أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه اطَّلع على معلومات كافية تفيد بأن جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة «إنفيديا»، لا يشكل تهديداً أمنياً، مشيداً في الوقت نفسه بتدخل إدارته لإعادته إلى منصبه، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ترمب للصحافيين في منتجعه في مارالاغو: «أعتقد أنه على ما يرام تماماً».

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول كيفية تيقنه من ذلك في حين أن وزارة العدل الأميركية قالت إنها لم تجر أي تحقيق بشأنه، أجاب ترمب بأن اعتقاده يستند إلى «معلومات لدي، وهي معلومات كثيرة».

واضطر هوانغ، وهو شخصية محورية في ثورة الذكاء الاصطناعي، إلى الاستقالة في وقت سابق من هذا الشهر بعد الكشف عن إقامته علاقة غرامية مع مسؤولة في قطاع الأعمال يشتبه بأنها على صلة بأجهزة الاستخبارات الصينية، وربما ساعدت الصين في الحصول على رقائق إلكترونية متطورة في انتهاك لقواعد التصدير الأميركية.

وأدت استقالة هوانغ المفاجئة إلى هبوط حاد في سعر سهم شركة «إنفيديا»، قبل أن يشهد السهم تعافياً جزئياً عقب قرار مفاجئ من مجلس الإدارة بإعادته إلى منصبه.

وكشف ترمب أنه ومسؤولين آخرين في إدارته عملوا خلف الكواليس للدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى رئاسة «إنفيديا»، في خطوة تُعد تدخلاً غير معتاد من جانب الحكومة في عملية اتخاذ القرار داخل شركة كبرى.

وقال ترمب الخميس: «تابعت ما كان يحدث في الشركة، وما كان يجري مع السهم، وأعتقد أن عودته أمر رائع».

أضاف في ما يتعلق بدعمه إعادة هوانغ إلى الشركة: «أعتقد حقاً... أنني قمت بعمل عظيم من أجل بلدنا، بل ومن أجل العالم أيضاً».

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع هوانغ منذ الإعلان عن إعادته إلى منصبه، أجاب ترمب بالنفي، لكنه عاد ليقول لاحقاً: «عندما تحدثت معه، كان سعيداً للغاية بالعودة ووصفها بأنها ولايته الثانية».

كما أشاد بزوجة هوانغ التي وصفها بأنها «استثنائية».