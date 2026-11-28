يحظى المقترح الفرنسي بتأجيل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان لمدة 6 أشهر، عبر إعادة جدولته، بدعم من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تدفع في الوقت نفسه باتجاه أن يترافق ذلك مع مسار موازٍ يتضمّن خطوات لتنفيذ «حصرية السلاح»، حسبما قالت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ«الشرق الأوسط».

ودخلت فرنسا، بصفتها «حاملة القلم» في الملف اللبناني داخل مجلس الأمن الدولي، في مباحثات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالملف اللبناني، لصياغة ترتيبات أمنية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» أواخر العام الحالي، وذلك لمنع الفراغ الأمني في المنطقة المحتلة.

وعبّر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن مطلب لبنان الذي «اقترح أن تستمرّ (اليونيفيل) في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب، ليكون هناك وقت للتوافق على قوات بديلة لتلافي الفراغ، على أن يكون القرار (1701) هو الإطار القانوني لها»، مؤكداً أن «اتفاق الإطار ينصّ على بسط سلطة الجيش اللبناني، الذي يحتاج إلى مؤازرة القوات الدولية، وهناك رغبة لدى الجنوبيين باستمرار بقائها».

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية Jens Plötner:- لبنان اقترح أن تستمرّ «اليونيفيل» في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب، ليكون هناك وقت للتوافق على قوات بديلة لتلافي الفراغ، على أن يكون القرار 1701 هو الإطار القانوني لها.- اتفاق الإطار... pic.twitter.com/3rJZvnAXkz — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 27, 2026

وتعارض الولايات المتحدة، كما إسرائيل، التمديد لـ«اليونيفيل»، لكن الصيغة التي قدمتها فرنسا أخيراً، يمكن تسويقها، حسبما تقول المصادر. ويتعزّز ذلك بتصريح رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة «أسوشييتد برس» مساء الجمعة، أوضح فيه أن «فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار يسمح لـ(يونيفيل) بمواصلة بعض مهامها مثل إزالة الألغام، ومرافقة القوافل الإنسانية، ورصد الانتهاكات خلال فترة تقليص الوجود العسكري التي تلي انتهاء التفويض». وأضاف أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن واشنطن «منفتحة على النظر» في ترتيب مشابه.

أولويات متزامنة

ويتصدر الدعم الأوروبي والبريطاني للمقترح الفرنسي، من باب ضرورة تجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، في ظل رفض لبنان تنسيقاً مباشراً بين الجيشَين اللبناني والإسرائيلي في الوقت الراهن، لكنه يوازي في أولويته أيضاً وضع حد للمراوحة بشأن معضلة جمع السلاح الذي يرفض «حزب الله» التخلي عنه.

قافلة لقوات «اليونيفيل» تمر في بلدة المنصوري في جنوب لبنان وتبدو صورة لتشييع مقاتل في «حركة أمل» مرفوعة في البلدة يوم 24 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وقالت المصادر الدبلوماسية إن المقترح الفرنسي «يُنظر إليه على أنه مقبول في الوقت الراهن، ويتيح الوقت لترتيبات أكثر صلابة في الفترة ما بعد الأشهر الستة التي يتضمنها المقترح الفرنسي»، في إشارة إلى صياغة ترتيب أمني مستدام يحظى بموافقة مجلس الأمن في فترة لاحقة، ومن ضمنه مقترحات بقوات متعددة الجنسيات أو توسعة مهمة وعدد قوات بعثة مراقبة اتفاق الهدنة العائدة للأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1949.

وقالت المصادر: «هناك مناقشات تدور حول مسار موازٍ يتضمّن تنفيذ حصرية السلاح بيد القوى المسلحة اللبنانية، وهو أولوية ملحّة أيضاً»، مضيفة: «يجب الخروج من الأقوال والتعهدات إلى تنفيذ القرارات الحكومية، ووضع خطة واضحة توصل في النهاية إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية». وأشارت إلى أن الأولويات الملحة الآن تتمثّل، بشكل متزامن، في تجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، ودعم الشرعية اللبنانية ومؤسساتها، وتنفيذ حصرية السلاح.

الانسحاب وتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وتصطدم المطالب الدولية برفض «حزب الله» تسليم سلاحه، حتى في منطقة جنوب الليطاني، قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، علماً أن مسألة الانسحاب تبدو معلّقة في الوقت الراهن، بانتظار ما سيفضي إليه مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية العتيدة.

دورية لقوات «اليونيفيل» تعبر قرب آليات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب يوم الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

وقالت المصادر الدبلوماسية إن سياسة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، «لا يبدو أنها ستكون مختلفة كثيراً عن سياسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيال ملف لبنان، لكن يمكن أن تتسم بالمرونة أكثر من سلفه»، في إشارة إلى التعامل مع المبادرات الدولية لترتيبات الوضع على الحدود اللبنانية. وأضافت: «في النهاية، يجب أن تقوم إسرائيل بخطة انسحاب تدريجي من الأراضي اللبنانية، لكن النقاشات مجمّدة بانتظار ما سيُفضي إليه مسار (انتقال) السلطة في تل أبيب، وبالتالي الأمر سيتوقف على خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن إسرائيل «لا تعتزم المضيّ قدماً في خطة الانسحاب من جنوب لبنان»، خلافاً للمطالب اللبنانية، بذريعة عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في التعامل مع «حزب الله».

رفض سياسي لشروط «حزب الله»

ويشترط «حزب الله» أن يخضع ملف حصرية السلاح لحوار وطني على وضع استراتيجية دفاعية، وهو ما ترفضه قوى سياسية لبنانية، وفي صدارتها «القوات اللبنانية» التي قال رئيسها سمير جعجع: «لم يعد مسموحاً لهذه المقاومة أن تعمل، لا في الخفاء ولا في العلن، بعدما اتّخذت الحكومة اللبنانيّة ثلاثة قرارات في غضون عامين، تحصر العملَين العسكري والأمني بالمؤسّسات الرسميّة والشرعيّة للدولة»، مشدّداً على أنّ القرارات الحكوميّة ليست موضع تفاوض مع أحد، إنّما هي للتنفيذ، ومن لا يلتزمها يجب أن يُلاحق ويُزجّ في السجن.

وتوقّف جعجع عند إعلان نائب في «حزب الله» أنّ «لا مفاوضات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون»، وأكّد أنّه لا يُفترض أصلاً أن يكون هناك تفاوض معهم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لأنّ الحكومة عندما تجتمع وتتداول في مسألة معيّنة وتتّخذ قراراً بشأنها، فإنّ هذا القرار يصبح واجب التنفيذ.

سمير جعجع: لا استقرار بوجود التنظيم العسكري والأمني لـ«الحزب»، ويجب الإسراع في معالجته لأن سائر الحلول تبقى مجرد مسكّنات.#سمير_جعجع #القوات_اللبنانية@DrSamirGeagea pic.twitter.com/c9OTrBMxwM — Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) November 27, 2026

من جهته، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميّل أن المعركة التي يخوضها لبنان اليوم هي معركة وطنية بامتياز، بعيدة عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية، مشدداً على ضرورة معالجة ملف السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

واعتبر أن أزمات لبنان لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل قبل إطفاء الحريق الذي يمثّله سلاح «حزب الله» غير الشرعي، مؤكداً دعم حزب «الكتائب» لتحرّك الدولة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية في سبيل تحقيق هذا الهدف، واستعادة الدولة قرارها وسلطتها على كامل أراضيها.