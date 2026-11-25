شدد محمد الحساوي، حارس مرمى الفيصلي، على صعوبة مواجهة فريقه مساء الخميس ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الحساوي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: المباراة صعبة على الجانبين بعد فترة التوقف الطويلة، وكلا الفريقين يريد تعويض خسارة ما قبل التوقف، مما سيجعل المباراة أكثر ندية.

وزاد: مواجهة الدرعية تُمثل محطة مهمة في مشوارنا هذا الموسم، وندخل اللقاء بتركيز عالٍ وواقعية تامة، مدركين لقوة المنافس وتنظيمه داخل الملعب. مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة والانضباط التكتيكي طوال دقائق اللقاء.

وواصل: عملنا خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية، وثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى يليق باسم النادي وطموحات جماهيرنا. نحترم فريق الدرعية كثيراً، لكننا في الوقت ذاته ندرك إمكاناتنا وسنسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعكس حجم العمل المبذول.

وشكر الحساوي مدرب الفريق التونسي محمد دحمان على ما تطرق له من خلال المؤتمر الصحافي والحديث عنه وثقته الكبيرة و«هذا يمنحني دافعاً كبيراً لتقديم المستوى المأمول».