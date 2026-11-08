التحالف يدمر 3 منصات حوثية لإطلاق الصواريخ على السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة وصنعاء استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة اعتداء على العاصمة السعودية والمنطقة الشرقية، بينما أفادت وزارة الطاقة بتعرض مبنى تابع لشركة «أرامكو» في الرياض لاستهداف، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأكد اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو الرياض، وثالث بالمنطقة الشرقية، وصاروخين «كروز» استهدفا منطقتي الرياض والجنوبية، وطائرة مسيَّرة باتجاه جنوب السعودية، الأحد.

وأوضحت وزارة الطاقة أن مبنى تابعاً لشركة «أرامكو السعودية» في الرياض تعرَّض لمحاولة استهداف بطائرة مسيَّرة، مما أدَّى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، بينما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان «الدفاع المدني» السعودي قد أطلق الإنذار المبكر في الدمام والظهران وبقيق والهفوف والرياض ونجران للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.

وتوالت الإدانات من دول ومنظمات خليجية وعربية للاعتداءات على الرياض ومناطق سعودية، رافضةً استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومؤكدة تضامنها مع السعودية في حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ووصف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، هذه الاعتداءات بأنها أعمال إرهابية جبانة تكشف استخفافاً صارخاً بحرمة الأرواح، وإصراراً على تعريض المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.

وشدد البديوي على أن التمادي الحوثي في هذه الممارسات الإجرامية يستوجب موقفاً دولياً حازماً وإجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن التراخي في ردع هذه الميليشيات يشجعها على مواصلة عدوانها والعبث بأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الأمين العام تأكيده على أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع السعودية، وتساند جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وعدَّت دول خليجية الاعتداءات الحوثية انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزّأ من أمنها ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.

وفي السياق ذاته، أكد البرلمان العربي أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية لا يمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وأمنها فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية.