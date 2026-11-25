فجّر الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، مخزوناً ضخماً من المتفجرات السامة في بلدة زراعية صغيرة بولاية أيوا، بعدما تعذّر نقلها إلى مكان أكثر أماناً بسبب خطر انفجارها، داعياً السكان إلى الاحتماء من تداعيات التفجير واحتمال انتشار غبار الرصاص السام.

وقال مسؤولون إن 68 برميلاً من أزيد الرصاص، تشكل كامل المخزون الأميركي من هذه المادة، كانت عرضة للانفجار التلقائي، ما استدعى إتلافها في مصنع الذخيرة التابع للجيش في ميدلتاون بولاية أيوا، إذ خُزّنت لأكثر من 15 عاماً.

واتُخذت تدابير للحد من التلوث المحتمل الناجم عن إتلاف نحو خمسة أطنان من المواد المتفجرة، لكن الجيش حض سكان ميدلتاون والمناطق المجاورة على المغادرة قبل التفجير «من باب الحيطة والحذر».

ووضع السكان أشرطة لاصقة على النوافذ للحماية من تطاير الزجاج، فيما دُعوا إلى البقاء داخل المنازل تجنباً لإمكان التعرض لغبار سام.

وأدى التفجير الذي نفذ بطريقة محكمة، إلى تطاير حطام في الهواء وتصاعد سحابة كبيرة من الدخان فوق الأشجار، فيما أفاد مراسل لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن دوي الانفجار سُمع على بُعد نحو 15 كيلومتراً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن «التقارير الأولية الواردة من أيوا تشير إلى أن جهود الجيش للحد من التداعيات تجاوزت التوقعات بكثير».

وقال رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين لشبكة «سي إن إن» إن نتائج تحليل العينات أظهرت عدم رصد أي آثار للرصاص حتى الآن.