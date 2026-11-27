من جورج تاون إلى الثكنات... مسؤولون أميركيون يبدّلون منازلهم طلباً للأمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346314-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%91%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B
من جورج تاون إلى الثكنات... مسؤولون أميركيون يبدّلون منازلهم طلباً للأمان
وزير الحرب بيت هيغسيث مع كبير الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر في البنتاغون (أ.ف.ب)
لم تعد الحياة في الأحياء الراقية بالعاصمة الأميركية واشنطن توفر الشعور بالأمان لبعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، فبدلاً من منازلهم الخاصة وشوارع العاصمة المفتوحة، اختار عدد منهم الانتقال إلى مساكن داخل قواعد عسكرية أميركية؛ حيث الأسوار المحصنة وإجراءات الحماية المشددة، في محاولة للابتعاد عن تهديدات باتت تطول حياتهم وحياة أفراد أسرهم.
وحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، يُقيم نحو 6 مسؤولين من إدارة ترمب حالياً في مساكن عسكرية بالعاصمة، وهو عدد غير معتاد بالنسبة إلى مسؤولين مدنيين كبار، اعتاد أسلافهم الإقامة في منازلهم الخاصة أو المجمعات السكنية المعتادة في واشنطن ومحيطها.
وتأتي هذه الانتقالات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية داخل الولايات المتحدة، سواء بسبب العنف السياسي أو التهديدات الخارجية. ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين اضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم بعد تلقي تهديدات، بينها منسوبة إلى إيران.
وكان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أحدث المنضمين إلى قائمة المسؤولين الذين اختاروا السكن العسكري، بعدما غادر منزله في حي جورج تاون الراقي بواشنطن. وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار إلى أن تهديدات إيرانية استهدفت حياته وحياة مسؤولين آخرين في الإدارة كانت وراء هذا القرار.
ولم يكن بيسنت الوحيد الذي اتخذ هذه الخطوة؛ فقد انتقل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى مساكن داخل قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية، كما انتقل المدعي العام تود بلانش إلى مسكن عسكري لأسباب أمنية.
وامتدت هذه الإجراءات إلى الدائرة المقربة من البيت الأبيض، إذ انتقل ستيفن ميلر، أحد أبرز مستشاري ترمب، وزوجته كاتي وأطفالهما الأربعة، من منزلهم في ولاية فرجينيا إلى مجمع عسكري العام الماضي، عقب احتجاج شهدته محيطات منزلهم، تخللته عملية توزيع منشورات تضمنت عنوان إقامتهم.
وبالنسبة إلى بعض هؤلاء المسؤولين، لم يعد الأمر يتعلّق بمجرد اختيار مكان أكثر هدوءاً للسكن، بل باتت حماية العائلة جزءاً من حسابات الحياة اليومية، في ظل مخاوف من أن تتحول التهديدات السياسية إلى مخاطر فعلية خارج مقار العمل والاجتماعات الرسمية.
وتُعيد هذه الظاهرة إلى الواجهة جدلاً قديماً في واشنطن بشأن استخدام المسؤولين المدنيين مساكن مخصصة أساساً لكبار الضباط العسكريين. ففي عام 2018، أثار طلب وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، الإقامة في مساكن تابعة للبحرية الأميركية تحفظات قانونية وأخلاقية داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً مع المخاوف من اضطرار ضباط إلى إخلاء مساكنهم لتوفير أماكن للمسؤولين المدنيين.
لكن ما كان يُنظر إليه باعتباره استثناءً أصبح أكثر شيوعاً في الإدارة الحالية، مع تزايد عدد المسؤولين الذين يفضلون الإقامة داخل منشآت عسكرية توفر مستويات أعلى من الحماية.
ولا تتوقف المسألة عند الاعتبارات الأمنية، إذ تُثير أيضاً تساؤلات بشأن تكاليف هذه الإقامة، ومدى أحقية المسؤولين السياسيين في الاستفادة من مساكن تخضع لإدارة المؤسسة العسكرية، في وقت قد تكون فيه الوحدات السكنية محدودة ومتاحة أساساً للعسكريين وعائلاتهم.
وتُلزم القواعد المسؤولين المدنيين بدفع إيجارات محددة مقابل الإقامة، فيما يعتزم البنتاغون تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بحلول الربيع المقبل، يتناول عدد المسؤولين السياسيين المقيمين داخل المنشآت العسكرية، والمبررات الأمنية والقانونية لهذه الترتيبات، فضلاً عن تكلفتها.
وفيما توفر هذه المجمعات ملاذاً أكثر أمناً للمسؤولين وعائلاتهم، فإن انتقالهم إليها يطرح صورة مختلفة للحياة السياسية في واشنطن؛ فالمسؤول الذي اعتاد الظهور في المناسبات العامة والتنقل بين أحياء العاصمة يجد نفسه اليوم أقرب إلى الحياة داخل مجمع مغلق، تحكمه إجراءات الحماية والقيود الأمنية. وربما يكون ذلك من أبرز المؤشرات على اتساع المسافة بين المسؤولين والحياة اليومية التي يعيشها المواطنون.
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«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
ترمب يفتح أبواب قمة العشرين أمام بوتين وأوروبا تطالبه بدعوة مماثلة لزيلينسكيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346334-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9
ترمب يفتح أبواب قمة العشرين أمام بوتين وأوروبا تطالبه بدعوة مماثلة لزيلينسكي
ترمب يصف اجتماعه بالأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالمميز والمثمر 26 نوفمبر (رويترز)
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية، معلناً ترحيبه بمشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقررة في ميامي بولاية فلوريدا يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في وقت تتبلور فيه ملامح مقاربة أميركية تتجاوز البحث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى التفاوض مع موسكو بشأن إعادة صياغة منظومة الأمن الأوروبي، ومعالجة جذور المواجهة بين روسيا والغرب.
وتكشف تصريحات ترمب، التي تزامنت مع سلسلة من التصريحات لمبعوثه وصهره جاريد كوشنر، عن توجه داخل الإدارة الأميركية نحو التعامل مع الحرب الأوكرانية باعتبارها جزءاً من أزمة أمنية أوسع، تتطلب تفاهمات مباشرة بين موسكو والعواصم الغربية، وسط مخاوف أوروبية واعتراضات داخل الكونغرس لمنح روسيا مكاسب سياسية واستراتيجية قبل الحصول على تنازلات ملموسة منها.
وقال ترمب للصحافيين، الخميس، في منتجع مارالاغو، حيث يقضي عطلة عيد الشكر، إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيحضر القمة، لكنه سيرحب بمشاركته، مقراً بأن بعض الأطراف لن تكون سعيدة بحضوره. وأبدى اعتقاده بأن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب، قائلاً: «أؤمن بأنه يريد إنهاءها، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك أيضاً، كما يمكنني القول إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرغب في رؤية نهاية لهذه الحرب».
وجاءت تصريحات ترمب عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، الذي وصفه بالمميز والمثمر، مشيراً إلى أنه ناقش معه بالتفصيل أهمية تجنب روسيا وأوكرانيا اتخاذ أي إجراءات، سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة، تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب. وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع في أسرع وقت ممكن.
كوشنر يكشف ملامح المقاربة الأميركية
وفي موازاة تصريحات ترمب، قدّم صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر، خلال مقابلته مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل سبرينغر» الإعلامية، تصوراً أكثر وضوحاً لطبيعة الأفكار التي تناقشها الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن التمويل والتسليح الأوروبيين لأوكرانيا جعلا الصراع أقرب إلى حرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، ومحذراً من أن خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. وأبدى كوشنر اعتقاده بأن موسكو أظهرت قدراً من ضبط النفس في تجنب توسيع نطاق المواجهة، في تصريحات تتقاطع مع بعض عناصر الخطاب الروسي بشأن طبيعة الصراع، وتثير تساؤلات حول التحول في الرؤية الأميركية لدور الأوروبيين في الحرب.
اختبار الرهان الأميركي
وتبدو قمة العشرين في فلوريدا، بالنسبة إلى إدارة ترمب، فرصة لاختبار إمكانية الانتقال من إدارة الحرب الأوكرانية إلى معالجة المواجهة الاستراتيجية بين روسيا والغرب، عبر صياغة تفاهمات أمنية واقتصادية طويلة الأمد. وفي الداخل الأميركي، تواجه سياسة الانفتاح على موسكو اعتراضات تتجاوز الملف الأوكراني، إذ وجّه أعضاء في الكونغرس رسالة إلى ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالبوه فيها بسحب الدعوة الموجهة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، مستندين إلى تقارير بشأن تقديم روسيا مساعدات استخباراتية لإيران، يُشتبه في استخدامها لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط. واستشهد المشرعون بتقارير لصحيفة «واشنطن بوست» بشأن التعاون الروسي الإيراني، وانتقدوا تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو.
أوروبا تطالب بدعوة كييف إلى قمة فلوريدا
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على مقترح أميركي لعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى إمكانية عقدها على هامش قمة العشرين. غير أن زيلينسكي لم يتلقَّ دعوة مماثلة للدعوة التي وجهتها واشنطن إلى بوتين، ما دفع ألمانيا إلى المطالبة بإشراك أوكرانيا، والتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها في غيابها.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس طالب واشنطن بتوجيه دعوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقاً من فرضية أن حضور بوتين سيكون مخصصاً لمناقشة مصير الحرب.
والتقى ترمب وبوتين آخر مرة على هامش قمة «أبيك» في الصين هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن أي متابعة لهذا اللقاء. وقد توفر قمة فلوريدا فرصة للجمع بين المسارين اللذين تحدث عنهما كوشنر، عبر عقد محادثات أميركية - روسية - أوكرانية بشأن إنهاء الحرب، بالتوازي مع مشاورات أميركية - أوروبية - روسية بشأن الترتيبات الأمنية الأوسع. لكن نجاح هذه الصيغة يظل مرهوناً بموافقة موسكو على المشاركة الأوروبية، والاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، ومدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة.
من المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي في العاشر من ديسمبر، أي قبل أيام من انطلاق القمة في ميامي، وهو الموعد الذي ربما قد يعلن فيه عن قراره المشاركة من عدمه. وفي غضون ذلك، من المتوقع حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ القمة. وفي حال قام بذلك، فسيكون اللقاء الذي سيجمعه بترمب هو الرابع هذا العام.
زيلينسكي يدافع عن شنّ هجمات خارج منطقة القتال
وأعرب زيلينسكي، في مقابلة نشرت الجمعة، عن استيائه من الموقف الأميركي تجاه بوتين، في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن، بحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، نشرت الجمعة، إنه يريد من الولايات المتحدة أن تعزز الضغط على بوتين لوقف غزوه على أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن وصف ترمب بوتين بـ«الصديق» خلال قمة الصين أمر «غريب»، لأن الرئيس الروسي «معتدٍ وقاتل». وأضاف زيلينسكي أنه «لا يمكن أن يكون صديقاً»، مضيفاً أن الأمر أشبه باعتبار أدولف هتلر صديقاً في الحرب العالمية الثانية.
وقال الرئيس زيلينسكي، في المقابلة، إن بلاده تنسق مع الدول التي قد تتأثر قبل شنّ هجمات على السفن الروسية في أجزاء أخرى من العالم. وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تشنّ هجوماً قط دون التنسيق مع الشركاء الآخرين، مشيراً إلى وجود اتصالات دبلوماسية.
وطالبت طرابلس كييف بتقديم توضيحات عقب الهجوم، نافية وجود أي تفاهم مع أوكرانيا، وذلك مع سريان تكهنات حول احتمال تورط سلطات طرابلس في الهجمات، التي أعلنت كييف مسؤوليتها عنها. كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجمات، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل، ومشددة على ضرورة احترام السيادة الليبية.
وندّدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعومة من الغرب في طرابلس بالعملية العسكرية الأوكرانية. وقالت إن ليبيا لن تقبل بالانجرار إلى الصراع الروسي - الأوكراني. واتهم الكرملين أوكرانيا بمحاولة توسيع نطاق الحرب لتشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق، في خطوة وصفها بأنها خطيرة للغاية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه جرى إبلاغ أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية أمر خاطئ، وحذّر كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.
وأغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الروسية «ميركوري» باستخدام طائرات مسيرة بحرية في ميناء بنغازي الليبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما أثار تساؤلات في ضوء القانون الدولي. وانتقدت إيطاليا الهجوم، ووصفته بالانتهاك لسيادة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي أضعفتها الحرب الأهلية.
لكن زيلينسكي برّر العمليات خارج منطقة القتال الفعلية. ووصف السفينة «ميركوري» بأنها «هدف عادل تماماً».
وفي محاولة لتهدئة التوترات، أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها اتصالاً هاتفياً مع نظيره الليبي طاهر الباعور، ليبلغه أن أوكرانيا ليست لديها أي نية لجرّ ليبيا إلى الحرب. وفي تصريحات نشرها سيبيها على منصة «إكس»، في وقت متأخر الخميس، أكد مجدداً دعم كييف لسيادة ليبيا وجهود إعادة توحيد البلاد.
واتهم الرئيس الأوكراني بأن روسيا تخطط لشنّ هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة. وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور: «للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له». وأضاف: «يُرجى في الأيام المقبلة الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية، وعلى روسيا أن تعلم أننا سنعيد بناء ما لدينا، وسنرد على كل ضربة روسية». وهذا هو ثاني تحذير يصدره الرئيس هذا الأسبوع.
من جورج تاون إلى الثكنات... مسؤولون أميركيون يبدّلون منازلهم طلباً للأمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346314-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%91%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B
من جورج تاون إلى الثكنات... مسؤولون أميركيون يبدّلون منازلهم طلباً للأمان
وزير الحرب بيت هيغسيث مع كبير الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر في البنتاغون (أ.ف.ب)
لم تعد الحياة في الأحياء الراقية بالعاصمة الأميركية واشنطن توفر الشعور بالأمان لبعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، فبدلاً من منازلهم الخاصة وشوارع العاصمة المفتوحة، اختار عدد منهم الانتقال إلى مساكن داخل قواعد عسكرية أميركية؛ حيث الأسوار المحصنة وإجراءات الحماية المشددة، في محاولة للابتعاد عن تهديدات باتت تطول حياتهم وحياة أفراد أسرهم.
وحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، يُقيم نحو 6 مسؤولين من إدارة ترمب حالياً في مساكن عسكرية بالعاصمة، وهو عدد غير معتاد بالنسبة إلى مسؤولين مدنيين كبار، اعتاد أسلافهم الإقامة في منازلهم الخاصة أو المجمعات السكنية المعتادة في واشنطن ومحيطها.
وتأتي هذه الانتقالات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية داخل الولايات المتحدة، سواء بسبب العنف السياسي أو التهديدات الخارجية. ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين اضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم بعد تلقي تهديدات، بينها منسوبة إلى إيران.
وكان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أحدث المنضمين إلى قائمة المسؤولين الذين اختاروا السكن العسكري، بعدما غادر منزله في حي جورج تاون الراقي بواشنطن. وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار إلى أن تهديدات إيرانية استهدفت حياته وحياة مسؤولين آخرين في الإدارة كانت وراء هذا القرار.
ولم يكن بيسنت الوحيد الذي اتخذ هذه الخطوة؛ فقد انتقل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى مساكن داخل قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية، كما انتقل المدعي العام تود بلانش إلى مسكن عسكري لأسباب أمنية.
وامتدت هذه الإجراءات إلى الدائرة المقربة من البيت الأبيض، إذ انتقل ستيفن ميلر، أحد أبرز مستشاري ترمب، وزوجته كاتي وأطفالهما الأربعة، من منزلهم في ولاية فرجينيا إلى مجمع عسكري العام الماضي، عقب احتجاج شهدته محيطات منزلهم، تخللته عملية توزيع منشورات تضمنت عنوان إقامتهم.
وبالنسبة إلى بعض هؤلاء المسؤولين، لم يعد الأمر يتعلّق بمجرد اختيار مكان أكثر هدوءاً للسكن، بل باتت حماية العائلة جزءاً من حسابات الحياة اليومية، في ظل مخاوف من أن تتحول التهديدات السياسية إلى مخاطر فعلية خارج مقار العمل والاجتماعات الرسمية.
وتُعيد هذه الظاهرة إلى الواجهة جدلاً قديماً في واشنطن بشأن استخدام المسؤولين المدنيين مساكن مخصصة أساساً لكبار الضباط العسكريين. ففي عام 2018، أثار طلب وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، الإقامة في مساكن تابعة للبحرية الأميركية تحفظات قانونية وأخلاقية داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً مع المخاوف من اضطرار ضباط إلى إخلاء مساكنهم لتوفير أماكن للمسؤولين المدنيين.
لكن ما كان يُنظر إليه باعتباره استثناءً أصبح أكثر شيوعاً في الإدارة الحالية، مع تزايد عدد المسؤولين الذين يفضلون الإقامة داخل منشآت عسكرية توفر مستويات أعلى من الحماية.
ولا تتوقف المسألة عند الاعتبارات الأمنية، إذ تُثير أيضاً تساؤلات بشأن تكاليف هذه الإقامة، ومدى أحقية المسؤولين السياسيين في الاستفادة من مساكن تخضع لإدارة المؤسسة العسكرية، في وقت قد تكون فيه الوحدات السكنية محدودة ومتاحة أساساً للعسكريين وعائلاتهم.
وتُلزم القواعد المسؤولين المدنيين بدفع إيجارات محددة مقابل الإقامة، فيما يعتزم البنتاغون تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بحلول الربيع المقبل، يتناول عدد المسؤولين السياسيين المقيمين داخل المنشآت العسكرية، والمبررات الأمنية والقانونية لهذه الترتيبات، فضلاً عن تكلفتها.
وفيما توفر هذه المجمعات ملاذاً أكثر أمناً للمسؤولين وعائلاتهم، فإن انتقالهم إليها يطرح صورة مختلفة للحياة السياسية في واشنطن؛ فالمسؤول الذي اعتاد الظهور في المناسبات العامة والتنقل بين أحياء العاصمة يجد نفسه اليوم أقرب إلى الحياة داخل مجمع مغلق، تحكمه إجراءات الحماية والقيود الأمنية. وربما يكون ذلك من أبرز المؤشرات على اتساع المسافة بين المسؤولين والحياة اليومية التي يعيشها المواطنون.
متسللون إلكترونيون يخترقون المنصة السحابية الرئيسية لسلاح الجو الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346299-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88
متسللون إلكترونيون يخترقون المنصة السحابية الرئيسية لسلاح الجو الأميركي
لقطة جوية لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن يوم 3 مارس 2022 (رويترز)
قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن متسللين إلكترونيين اخترقوا منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة لسلاح الجو الأميركي، في تطور قد يعرض للخطر كماً هائلاً من البيانات الحساسة المتعلقة بالعمليات التكتيكية وشؤون الموظفين واللوجستيات.
وقال اثنان من المصادر إنه جرى اكتشاف اختراق منصة «كلاود وان»، الشهر الماضي، تقريباً خلال العمل على ترقية النظام، وأضافا أن هذا الاكتشاف أدى إلى تعطل المنصة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد هوية المتسللين الإلكترونيين أو النطاق الكامل للاختراق أو ما إذا كانت أي بيانات قد سُرقت.
وقال سلاح الجو الأميركي في بيان أرسله لـ«رويترز»: «لا نعلّق على الوضع الأمني أو نقاط الضعف أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة محددة. ونتخذ باستمرار التدابير اللازمة لحماية معلومات (سلاح الجو) وأنظمته وقدراته في أداء المهام».
مركز متكامل
كان الهدف من مشروع «كلاود وان» الذي أُطلق في عام 2017 أن يكون مركزاً شاملاً لتلبية احتياجات سلاح الجو في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إذ يجمع بين موارد 4 مشغلين، هم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«أوراكل» و«ألفابت»، لتشغيل عشرات التطبيقات مثل تلك التي تدير بيانات الموظفين والرواتب أو الشؤون اللوجستية والصيانة.
ويشمل المشروع أيضاً نظام القيادة والتحكم القائم على الحوسبة السحابية التابع لسلاح الجو والذي يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي وغيرها من مصادر البيانات من أنحاء أميركا الشمالية، ونظام الذخائر القتالية المتكامل لمسرح العمليات الذي يتتبع القنابل والصواريخ عبر أكثر من 200 موقع لسلاح الجو الأميركي في أنحاء العالم.
وكانت شركة «سايك» هي المقاول الرئيسي لـ«كلاود وان» حتى 2025 عندما تولت «ليدوس» زمام الأمور. ولم ترد «سايك» على طلب للتعليق في حين أحالت «ليدوس» الأسئلة إلى سلاح الجو.
وأشار اثنان من المصادر إل أن «كلاود وان» من بين أكبر المنصات السحابية التابعة للجيش الأميركي.
وقال أحد المصادر: «أي اختراق هنا يُعد أمراً بالغ الخطورة».