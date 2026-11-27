أثارت التحذيرات التي وجّهها الجيش الإسرائيلي إلى الصيادين اللبنانيين، ودعوته إياهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار قواته البحرية والقِطع العسكرية العاملة فيها، مخاوف من أن تكون إسرائيل بصدد توسيع نطاق المنطقة العازلة التي تسعى إلى تكريسها بحراً في جنوب لبنان، لتشمل أجزاء من المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الساحل الجنوبي.

جيش الدفاع يكشف: حزب الله الإرهابي يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاعتكشف معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة الحدود البحرية، أن حزب الله الإرهابي يستخدم قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية.وفي... pic.twitter.com/4YaF3P7sXl — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 27, 2026

اتهامات إسرائيلية

واتهم الجيش الإسرائيلي، في بيان، «حزب الله» باستخدام قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية، مشيراً إلى معلومات قال إنه حصل عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة الحدود البحرية.

وقال إن «الحزب» يرسل عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من قواته في «المنطقة الأمنية البحرية جنوب لبنان»، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان لبنان والصيادين العاملين في المنطقة إلى «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار القوات الإسرائيلية ونشاطها، والابتعاد عن القِطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة».

أعلام إسرائيلية مرفوعة قرب الطريق الساحلي ببلدة الناقورة جنوب غربي لبنان 11 سبتمبر 2026 (رويترز)

منطقة عازلة على غرار «الخط الأصفر»

ورجّح اللواء عبد الرحمن شحيتلي أن تكون التحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى الصيادين اللبنانيين تمهيداً لطرح إقامة منطقة عازلة في المياه اللبنانية قبالة الساحل الجنوبي، خلال المباحثات المقبلة، على غرار الترتيبات التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها في المنطقة المحددة بـ«الخط الأصفر» براً، مع احتفاظها بحق تسيير دوريات عسكرية داخلها.

وقال شحيتلي، لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما طرحت إسرائيل فكرة إقامة منطقة عازلة لا يُسمح لأحد بدخولها، على أن تحتفظ هي بحق تسيير دوريات داخلها. ويبدو أن النية الإسرائيلية تتجه نحو إقامة منطقة عازلة مماثلة في البحر، على غرار المنطقة التي حددتها بالخط الأصفر براً، مع احتفاظها بحق تسيير دوريات بحرية فيها».

وأضاف: «كل ذلك يشكّل تمهيداً لطرح هذا الموضوع، خلال المباحثات المقبلة، بحيث تطرح إسرائيل ترتيبات معينة في المنطقة الصفراء براً، وترتيبات مماثلة في المنطقة البحرية داخل المياه اللبنانية».

وعن النطاق الجغرافي المحتمل للمنطقة العازلة البحرية، أشار شحيتلي إلى المنطقة الممتدة قبالة الساحل بين المنصوري والناقورة، مستنداً، في تقديره، إلى الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لهذه المنطقة.

صورة لمقر قيادة «يونيفيل» بالناقورة جنوب لبنان (رويترز)

نطاق أمني بعمق ثلاثة كيلومترات

بدوره، رجّح العميد الركن المتقاعد بسام ياسين أن تكون التحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى الصيادين اللبنانيين، ودعوتهم إلى عدم الاقتراب من القِطع البحرية العسكرية ومناطق انتشار القوات الإسرائيلية، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة بحرية قبالة الساحل الجنوبي للبنان، بمحاذاة المناطق التي تحتلها إسرائيل براً، دون أن يعني ذلك فرض حصار بحري على لبنان.

وقال ياسين، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الإسرائيليين يحذّرون الصيادين من الاقتراب من المناطق التي تحتلها قواتهم، من الناقورة وصولاً إلى مشارف البياضة، بذريعة احتمال قيامهم بأعمال تجسس، كما يحذرونهم من الاقتراب من القِطع البحرية العسكرية، ما قد يجعل هؤلاء الصيادين أهدافاً محتملة، للاشتباه بقيامهم بأعمال استطلاع لمصلحة (حزب الله)».

وأوضح أن «الإسرائيليين، عندما يتمركزون على الشاطئ، يسعون إلى إقامة نطاق أمني يمتد نحو ثلاثة كيلومترات في البحر، يمنعون ضِمنه الاقتراب من قواتهم أو المناطق التي يحتلونها»، مضيفاً: «ليس مستبعداً أن يرسموا، مستقبلاً، خطاً في البحر ويمنعوا تجاوزه».

جندي إسرائيلي خلال مهمة ميدانية بقرية الناقورة جنوب لبنان 13 أكتوبر 2024 (أرشيفية-د.ب.أ)

منطقة عازلة وليس حصاراً بحرياً

وميّز ياسين بين هذا الاحتمال وفرض حصار بحري، قائلاً: «الحصار البحري أمر مختلف، إذ يستدعي انتشار الزوارق العسكرية الإسرائيلية على امتداد الشاطئ اللبناني، واعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ اللبنانية وتفتيشها والتحقق منها. أما ما نتحدث عنه، الآن، فهو احتمال إقامة منطقة عازلة بحرية».

وشدد على أن إسرائيل لم تُقم، حتى الآن، مثل هذه المنطقة، وإنما توجّه تحذيرات بعدم الاقتراب، مستدركاً: «قد تعمد إلى إقامة منطقة عازلة بحرية قبالة مواقع انتشار قواتها على الساحل، تمتد نحو ثلاثة كيلومترات في البحر، وتمنع دخول الصيادين والسباحين وغيرهم إليها».

وعن النطاق الجغرافي المحتمل لهذه المنطقة، قال ياسين: «أعتقد أنها قد تشمل المنطقة الممتدة من الناقورة إلى البياضة (نحو 12 كيلومتراً)، مع احتمال توسيعها شمالاً باتجاه القليلة (15 كيلومتراً)»، موضحاً أن «الاقتراب من الساحل الممتد بين الناقورة والبياضة متعذر أصلاً، لكن إسرائيل قد تعمد إلى رسم خط في البحر قبالة منطقة انتشار قواتها على الساحل، وصولاً باتجاه (بلدة) القليلة، بما يشكل منطقة عازلة بحرية».