أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية باللغة العربية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوسلين وولار، أن بلادها تعمل عبر مجلس الأمن الدولي على تقييد تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، في إطار مساعيها لاحتواء التصعيد في اليمن، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي دوامة العنف في البلاد.

وقالت وولار، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الحوثيين اختاروا استئناف القتال «المدمر» في اليمن، ووصفت اعتداءاتهم داخل البلاد وعلى السعودية بأنها «غير مقبولة»، داعية الجهات التي تزود الجماعة بالأسلحة إلى وقف إمداداتها.

وتطرقت وولار إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الشرق الأوسط، مشيدة بصمود دول الخليج في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تطول بنيتها التحتية الحيوية، كما أكدت تمسّك لندن بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية مستدامة مع إيران، ومواصلة الضغط للحفاظ على فرص حل الدولتين، بما في ذلك عبر فرض عقوبات تستهدف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

ردع الحوثيين

وقالت وولار، في معرض حديثها عن تجدد القتال في اليمن، إن لندن تترجم مواقفها إلى إجراءات عملية، مشيرة إلى العقوبات التي فرضتها بلادها، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، على جماعة الحوثيين وأربعة من كبار مسؤوليها. وأضافت: «نعمل من خلال مجلس الأمن لتقييد تدفق الأسلحة، وفي الوقت نفسه ندعم دفاعات السعودية لحماية مواطنيها من الاعتداءات المتهورة التي يشنها الحوثيون».

The UK is stepping up humanitarian support for vulnerable civilians in Yemen following the escalation of Houthi violence.This will provide access to child nutrition, food supplies, vaccines and emergency healthcare for tens of thousands of people affected by recent fighting. pic.twitter.com/TabZE3RGO8 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 25, 2026

ولفتت وولار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تقدم 104 ملايين جنيه إسترليني (نحو 136 مليون دولار أميركي) من المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي، بما في ذلك 10 ملايين جنيه إسترليني (13.1 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الطارئة، وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، والإفراج عن موظفي الإغاثة المحتجزين لدى الحوثيين.

وأكّدت وولار أن هدف بلادها يبقى التوصل إلى حل سياسي، وليس استمرار «دائرة عنف لا نهاية لها»، مضيفة أن «اليمنيين يستحقون الأمن، ومؤسسات تقدم الخدمات لهم، ومستقبلاً لا تتكرر فيه الحروب».

شراكة واسعة مع الخليج

أشادت وولار بجهود دول الخليج في مواجهة التهديدات الأمنية التي شهدتها المنطقة، مستحضرة تجربتها الشخصية في السعودية، حيث أقامت 5 سنوات تركز خلالها عملها على الملف اليمني. وقالت: «عشتُ في الرياض طوال 5 سنوات، وكان محور تركيز عملي هو اليمن»، مشيرة إلى أن طفليها وُلدا في الرياض، وأن هذه الروابط أسهمت في بلورة فهمها لأهمية الأمن بالنسبة إلى العائلات والمجتمعات وطموحات المنطقة.

كنت في الرياض هذا الأسبوع مع عائلتي، في زيارة جمعت بين العمل وفرصة قضاء بعض الوقت في بلد له مكانة خاصة جداً في قلبي.شعرت بصدمة وألم إزاء هجمات الحوثيين هذا الأسبوع، ولا سيما الهجوم على مطار الرياض أمس. أفكر في أصدقائي في السعودية، وفي كل من فقدوا حياتهم أو أُصيبوا جراء هذه... — Jocelyn Waller جوسلين وولار (@NatiqBritanee) October 11, 2026

وأضافت أنها لمست، خلال وجودها في الخليج إبان الأزمة، حجم الجهود التي بذلتها القوات الدفاعية في دول المنطقة لحماية المواطنين والمقيمين، بمن فيهم آلاف البريطانيين. وأكدت أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب شركائها الخليجيين عبر المساهمة في مهمات الدفاع الجوي، وتزويدهم بمعدات وأفراد لتعزيز دفاعاتهم الجوية.

وشدّدت وولار على أن الشراكة البريطانية - الخليجية لا تقتصر على مواجهة التهديدات الأمنية، مستشهدةً باتفاقية التجارة الحرة التي توصلت إليها بريطانيا مع مجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) الماضي، لتصبح بذلك أول دولة في مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاق من هذا النوع مع المجلس. ورأت أن الاتفاقية تجسد ثقة بلادها بمستقبل الخليج، وتعكس اتساع نطاق الشراكة لتشمل مجالات التعليم والاستثمار والابتكار، واصفة الخليج بأنه «شريك استراتيجي وقوة دبلوماسية هائلة».

الاعتداءات الإيرانية

وفيما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية مع إيران، أكدت وولار أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتحقيق تسوية مستدامة، مشددة على ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً، وأن تكون التزاماتها النووية صارمة وقابلة للتحقق، وأن تُنفّذ بالكامل.

وأشادت بجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها دول من بينها قطر وباكستان، مؤكدة دعم لندن مساعي خفض التصعيد، واستعادة العبور الآمن عبر مضيق هرمز، والتوصل إلى اتفاق دائم. لكنها شددت على أن التمسك بالمسار الدبلوماسي لا يعني التغاضي عن الاعتداءات الإيرانية، واصفة استهداف إيران، أخيراً، البحرين والكويت بأنه «غير مقبول».

ولفتت إلى استمرار بلادها في تقديم الدعم الدفاعي لشركائها في المنطقة، وقيادتها، إلى جانب فرنسا، مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات للمساعدة في استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وولار إن الدفاع والدبلوماسية يخدمان الغاية نفسها، وهي «حماية الناس وتهيئة الظروف لإحلال استقرار دائم».

ضغوط على إسرائيل

على صعيد السياسة البريطانية إزاء إسرائيل، أكّدت وولار أن الإجراءات التي تتخذها لندن ينبغي أن تُقاس بأثرها، مشيرةً إلى أن تقييم فاعلية العقوبات يستغرق وقتاً.

وأوضحت أن العقوبات التي أعلنتها بلادها في 17 نوفمبر استهدفت 8 شركات ضالعة في التوسع الاستيطاني غير القانوني، بهدف تقويض قدرتها على الحصول على التمويل، ودعم إقامة مزيد من المنشآت الاستيطانية.

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن تدابير جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، تشمل حظر التجارة مع المستوطنات، في خطوة تهدف إلى التصدي للتوسع الاستيطاني.المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مايهدد حل الدولتين. pic.twitter.com/fvlrRcGQsf — Jocelyn Waller جوسلين وولار (@NatiqBritanee) September 8, 2026

وأضافت أن هذه التدابير توجه رسالة واضحة إلى الشركات التي تدرس تقديم عطاءات للمشاركة في المشروع الاستيطاني «إي 1»، مفادها: «لا تشاركوا في تدمير حلّ الدولتين». وأشارت المتحدثة البريطانية إلى إحراز تقدم في التشريع الذي أعلنت عنه لندن في سبتمبر (أيلول) الماضي، وحظر تقديم الخدمات والتبادل التجاري بين الشركات البريطانية والمستوطنات غير القانونية.

ورداً على سؤال بشأن مدى استعداد بلادها لتصعيد إجراءاتها في حال استمرار السياسات الإسرائيلية، تجنّبت وولار التكهن بعقوبات إضافية، خشية تقويض فاعليتها، لكنها شددت على أن «علوّ المنصب لا يمنح أي استثناءات»، مذكرة بأن بلادها سبق أن فرضت عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وأكدت أن هدف بريطانيا يبقى ضمان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش إلى جانب إسرائيل آمنة، مشيرة إلى استمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين للحفاظ على فرص تحقيق هذا الهدف.

مستقبل غزة

وبشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، الذي وصفته وولار بأنه «كارثة إنسانية من صنع الإنسان»، قالت إن بلادها تعتمد مقاربة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والعقوبات الموجهة، وتقديم المساعدات، مستشهدة بالعقوبات التي فرضتها لندن، خلال الشهر الحالي، على جماعة من المتطرفين الإسرائيليين تعرقل دخول قوافل المساعدات، إلى جانب حشد أكثر من 50 دولة للمطالبة برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن حزمة الدعم الإنساني والتعافي المبكر البريطانية، البالغة قيمتها 88 مليون جنيه إسترليني (115.3 مليون دولار)، تسهم في توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة والخدمات الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشمل 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليون دولار) أعلنت عنها لندن، خلال الشهر الحالي، لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للاستجابة للاحتياجات الإنسانية خلال فصل الشتاء. وأضافت أن بلادها تضغط أيضاً للسماح بدخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وفتح الطرق في القطاع.

وربطت وولار جهود إعادة إعمار غزة بإرساء أسس سياسية، مؤكدة دعم بلادها تنفيذ خطة النقاط العشرين، وإسناد إدارة القطاع إلى الفلسطينيين، ومشددة على أنه لا يمكن أن يكون لحركة «حماس» أي دور في حكم غزة مستقبلاً. ورأت أن بريطانيا تستطيع الإسهام في جهود بناء السلام، استناداً إلى خبراتها، بما فيها تجربتها في آيرلندا الشمالية، مع دعم اضطلاع الفلسطينيين بدور قيادي في إدارة شؤونهم.

تحديات أمنية مترابطة

لدى سؤالها عن أبرز التحديات التي لمستها منذ توليها منصبها قبل نحو عام، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط، أشارت وولار إلى تسارع وتيرة الأحداث، وترابط الأزمات، وامتداد تداعياتها إلى خارج المنطقة.

إذا لديكم أسئلة حول المملكة المتحدة أو موقفها من الأوضاع الراهنة في المنطقة، اطرحوها في التعليقات وسأجيب على بعضها قريباً.أسئلتكم تهمني، وأتطلع للاستماع إليكم.#اسألوني_أي_شيء pic.twitter.com/58Gzs3DHIk — Jocelyn Waller جوسلين وولار (@NatiqBritanee) March 25, 2026

واستشهدت، في هذا السياق، بتأثير اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وتكاليف المعيشة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن استقرار الشرق الأوسط يمثل مصلحة دولية مشتركة. كما ربطت قدرة بلادها على التأثير في مجريات الأحداث بمدى تعاونها مع شركائها، والاستماع إلى دول المنطقة، والحفاظ على العلاقات معها، وترجمة التحركات الدبلوماسية إلى إجراءات ملموسة.

وشدّدت على أن مسؤولية بريطانيا تكمن في توظيف أدواتها الدبلوماسية والإنسانية والدفاعية بصورة مُتّسقة، انطلاقاً من القانون الدولي ومصالح الشعوب التي تعايش هذه الأزمات.