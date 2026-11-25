يتصدر مستقبل اللاعب البرتغالي جواو فيليكس المشهد التعاقدي داخل نادي النصر، في ظل الرغبة الجادة لاستمراره موسمين إضافيين حتى صيف 2029، بالاستفادة من أحقية تعاقدية تتيح للنادي تمديد عقد اللاعب وفق البند المتفق عليه مع تشيلسي عند انتقاله في صيف 2025.

وحسب المصادر، فإن تفعيل بند التمديد يرتبط بإضافة 20 مليون يورو إلى قيمة الصفقة، لترتفع من 30 إلى 50 مليون يورو، مع زيادة راتب اللاعب السنوي من 10 إلى 12.5 مليون يورو، على أن يحسم النصر موقفه قبل المهلة المحددة في يونيو (حزيران) 2027.

وتأتي التحركات النصراوية في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدمات اللاعب، من بينها برشلونة، وفق تقارير إعلامية، الأمر الذي يُعزز أهمية حسم مستقبله مبكراً، خصوصاً مع استعادة اللاعب جزءاً كبيراً من بريقه الفني في تجربته السعودية.

وخطف فيليكس الأضواء آسيوياً وعالمياً، بعدما قاد النصر إلى انتصار ثمين بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 52، عبر ضربة خلفية مزدوجة «مقصية» استقرت في شباك السد القطري، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويمنح فريقه 3 نقاط رفعت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وأعاد الهدف اسم النجم البرتغالي إلى واجهة الاهتمام في الصحافة الرياضية العالمية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحوّل الهدف إلى مادة واسعة التداول في وسائل الإعلام الدولية؛ حيث وصفت صحيفة «أبولا» البرتغالية الهدف بأنه مرشح لجائزة «بوشكاش»، وذهبت إلى اعتباره من أفضل الأهداف في مسيرة اللاعب، فيما احتفى التلفزيون البرتغالي «Canal 11» باللقطة، واصفاً إياها بالاستثنائية، بينما تناولت وسائل إعلام دولية الهدف بوصفه أحد أبرز أهداف الموسم.

وأعاد الهدف فتح باب الحديث عن إمكانية دخول فيليكس سباق جائزة «بوشكاش» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصاحب أجمل هدف في العام، خصوصاً مع التفاعل الكبير الذي حظيت به اللقطة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة «إكس»؛ حيث طالب متابعون بترشيح الهدف، وعدّوه منافساً جدياً على الجائزة.

ورغم هذه الإشادات، فإن الهدف لم يُعلن ترشيحه رسمياً حتى الآن، إذ تبدأ الإجراءات باختيار «فيفا» قائمة الأهداف المرشحة بالتعاون مع الجهات المختصة، قبل فتح باب التصويت أمام الجماهير، إلى جانب مشاركة لجنة من أساطير وخبراء كرة القدم في تحديد الفائز. وبذلك فإن تداول الهدف والمطالبة بترشيحه يمثلان بداية مبكرة لحضوره في السباق، وليس إعلاناً رسمياً عن دخوله القائمة.

وجاء الهدف امتداداً للمستويات اللافتة التي يقدمها فيليكس مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق، إذ تشير إحصائية موقع «ترانسفير ماركت» الشهير إلى تسجيله 8 أهداف وصناعته 11 هدفاً خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أوردت صحيفة «أبولا» البرتغالية حصيلة بلغت 9 أهداف و11 تمريرة حاسمة، ما يعكس حجم إسهاماته الهجومية مع الفريق.

وكان فيليكس قدم مباراة استثنائية أمام باختاكور الأوزبكي، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في الانتصار الكبير 6-2، ليواصل حضوره المؤثر في المنظومة الهجومية للنصر، إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو.

وبين مقصية خطفت أنظار العالم، وأرقام هجومية لافتة، وتحركات نصراوية للاحتفاظ بخدماته حتى 2029، يبدو أن جواو فيليكس يعيش واحدة من أبرز فتراته الكروية، بعدما تحول من صفقة هجومية مهمة إلى أحد أبرز نجوم المشهد النصراوي والقاري.

يذكر أن نادي النصر تفادى الوقوع في فخ الغرامات المالية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما نجحت إدارته في استيفاء متطلبات اللوائح الإعلامية الخاصة بمنطقة التصريحات المختلطة (المكس زون)، عقب فوزه على السد القطري.

ولجأت إدارة النصر إلى تمرير حراس المرمى الثلاثة المسجلين في قائمة المباراة، وهم البرازيلي بينتو، إلى جانب عبد الهادي العلوان وسلطان الماص، ضمن المجموعة التي مرت عبر منطقة التصريحات الإعلامية، لاستكمال العدد المطلوب من اللاعبين، والبالغ 6 لاعبين على الأقل، وفق اللوائح المعمول بها في البطولة القارية، وتفادي وقوع الغرامات المالية على النادي.