ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على إحاطة سرية، أن مسؤولين أميركيين لم يجدوا أدلة على أن أليس هوانغ -سيدة الأعمال التي كانت على علاقة غرامية مع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»- تلقت تعليمات من المخابرات الصينية للتجسس عليه.

وتأتي هذه الإحاطة بعد أن مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطريق لعودة جنسن إلى منصبه في وقت سابق من الأسبوع، وطمأن شركة «إنفيديا» بأن رئيسها التنفيذي لا يُشكل أي تهديد للأمن القومي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وبدأت الأزمة بمخاوف بشأن ما تردد عن صلات بين أليس والمخابرات الصينية، وما إذا كانت علاقتها بجنسن قد أثّرت على عمليات يُشتبه في أنها أدت إلى تحويل رقائق «إنفيديا» للصين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة الأمن القومي قدّموا إحاطة لموظفي لجنتي المخابرات في الكونغرس ورئيسي المجلسين.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن أليس تواصلت مع المخابرات الصينية خلال علاقتها الغرامية بجنسن، لكن لم يكن هناك أي مؤشر على أنها قدّمت معلومات مخابرات مهمة.

ولم ترد «إنفيديا» والأجهزة المعنية على طلب من «رويترز» للتعليق. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة ما أوردته الصحيفة بشكل مستقل.

وتراجع سهم «إنفيديا» بأكثر من 7 في المائة، ما يضع شركة صناعة الرقائق على مسار خسارة أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، ويقضم جزءاً من موجة صعود بلغت 31 في المائة بعد إعادة هوانغ إلى منصبه، وأضافت أكثر من 900 مليار دولار.

وورد في تقرير الصحيفة أن الأدلة الحالية تُشير إلى أن أليس وجنسن ربما كانت بينهما علاقة عاطفية، لكن لم تكن تحركاً منسقاً من الصين، مضيفاً أن معلومات جديدة قد تغيّر هذا التقييم.

وأشارت الإحاطة أيضاً إلى أن كانغ وي، الذي وصفه أشخاص للصحيفة بأنه زوج أليس، كان عنصراً تابعاً لوزارة أمن الدولة الصينية، وظل على اتصال متكرر بجهاز المخابرات.