بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

وصف ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون في اليمن وضد السعودية بأنها «مروعة»، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها المدنيون ويعملون «أمر غير مقبول».

وأكد دوتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع في اليمن، محمّلاً الجماعة ومن يسلحها ويمكّنها مسؤولية ذلك.

ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، ترى أن القرار 2216 لا يزال يحدد أساس التسوية، مشيراً إلى أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة.

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)

ووصف دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق، والسماح بمرور المساعدات، وتيسير الإجلاء الطبي، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. كما حذّر من أن الدعم الإيراني للحوثيين وجماعات أخرى يفاقم خطورة الصراع، وأن تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تتجاوز اليمن لتصل إلى المملكة المتحدة.

زيارة الرياض

في حديثه عن نتائج زيارته الأخيرة للسعودية، قال دوتي: «جئت إلى الرياض لأؤكد، حضورياً، أن بريطانيا تقف إلى جانب شركائها في الأوقات الصعبة، سواء الحكومة اليمنية الشرعية، أو المملكة العربية السعودية». وأضاف أنه أجرى مباحثات موسعة مع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي تناولت مجموعة من المصالح المشتركة، والتقى السفير محمد آل جابر، ومسؤولين كباراً، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المملكة، إلى جانب الأوضاع الميدانية في اليمن.

وصف دوتي الهجمات الحوثية على السعودية بأنها «متهورة» و«غير مقبولة» (الخارجية السعودية)

وأوضح أن المباحثات تناولت تصعيد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية داخل اليمن، وعبر الحدود إلى المملكة، وما تقوم به بريطانيا لمساندة السعودية في دفاعها عن نفسها، وسبل إيصال المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن حشد الدعم الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف: «بحثنا أيضاً آفاق التعاون على المدى البعيد، فالمملكة المتحدة والسعودية تقتربان من مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد تجاوزت العلاقة اليوم مجالي الدفاع، والطاقة، لتشمل التجارة، والاستثمار، والتعليم، إلى جانب تعاوننا على ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ومكافحة الجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أنه التقى كذلك شخصيات يمنية رفيعة -من بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية- لبحث سبل دعم الحكومة اليمنية، وضمان أمن الشعب اليمني، وازدهاره.

هجمات الحوثيين على السعودية

وصف الوزير البريطاني الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون بأنها «مروعة»، وقال إن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون «أمر غير مقبول». وأضاف بقوله: «إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس العاديون ويعملون أمر غير مقبول، لا يوجد أي مبرر لذلك، ويتعين على الحوثيين وقف هذه الأعمال المتهورة».

وتابع: «ينبغي ألا يساور أحد الشك في الجهة المسؤولة: إنهم الحوثيون، ومن يسلحهم، ويمكّنهم، ولهذا تقف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية، وقد نشرت طائرات للتزود بالوقود جواً، ومقاتلات، ومستشارين، لدعم الأنشطة الدفاعية».

دور السعودية في احتواء التصعيد

وأوضح ستيفن دوتي أن السعودية تواجه هجمات على أراضيها، وأن موقف المملكة المتحدة واضح في أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن بلاده دأبت في الوقت نفسه على دعم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وتُعد من كبرى الجهات المقدمة للدعم الإنساني والتنموي لليمنيين.

وتابع: «نحن نريد تحقيق الأهداف نفسها: يمن مستقر، وخليج آمن، وممرات ملاحية آمنة لحركة الشحن التي يعتمد عليها العالم بأسره». وقال إن ما لفت انتباهه في محادثاته خلال «حوار المنامة» قبل أيام هو رغبة كثير من الحكومات والشركاء في المنطقة في إيجاد سبيل للعودة إلى المسار السياسي، ومعالجة أوجه عدم الاستقرار الأوسع، وتداعياتها الإنسانية.

التطورات العسكرية في اليمن

في رده على سؤال بشأن تطورات المشهد العسكري في اليمن، قال دوتي إن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع، وإن للحكومة اليمنية الحق في حماية الشعب اليمني من ذلك، مؤكداً أن المملكة المتحدة «تقف بثبات إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية».

أكد الوزير البريطاني الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (سبأ)

وأضاف أن القتال يزهق الأرواح، ويجبر أعداداً كبيرة من الأسر على مغادرة منازلها، ويعمّق الأزمة الإنسانية مع كل أسبوع يستمر فيه، كما يقوض الاستقرار الإقليمي، ولا يخدم مصالح أحد. مشدداً على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن، وعلى السعودية، وأن يعودوا إلى الحوار السلمي.

دعم الحكومة اليمنية

وأكد دوتي أن الشراكة بين بلاده والحكومة اليمنية راسخة منذ أمد طويل، وأن لندن ملتزمة بمواصلة العمل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي، ويهيئ مستقبلاً مزدهراً للشعب اليمني. وقال إن ذلك يعني عملياً دعم مؤسسات الدولة كي تتمكن من خدمة الناس، والإسهام في استمرار الخدمات العامة، ومساعدة الاقتصاد على الاستقرار.

وأوضح أن المملكة المتحدة تقدم هذا العام 104 ملايين جنيه إسترليني (137.9 مليون دولار) دعماً إنسانياً، وأعلنت مؤخراً تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني من هذا المبلغ لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، استجابة لتجدد الصراع. وأضاف أن بلاده توظف صوتها في مجلس الأمن وخارجه لضمان بقاء الأوضاع في اليمن على جدول الأعمال الدولي، وستواصل بحث ما يمكنها القيام به مع شركائها خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «لطالما كان اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويتعين علينا إيجاد حل لهذه الحلقة المفرغة من الدمار، على أن يكون رفاه الشعب اليمني في صلبه».

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)

القرار 2216 أساس التسوية

وعمّا إذا كانت لندن ترى أهمية صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن بشأن اليمن في ظل تطورات المشهد الداخلي، قال دوتي إن المملكة المتحدة تتولى قيادة ملف اليمن في مجلس الأمن، وإنها تأخذ هذه المسؤولية «على محمل الجد البالغ».

وأضاف أن الإطار القائم، بما في ذلك القرار 2216، يحدد أسس التسوية، ولا تزال هذه الأسس أكثر أهمية في ظل تجدد الصراع، مبيناً أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة، وعلى حصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة على الدعم الذي يحتاج إليه، لافتاً إلى أن لندن تعمل عن كثب مع أعضاء المجلس، ومن بينهم شركاؤها في الخليج، لضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي.

استمرار الدعم الإيراني للحوثيين

وصف دوتي دعم إيران للحوثيين وجماعات أخرى بأنه «سبب رئيس» لاستمرار ازدياد خطورة الصراع. وقال إن بلاده أوضحت أن هذا الدعم لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، وأن خفض التصعيد هو السبيل الأفضل للمضي نحو السلام.

وأضاف أن المملكة المتحدة تعمل على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتتعاون عن كثب مع شركائها لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، كما تواصل محاسبة إيران من خلال فرض العقوبات، وإثارة المخاوف عبر المحافل متعددة الأطراف.

تهديد الملاحة

وفي رده على سؤال حول مخاطر سيطرة جماعة الحوثيين على باب المندب، قال دوتي إن باب المندب أحد الممرات المائية الحيوية للتجارة والشحن التجاري في العالم، وإن تهديد الحوثيين له يترك تداعيات تتجاوز اليمن، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأضاف: «حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ فهي لا تقل أهمية في باب المندب عنها في مضيق هرمز، وسائر ممرات الشحن الرئيسة حول العالم». وأكد التزام بلاده بالعمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة، وآمنة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، بوصفها مقر المنظمة البحرية الدولية وأمة بحرية عريقة، تعمل على المستوى الدولي لصون القانون البحري، وحماية السفن، والعاملين عليها.

رسالة إلى اليمنيين

ووجه الوزير البريطاني رسالة للشعب اليمني قائلاً: «رسالتي إليكم هي أنكم لم تُنسوا، لقد عانى اليمنيون كثيراً، ومن المأساوي أن الحوثيين اختاروا إعادة البلاد إلى الصراع».

السكان في مدينة تعز يعانون من أزمة مياه خانقة منذ بدء حصار الحوثيين (إعلام محلي)

وأكد أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني سنوات طويلة، وستواصل ذلك من خلال المساعدات الإنسانية الحيوية، ودعم الخدمات العامة، ومؤسسات الحكومة، وضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي. وأضاف أن السلام يجب أن يتحقق عبر تسوية سياسية توفر لليمنيين الأمن، والكرامة، والفرص التي يستحقونها.

حصار تعز «مؤلم للقلب»

وفي تعليقه على الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، وصف ستيفن دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، وقال إن الأسر أمضت سنوات والطرق مقطوعة، وعاشت تحت القصف، ونيران القناصة، حتى عندما تحاول الوصول إلى مستشفى، أو سوق، أو مدرسة. وأضاف أن المسؤولية عن ذلك تقع بوضوح على عاتق الحوثيين.

وأضاف: «رسالتنا بسيطة: افتحوا الطرق، واسمحوا بمرور المساعدات، ويسّروا عمليات الإجلاء الطبي إلى أماكن آمنة تتوفر فيها الرعاية، وأوقفوا الهجمات التي تستهدف المدنيين».

أكد دوتي أن ما يحدث في تعز «مؤلم للقلب» داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق والسماح بمرور المساعدات (أ.ب)

وأشار الوزير إلى أن أعداداً كبيرة من الأسر اقتُلعت من ديارها في أنحاء اليمن، وأن العاملين في مجال الإغاثة يتعرضون للاحتجاز، والاعتداء، لافتاً إلى وفاة موظف أممي في حادثة مروعة خلال الأسبوع الماضي.

وقال: «أشعر ببالغ الاستياء لأن زملاءنا في الأمم المتحدة، وهم يمنيون كرّسوا حياتهم لمساعدة المواطنين العاديين، ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، وأفكاري مع ذويهم، وزملائهم، فيما لم يقر الحوثيون حتى الآن بمسؤوليتهم عن تلك الوفيات. إن أسر الضحايا والأمم المتحدة تستحق معرفة الحقيقة، ويجب الإفراج فوراً عن كل المحتجزين».