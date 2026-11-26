أجّلت مدينة نيويورك مسيرة عيد الشكر الشهيرة التي تنظمها شركة مايسيز إلى السبت، بسبب مخاوف من الطقس القاسي، الأمر الذي لم يحدث قبلاً في تاريخ الحدث الممتد على مدى 100 عام، وذلك مع اشتداد عاصفة كبيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتهدّد العاصفة بتعطيل خطط ملايين الأشخاص الذين يسافرون براً وجواً خلال عطلة عيد الشكر، أحد أكثر مواسم السفر ازدحاماً في البلاد.

أزال فنيون بالون بيكاتشو المفرغ من الهواء عقب الإعلان عن تأجيل العرض السنوي المئوي لعيد الشكر الذي تنظمه متاجر مايسيز في مدينة نيويورك (رويترز)

وقالت شركة مايسيز المنظمة للمسيرة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «نظراً لتوقعات الطقس السيئ في يوم عيد الشكر، ومن باب الحذر، وبالشراكة مع المدينة، سيتم تأجيل موكب عيد الشكر السنوي المائة لشركة مايسيز».

وأثار تغيير الموعد بلبلة لدى آلاف المشاركين في المسيرة، بمَن فيهم موسيقيون وطاقم فني، كانوا قد استعدّوا لإقامة العرض الخميس.

وأضافت الشركة: «يعمل فريقنا الآن على إنجاز العمليات اللوجستية المعقّدة اللازمة لتنظيم المسيرة السبت».

وتُقام المسيرة السنوية التي تتخلّلها بالونات عملاقة على مسافة أربعة كيلومترات، من وسط مانهاتن إلى متجر مايسيز الرئيسي في ميدان هيرالد.

تهدّد العاصفة بتعطيل خطط ملايين الأشخاص الذين يسافرون براً وجواً خلال عطلة عيد الشكر (رويترز)

وعادة ما يتجمّع ملايين الأشخاص لمشاهدة الاحتفالات. وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخها التي يتم فيها تأجيلها.

وقال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأربعاء: «ستكون هذه عاصفة شديدة. نتوقع رياحاً مستمرة تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلاً (48 إلى 64 كيلومتراً) في الساعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى 60 أو 65 ميلاً (97 إلى 105 كيلومترات) في الساعة».

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من رياح عاتية بالإضافة إلى تحذير من فيضانات.