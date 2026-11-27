أكدت حركة «حماس»، الجمعة، نجاة عز الدين الحية، النجل الأخير من الذكور لرئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، في غارة استهدفت شقة سكنية كان يوجد بها مع أفراد من عائلته، بحي الرمال في مدينة غزة.

وجاء تأكيد «حماس» على وقع حراك سياسي جديد مرتقب بشأن ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، بهدف محاولة التقدم في بنود «خريطة الطريق» المنبثقة عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن المرحلة الثانية من وقف الحرب، وذلك على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر.

فلسطينيون يشيعون عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خالد أبو ندي وزوجته اللذين قتلا بغارة إسرائيلية استهدفت شقتهما في دير البلح وسط قطاع غزة الخميس (د.ب.أ)

وقال مصدر من «حماس»، وآخر من فصيل فلسطيني ثانٍ، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات ستعقدها بعض الفصائل فيما بينها بالعاصمة المصرية، القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لبحث الوضع في قطاع غزة، والتركيز على الخروق والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. وأشارا إلى أنه سيتم البحث في خيارات التعامل مع الواقع المعقد في القطاع واستمرار إسرائيل في حربها المدمرة والمستمرة، رغم التزام الفصائل بما تم الاتفاق عليه.

وأكد المصدر من «حماس» أن الفصائل ملتزمة بجميع بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأنها أبدت للوسطاء ولجميع الجهات التزامها بما يقع عليها، بضمان تنفيذ ما يقع على إسرائيل من التزامات، والتي لم تلتزم بأي من البنود الواجب تنفيذها، مثل السماح بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودخول قوة الاستقرار والانسحاب من داخل القطاع، تمهيداً لتنفيذ البنود الأخرى، ومنها حصر السلاح.

فلسطينيون يشاركون في مراسم تشييع جنازة عضو في المكتب السياسي لحركة حماس وزوجته في دير البلح بوسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وقال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في تصريح صحافي له منذ أيام، إنه لا يمكن القبول بمعادلة القتل والحصار في ظل الاتفاق، معتبراً الصمت إزاء «جرائم الاحتلال غير مقبولة من مجلس السلام والضامنين». لافتاً إلى أن حركته تجري مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آليات التعامل مع خروقات الاحتلال وسياسة القتل اليومي ضد الفلسطينيين.

وأكد المصدر من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت بعض الاتصالات، وتم تبادل رسائل مع فصائل فلسطينية ودول وسيطة، لبحث تطورات الوضع، مشيراً إلى أن الاجتماع بين قادة الحركة، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بحث ملف الخروق الإسرائيلية وآليات إلزام الاحتلال بوقفها.

ولفت المصدر إلى أنهم تلقوا رسائل من الوسطاء في الأيام الأخيرة تؤكد أن هناك حراكاً مرتقباً بشأن المضي قدماً في خطوات أكثر أهمية، مع قرب انتهاء الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية.

فلسطينيون يسيرون قرب مياه صرف صحي بمدينة غزة الخميس (أ.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء الخميس، عن مصدر مسؤول في «مجلس السلام»، قوله إن «المجلس يشعر بالارتياح إزاء المحادثات الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد التزام إسرائيل المستمر بخطة ترمب». مضيفاً أن «المجلس يتوقع من إسرائيل ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال خلال الأيام المقبلة».

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن «إسرائيل ملتزمة بخطة النقاط العشرين، وسنحرز في الأيام المقبلة تقدماً كبيراً وفقاً لخطة الرئيس ترمب لغزة، التي تتضمن نزع سلاح (حماس)».

وتحدث المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، مع نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، وحثّه على تنفيذ إسرائيل لما يقع عليها من بنود خطة ترمب، وطالب بتسهيل دخول الخيام والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، وكذلك تسهيل الإجراءات التي ستسمح لقوات الاستقرار الدولية بدخول القطاع. ووصف مسؤول في «مجلس السلام» المحادثات بأنها كانت مثمرة، وأن التقدم نحو التوصل إلى تفاهمات ممكن، وأن هناك جهوداً جارية تبذل للمضي قدماً في هذا الشأن، وأن الاختبار الحقيقي سيظهر عملياً في الأيام المقبلة.

فلسطينيون يشيعون قتيلاً سقط بغارة إسرائيلية استهدفت منزله بمدينة غزة الخميس (أ.ف.ب)

تصعيد ميداني إسرائيلي

ويأتي ذلك على وقع تصعيد ميداني إسرائيلي لم يتوقف داخل القطاع، حيث قُتل شاب في غارة جوية استهدفته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب 6 فلسطينيين في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وطال القصف شقة سكنية، تعود لزوج ابنة خليل الحية، وهو مسؤول حكومي في وزارة المالية التابعة لحكومة «حماس»، وأصيب برفقة أفراد أسرته، فيما تبين أن هدف الهجوم كان عز الدين الحية، النجل الأخير لرئيس المكتب السياسي للحركة، الذي هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، باغتياله.

وقالت «حماس»، في بيان لها، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف نجل الحية وأسرة نجله عزام، الذي اغتيل قبل أشهر في غزة، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم. معتبرةً إياها أنها تمثل «امتداداً لسياسة إجرامية غير مسبوقة تنتهجها حكومة الاحتلال الإرهابي بحق أبناء شعبنا كافة، وترجمة للتهديدات التي أطلقها مجرم الحرب كاتس بحق رئيس الحركة». وفق نص بيانها. محملةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عدوانه ومحاولته استغلال وقف إطلاق النار لاستباحة دماء الفلسطينيين.

فلسطينيون يشاركون في تشييع 6 قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية بمدينة غزة الخميس (أ.ف.ب)

واستهدفت الشقة السكنية بطائرتين مسيرتين انتحاريتين انفجرتا فيها، ما أدى لإصابة من كانوا بداخلها من دون العثور على ضحايا، كما تؤكد مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وهو أمر يؤكد نجاة نجل الحية الذي قد يكون من بين المصابين.

كما أصيب ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في عمليات إطلاق نار استهدفتهم في خان يونس وبيت لاهيا من قبل آليات ومسيرات إسرائيلية.

وقبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، دمرت طائرات حربية 4 بنايات سكنية مكونة من عدة طوابق وبها محلات تجارية، إلى جانب منزلين، إلى الغرب من «الخط الأصفر»، غرب حي الشجاعية، شرق مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته دمرت مخازن أسلحة لحركة «حماس»، كانت مخصصة لتنفيذ هجمات.

وقتل الخميس، نحو 10 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية طالتهم بمناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم نشطاء من «حماس»، ومن بينهم خالد أبو ندى عضو المكتب السياسي للحركة الذي استهدفته طائرة مسيرة داخل شقة سكنية بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اغتال في الأيام الماضية 8 من نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في سلسلة غارات نفّذها بالقطاع، مشيراً إلى أن بعضهم شارك في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وآخرون شاركوا في الاحتفاظ بمختطفين إسرائيليين والمشاركة في عمليات تسليمهم خلال صفقات التبادل.