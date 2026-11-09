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نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

وقف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الحادثة

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
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TT

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

تفقَّد الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري التابع لشركة «أرامكو السعودية» في العاصمة، يوم الاثنين، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم للميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

كانت وزارة الطاقة السعودية أفادت بتعرُّض المبنى لمحاولة استهداف بطائرة مسيَّرة، صباح الأحد، مما أدَّى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، موضحة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال نائب أمير منطقة الرياض إن الاعتداءات الحوثية تؤكد ما أثبتته السعودية عن هذه الميليشيات الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمناً جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

أضرار محدودة ناجمة عن الاعتداء الحوثي على مبنى إداري لشركة أرامكو السعودية في الرياض (واس)

واستمع الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية في «أرامكو» والمنطقة، مُوجِّهاً بتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين بالشركة.

وثمَّن نائب أمير منطقة الرياض ما تبذله القيادة من جهود في سبيل أمن واستقرار البلاد، مُنوِّهاً بالمشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

نائب أمير منطقة الرياض استمع إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية (واس)

رافق الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية للمبنى عدد من القيادات الأمنية في منطقة الرياض.

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اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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الدفاعات السعودية تُدمِّر باليستياً حوثياً باتجاه المنطقة الجنوبية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، فجر الثلاثاء.

كان «الدفاع المدني» السعودي أطلق في وقتٍ سابق الإنذار المبكر بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط (جنوب السعودية) للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.

وكشف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، عن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيمائي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، الاثنين.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

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أخبار السعودية الحوثيين أخبار اليمن السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
TT
TT

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

تفقَّد الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري التابع لشركة «أرامكو السعودية» في العاصمة، يوم الاثنين، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم للميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

كانت وزارة الطاقة السعودية أفادت بتعرُّض المبنى لمحاولة استهداف بطائرة مسيَّرة، صباح الأحد، مما أدَّى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، موضحة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال نائب أمير منطقة الرياض إن الاعتداءات الحوثية تؤكد ما أثبتته السعودية عن هذه الميليشيات الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمناً جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

أضرار محدودة ناجمة عن الاعتداء الحوثي على مبنى إداري لشركة أرامكو السعودية في الرياض (واس)

واستمع الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية في «أرامكو» والمنطقة، مُوجِّهاً بتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين بالشركة.

وثمَّن نائب أمير منطقة الرياض ما تبذله القيادة من جهود في سبيل أمن واستقرار البلاد، مُنوِّهاً بالمشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

نائب أمير منطقة الرياض استمع إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية (واس)

رافق الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية للمبنى عدد من القيادات الأمنية في منطقة الرياض.

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أخبار السعودية أرامكو الحوثيين السعودية
العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بكارني، الاثنين، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في عدد من المجالات.

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الكندي عن إدانة بلاده الاعتداءات الحوثية على السعودية، مؤكداً التضامن مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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