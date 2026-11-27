لم يعد سكان القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان يواجهون تحدّي البقاء في أرضهم في ظل الاعتداءات والضغوط الإسرائيلية فحسب، بل باتوا أيضاً في مواجهة من نوع آخر من الضغط، مصدره الداخل اللبناني، يتمثّل في حملات التخوين والاتهامات التي تطولهم من قبل مناصرين لـ«حزب الله».

وأدّى نشر الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في ذكرى الاستقلال اللبناني، فيديو تتحدث فيه إلى تلامذة داخل فصل دراسي في مدرسة دبل الحدودية المحتلة، إلى تفاقم حملات التخوين من قبل مناصري «حزب الله» وبيئته التي اضطرت لمغادرة كل القرى ذات الغالبية الشيعية في الجنوب في السنوات الـ3 الماضية نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على قرار الحزب بـ«إسناد غزة» وبعدها «إسناد إيران».

في المقابل، تمسّك سكان القرى المسيحية الحدودية بالبقاء في بلداتهم. واشترط عليهم الإسرائيليون خلوها من المسلحين ومن النازحين لتفادي تهجيرهم وتدميرها.

الرئيس عون مستقبلاً وفد بلديات مرجعيون والقليعة وبرج الملوك وإبل السقي ودير ميماس وكوكبا في الجنوب وضم رؤساء البلديات والمخاتير وعدداً من الكهنة والمشايخ (الرئاسة اللبنانية)

وأصبحت 55 بلدة حدودية من ضمنها القرى المسيحية ضمن نطاق الخط الأصفر الذي استحدثته إسرائيل لإقامة منطقة عازلة. ويشبه هذا الخط الذي يمتد إلى عمق يصل إلى 10 كيلومترات، الشريط الحدودي الذي أوجدته إسرائيل بعد اجتياحها لجنوب لبنان عام 1978 في عملية، قالت إنها تهدف إلى حماية مناطقها الشمالية من هجمات منظمة التحرير الفلسطينية، وامتد ذلك الشريط آنذاك إلى عمق 20 كيلومتراً، وتطور لاحقاً ليعزز الاحتلال الإسرائيلي الشامل عام 1982، وبقي فعلياً حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.

واضطر أهالي القرى التي تقع ضمن هذا الشريط للتعاون والتنسيق مع إسرائيل لتأمين مقوّمات العيش والبقاء. وتم استحداث ما يُعرف بـ«جيش لبنان الجنوبي» الذي كان مرتبطاً مباشرة بإسرائيل.

ويتهم مناصرو «حزب الله» أهالي المناطق المسيحية بالسعي لاستعادة التجربة الماضية. إلا أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان حاسماً بقوله في أبريل (نيسان) الماضي: «لن أسمح في عهدي باتهام أي مواطن صمد في قريته وبلدته بالعمالة أو الخيانة، بمجرد أنه اختار الاستمرار في العيش في مسقط رأسه».

«ندفع ثمن تمسكنا بأرضنا»

وترفض «ف.م» (50 عاماً)، وهي سيدة من بلدة القليعة الجنوبية، إخضاعها وأهالي البلدات الذين تمسكوا بالبقاء فيها رغم الاحتلال الإسرائيلي، لـ«اختبار بالوطنية»، قائلة: «هم ليسوا أكثر وطنية منا، ويكفي ما عانيناه في هذه المنطقة من دون أن ينصفنا أحد». وأضافت: «منذ أيام الوجود الفلسطيني في لبنان، ونحن، ولا سيما المسيحيين، ندفع ثمن تمسّكنا بالبقاء في أرضنا، فيما تلاحقنا تهمة التخوين منذ ذلك الحين».

رجل يحمل خبزاً لبيعه في دكانه ببلدة رميش الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

ودعت السيدة الخمسينية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من يطلقون التهم بالعمالة إلى «البحث عن العملاء في المكان الصحيح. فنحن لم ندعُ الإسرائيلي إلى أرضنا، بل إنهم، من خلال إسنادهم للغرباء، من غزة إلى إيران، أسهموا في استدراجه. ولم نعد مستعدين للدفاع عن أنفسنا في مواجهة هذه الاتهامات. فليتركوا الناس وشأنهم. ومن كان بيته من زجاج، لا يرشق الآخرين بالحجارة».

تفاقم الكراهية بين اللبنانيين

ويعيش سكان عين إبل ورميش ودبل والقليعة وبرج الملوك وغيرها من القرى الحدودية ذات الغالبية المسيحية بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من حصار ومخاطر أمنية وصعوبة التنقل لتأمين الاحتياجات الأساسية، وسندان اتهامات يومية بالعمالة، يطلقها مناصرون لـ«حزب الله».

وتعتبر الناشطة السياسية، أستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية الدكتورة منى فياض، أن تخوين المسيحيين الذين تمسكوا بالبقاء بقراهم ينم إما عن جهل أو عن كراهية، متسائلة: «ما المطلوب من سكان يرزحون تحت الاحتلال؟».

وتشير فياض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجتمع اللبناني يشهد راهناً انقساماً حاداً نتيجة الظروف التي يتعرض لها والقلق على المصير والضغوطات، ما يفاقم الكراهية بين الناس»، لافتة إلى أن «الضغط الإسرائيلي الذي مورس على البيئة الشيعية لمناصرتها (حزب الله) دفع لمغادرة كل أهالي المناطق الشيعية في الجنوب... لكن في المقابل، إسرائيل تصعّب أيضاً عملية بقاء المسيحيين (في بلداتهم) من خلال حصارهم وفرض طرق غير آمنة للتنقل». وأضافت: «في نهاية المطاف، المقطوع عن عمقه اللبناني سيضطر بطريقة أو بأخرى للتعامل مع الإسرائيلي.. من دون أن ننسى مساعي البعض في الداخل والخارج للدفع باتجاه مشاريع متنوعة، ليس واضحاً ما إذا كانت ستنجح!».

مدخل بلدة رميش في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتحمّل فياض الدولة اللبنانية مسؤولية ما يحصل «لأنها لا تتخذ التدابير اللازمة لعدم تفاقم الأمور.. فكلما طال الاحتلال الإسرائيلي كلما اتسعت الهوة بين اللبنانيين وازدادت الكراهية بينهم».

موقف مسيحي موحد

وتتفق الأحزاب المسيحية راهناً، رغم خلافاتها، على دعم تمسّك أهالي القرى الحدودية المحاصرة بالبقاء في أرضهم، وترفض حملات التخوين ضدهم جملة وتفصيلاً.

وأدان بيان للمكتب السياسي لحزب الكتائب، بعد اجتماعه الدوري، الأربعاء الماضي، برئاسة النائب سامي الجميّل، ما سمّاها «حملة التخوين التي يشنّها (حزب الله) على أهالي القرى الحدودية الصامدة، ولا سيّما دبل وعين إبل ورميش»، وحمّل الدولة مسؤولية حماية الأهالي ومساندتهم وتأمين مقوّمات بقائهم في بلداتهم، معتبراً أن «تمسّكهم بأرضهم ضمانة حيّة للبنانيّة هذه الأرض، خصوصاً في ظلّ الدمار والتهجير اللذين خلّفتهما الحرب التي جرّ (حزب الله) لبنان إليها في مغامرات الإسناد».