط... جدل شعبي واسع

ورغم أن بيكهام وزوجته مصممة الأزياء وعضو فريق سبايس غورلس الغنائي السابقة فيكتوريا بيكهام يتربعان على عرش ثروة عائلية تُقدّر بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني وفق قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء، فإن هذه القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات الساخرة والمنتقدة على منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

عطور نجم كرة القدم الإنجليزي السابق وأيقونة الموضة ديفيد بيكهام (موقعه الإلكتروني beckham-fragrances)

فبينما يرى خبراء التسويق أن حماية «الهوية البصرية وقيمة العلامة التجارية» أمر حيوي في صناعة الرفاهية، تساءل كثيرون من رواد المتاجر الشعبية بسخرية عما إذا كان بيكهام «يترفع عن الطبقة الكادحة» التي صنعت نجوميته في ملاعب الكرة، معتبرين أن وجود عطره بأسعار في متناول الجميع في محطات الوقود والمتاجر الاقتصادية كان ينبغي أن يُعدّ دليلاً على الانتشار الشعبي، وليس إهانةً لمكانته، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستماع القادمة في المحكمة، والمقررة في يناير (كانون الثاني) 2027.