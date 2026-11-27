تعمل فرنسا على صياغة مسودة لقرار أممي يجنّب جنوب لبنان الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) أواخر العام الحالي، تمهيداً لعرضها على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتجنب أي «فيتو» يواجهها. وتتضمن ملامح مسودة القرار إعادة جدولة انسحاب البعثات العسكرية في «اليونيفيل»، مما يؤخر الانسحاب الكامل لمدة 6 أشهر.

وتؤازر دول أوروبية لبنان في مسعى التوصل إلى صيغة تمديد مهمة «اليونيفيل» لمدة 6 أشهر، وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة التي تشترط تقدماً في مسار حصرية السلاح بأيدي الدولة اللبنانية، وتدفع باتجاه تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما يرفضه لبنان.

شرط توافق الدول الخمس الدائمة العضوية

وتقدم لبنان في وقت سابق بطلب لمجلس الأمن بتمديد ولاية قوات «اليونيفيل» لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كخيار انتقالي لتجنب حدوث فراغ أمني في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن «مجمل ما يُحكى اليوم لا يتعدى كونه مقترحات لتجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، ولا شيء محسوماً حتى الآن». وأوضحت المصادر: «التفاوض اليوم سيشمل اللاعبين الأساسيين المقررين في مجلس الأمن؛ أي الدول دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، وذلك للتوصل إلى تفاهم تجنباً لاستخدام إحداها حق النقض (الفيتو) ضد القرار المقترح».

وأضافت المصادر: «الآن بدأ الحراك الفعلي، وهناك محاولات فرنسية لصياغة مسودة لقرار أممي تعمل باريس على إعداده بعد حصيلة اتصالات دولية ولبنانية، وهناك صيغة بدأ الإعداد لها، وعلى أساسها ستنشط الحركة وعملية التفاوض، وستظهر المواقف في شأن قبولها أو رفضها».

قافلة من «اليونيفيل» تتوجه إلى بيروت بعد إخلاء مقراتها جنوب لبنان ويبدو العلم الإسرائيلي مرفوعاً في المنطقة يوم 24 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ملامح الصيغة

ويُفترض أن يبدأ الإعلان عن هذه الصيغة في الأسبوع المقبل، بعد أن وصلت مسودتها إلى الأطراف المعنية بالبحث، سواء في الداخل اللبناني أو خارجه. وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الاتصالات الدولية، إن ملامح الصيغة تتضمن تأجيلاً لانسحاب «اليونيفيل» لمدة تصل إلى 6 أشهر، عبر برمجة الانسحاب بطريقة تقنية.

وقالت المصادر: «ثمة إجماع لدى الدول المعنية بالملف اللبناني على منع الفراغ في الجنوب، ولا تُعارض تمديد وجود (اليونيفيل) تحت غطاء دولي». وأوضحت أن الصيغة المقترحة «تتضمن برمجة للانسحاب بما يطيل أمد بقاء بعض البعثات فترة أطول»، في إشارة إلى انسحاب بعثة، وتليها بعثة أخرى بالتدرج، على أن تستمر القوات الباقية بمتابعة مهامها، مما يمنع الفراغ الأمني في منطقة عملياتها.

وتتضمن الصيغة «اقتراحاً لتمديد موعد الانسحاب النهائي 6 أشهر بما يتجاوز موعد انسحابها الكامل في نهاية عام 2027، على أن تحافظ على تنفيذ مهامها خلال تلك الفترة». وهذه الصيغة تختلف عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2790» الذي يحدد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» وتوقف عملياتها بصيغتها الحالية في 31 ديسمبر 2026، وبدء عملية خفض القوام والانسحاب اعتباراً من ذلك التاريخ، على أن تُستكمل خلال سنة واحدة؛ أي بحلول نهاية عام 2027.

شروط أميركية

ومع أن هناك دفعاً دولياً باتجاه هذا التمديد، لم تظهر ملامح قبول كامل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لهذه الصيغة. وقالت المصادر: «في مقابل هذا المقترح، يربط الجانب الأميركي أي صيغة لمنع الفراغ في الجنوب بأن يسلّم (حزب الله) سلاحه ضمن مهلة زمنية»، وهو أمر ترى بيروت أنه متعذر في الوقت الراهن، على خلفية رفض «حزب الله» هذا الطلب قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، فضلاً عن أن الجانب الأميركي يدفع باتجاه تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما يرفضه لبنان في الوقت الراهن.

عنصر في «اليونيفيل» يقود دراجة هوائية في المقر الرئيسي للبعثة بالناقورة جنوب لبنان يوم 24 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وكانت مقترحات عديدة جرى عرضها على الجانب اللبناني خلال الأسابيع الماضية، لكنها لم تسلك طريقها للقبول، ومن بينها مقترح لدمج القرار «1701» و«اتفاق الإطار» الثلاثي الذي يشمل لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. لكن هذا المقترح سقط؛ كون ذلك يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، ما يعني أن ذلك يتطلب توافقاً دولياً ومحلياً، وهو أمر متعذر.

ويرفض الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» الشيعيان «اتفاق الإطار» بالكامل، ويتمسكان بالقرار «1701»؛ وذلك «لأنه يتضمن تحديداً للحدود اللبنانية التي رُسمت في اتفاق الهدنة 1949 والخط الأزرق».

وبعدما تم طرح قوات متعددة الجنسيات كمقترح أيضاً لتحل محل «اليونيفيل»، قال «حزب الله» إنه سيتعامل مع أي قوة دولية خارج نطاق الأمم المتحدة على أنها قوة احتلال، وهو ما قوّض خروج هذا المقترح إلى الضوء.