نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقَّد الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري التابع لشركة «أرامكو السعودية» في العاصمة، يوم الاثنين، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم للميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

كانت وزارة الطاقة السعودية أفادت بتعرُّض المبنى لمحاولة استهداف بطائرة مسيَّرة، صباح الأحد، مما أدَّى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، موضحة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال نائب أمير منطقة الرياض إن الاعتداءات الحوثية تؤكد ما أثبتته السعودية عن هذه الميليشيات الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمناً جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

أضرار محدودة ناجمة عن الاعتداء الحوثي على مبنى إداري لشركة أرامكو السعودية في الرياض (واس)

واستمع الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية في «أرامكو» والمنطقة، مُوجِّهاً بتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين بالشركة.

وثمَّن نائب أمير منطقة الرياض ما تبذله القيادة من جهود في سبيل أمن واستقرار البلاد، مُنوِّهاً بالمشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

نائب أمير منطقة الرياض استمع إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية (واس)

رافق الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية للمبنى عدد من القيادات الأمنية في منطقة الرياض.